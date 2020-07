REPORT ONE accueille CICLAD pour accélerer sa croissance

Report One, éditeur leader de solutions logicielles de reporting et de Business Intelligence pour PME poursuit son développement avec l'annonce de l'entrée majoritaire au capital de Ciclad, acteur historique du capital investissement en France.



Créée en 2001, Report One développe des solutions logicielles de reporting et de Business Intelligence qui facilitent l'accès, l'analyse et la restitution des données des PME pour les accompagner dans leur croissance, en les aidant à saisir de nouvelles opportunités, s'adapter aux évolutions du marché et prendre des décisions éclairées.



Le groupe Report One, qui édite également la solution en SaaS MyPortal-CRM pour PME, s'appuie sur un réseau de plus de 200 distributeurs et éditeurs sur l'ensemble du territoire et affiche un parc de près de 5 000 clients finaux (sur un marché de PME évalué à 140 000 entreprises) représentant près de 50 000 utilisateurs. Cette stratégie de vente indirecte devrait représenter 80 % de ventes d'ici à 2025 et s'opérer avec un réseau plus concentré et structuré autour de 3 niveaux de partenariat : Gold, Silver et Bronze.



Organisé autour de directions régionales à Albi, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Paris, le groupe Report One a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de près de 7,8 M€ (en croissance de plus de 13 % par rapport à 2018) et compte 60 collaborateurs.



L'opération réalisée doit permettre au groupe Report One d'accélérer sa croissance grâce à :



- la présence d'un actionnaire majoritaire de référence, Ciclad, acteur historique du capital investissement en France qui, depuis près de 30 ans, accompagne la croissance de PME en France et à l'étranger en investissant aux côtés de dirigeants lors d'opérations de transmission ou de développement,



- la présence des fondateurs qui restent actionnaires minoritaires et participeront aux réflexions et décisions stratégiques au cours des prochaines années,



- son tandem de direction : Thierry Luthi qui rentre au capital et devient Président du groupe et Thibaut Chesné, actionnaire actuel qui devient Directeur Général,



- son comité de direction qui sera associé à l'opération pour conduire le groupe dans son développement avec les femmes et les hommes de Report One, et qui constitue un formidable atout dans cette stratégie de conquête.



Pour Thierry Luthi, Président de Report One, « Cette opération s'inscrit dans la volonté de capitaliser et d'accélérer la stratégie initiée en 2019 autour de l'entreprise « Data Driven » considérant que la donnée fait partie intégrante des processus opérationnels pour accompagner la prise de décision.



La concrétisation de ce projet est pour toutes les équipes de Report One un signal fort. Elle traduit la confiance que nous portent les actionnaires actuels et celle de Ciclad qui a su comprendre nos atouts, notamment notre engagement et la capacité de résilience dans le période actuelle, nos savoir-faire, notre positionnement, nos enjeux et notre stratégie de croissance autour d'un réseau de distributeurs dans un marché encore largement sous-équipé.



Nous comptons, par cette opération, mettre à profit ces atouts pour accélérer notre développement. Nous croyons en la donnée mais aussi aux vertus de la simplicité – tant dans l'utilisation de nos solutions que dans nos relations et nos échanges, aux bénéfices d'un engagement fort et collectif pour progresser, innover et créer de la valeur tous les jours, à l'importance de s'accomplir en relevant nos défis et ceux de nos clients et aux bienfaits de partager en équipe les réussites. »



Pour Thibaut Chesné, Directeur Général de Report One, « Cette transmission initiée par Philippe Timsit et Francis Savic, fondateurs de Report One, constitue une nouvelle page pour le groupe qui fêtera ses 20 ans l'an prochain, période au cours de laquelle les entreprises ont connu une transformation profonde dans leurs usages et dans leur consommation de la donnée. Ce nouveau projet est une formidable opportunité pour accompagner davantage de dirigeants et opérationnels (Finance, RH, Production, Systèmes d'Information, Marketing et Commercial…) des PME à prendre les meilleures décisions dans des délais de plus en plus courts.



Avec Ciclad, nous gardons le même cap : rendre chaque entreprise cliente de Report One « Data Driven » pour l'accompagner à gagner en performance, en simplifiant et en accélérant l'accès à la donnée pour chaque collaborateur, en favorisant la mise en œuvre de processus métiers centrés sur la donnée et son analyse actuelle ou prochainement sous une forme augmentée et prédictive. »



Eric Bruguière, Associé de Ciclad: « Nous sommes heureux de rejoindre l'aventure de Report One à l'occasion de cette opération de transmission et d'accompagner ses dirigeants et ses équipes talentueuses dans le déploiement de leur nouvelle stratégie. Report One est un leader reconnu du reporting et de la Business Intelligence pour PME. Le groupe dispose de nombreux atouts pour franchir cette nouvelle étape de son développement avec l'adéquation de son offre MyReport à la nécessité pour les PME de maîtriser leurs données ainsi que sa stratégie commerciale qui s'appuie sur un réseau de distributeurs partenaires. La qualité de l'équipe et les bonnes perspectives d'un marché profond en phase d'équipement ont été déterminants dans notre choix d'accompagner le développement du groupe. »



INTERVENANTS



Ciclad : Eric Bruguière, Hugues de Gastines et Kenza Cohen



Report one : Philippe Timsit et Francis Savic, fondateurs de Report One ;



Dirigeants : Thierry Luthi, Président de Report One et Thibaut Chesné, Directeur Général Report One



Conseil et audit juridique : Ciclad : Lamartine conseil, Vincent Libaud et Amélie Cordier ; Report One : Gaftarnik Lévi Le Douarin, Mickael Lévi, Sarah Mobtahij



Conseil financier : Largillière Finance, Tanguy Mantelin et Alexandra Marquand



Audit financier : Advance Capital, Olivier Poncin et Guillaume Philippot