Report One adapte sa stratégie channel pour répandre la Business Intelligence dans les PME

Créer une relation privilégiée avec chaque partenaire



Report One annonce sa décision de restructurer son réseau de partenaires avec pour objectif de lui apporter un soutien renforcé. D'ici 2025, les partenaires seront classés en 3 niveaux – bronze, silver et gold. En fonction de leur statut, ils bénéficieront de formations techniques approfondies, d'un service de support dédié, d'un soutien commercial régulier ainsi que d'une panoplie d'outils marketing visant à les aider à générer leurs propres leads. L'objectif : prendre soin du réseau pour lui donner tous les moyens de réussir la commercialisation des solutions de Business Intelligence et de reporting MyReport. En effet, à terme, 80% du chiffre d'affaires de Report One devrait provenir de la vente indirecte.



Cette nouvelle stratégie visant à créer des relations privilégiées entre Report One et chacun de ses partenaires impliquera pour l'éditeur de rationaliser la taille de son réseau. Pour une meilleure satisfaction de ses 4 500 sociétés clientes, Report One cible une cinquantaine de partenaires d'ici 2025.



Ce virage intervient après une longue réflexion qui a notamment amené l'entreprise à organiser des rencontres stratégiques avec les distributeurs pour comprendre leurs enjeux et à mener des études auprès des clients pour évaluer leur niveau de satisfaction. Il fait suite aux 19 années de renforcement continu du réseau, composé aujourd'hui de plus de 200 intégrateurs d'ERP, pure players en Business Intelligence, éditeurs ou encore consultants indépendants.



S'appuyer sur le client final pour améliorer l'offre



Report One assume également de maintenir 20% de son chiffre d'affaires sur la vente directe de ses solutions. Cet objectif doit permettre à l'éditeur de comprendre en profondeur et en temps réel les besoins du marché, non seulement pour faire évoluer les solutions proposées mais aussi pour accompagner d'autant mieux ses partenaires.



« Report One souhaite s'inscrire dans la stratégie de gestion des PME en France, en démystifiant l'accès à la donnée. Cette ambition que nous avons depuis bientôt 20 ans et qui s'est renforcée durant les deux dernières années, se confirme dans le contexte de crise actuel où il apparait clairement que le pilotage est indispensable pour aider les PME à comprendre et améliorer leur performance.



Pour ce faire, Report One décide de proposer un accompagnement renforcé à ses partenaires, qui interviennent au quotidien auprès de nos PME clientes. C'est de là que vient notre projet de repenser et restructurer notre réseau de distributeurs en y investissant davantage de temps et de ressources. Un réseau mieux accompagné, ce sont des clients plus satisfaits. »