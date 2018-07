Révolutionner le Big Data grâce à l'intelligence artificielle

L'important à savoir : vous n'êtes pas seul. Tous les spécialistes du marketing sont sous pression pour collecter, agréger et analyser une masse écrasante de données sans augmenter les ressources ou gaspiller le temps précieux des employés.



La grande énigme des données ne montre aucun signe de ralentissement, en fait, plus de 90% des données que nous avons aujourd'hui ont été créées au cours des deux dernières années seulement. Avec chaque interaction avec le consommateur - visites en magasin, partages de médias sociaux, clics par e-mail, et tout le reste - suivis et enregistrés, vous avez la base de travail pour vous construire une image plus profonde et plus complexe de chaque consommateur. Cela pose un problème, cependant, si vous ne pouvez débloquer et gérer les données de manière simple et rationnelle.



Les marketeurs d'aujourd'hui ont affaire à de nouveaux canaux, de nouvelles plateformes et solutions d'engagement qui, souvent, ne sont pas intégrés ou connectés. Au lieu d'aider à faciliter des interactions significatives avec les consommateurs, les données coincées dans ces " silos " peuvent en fait nuire aux campagnes. Sans une image complète des publics, des réactions et des résultats, vous n'êtes pas en mesure de créer des stratégies ou des campagnes réussies.



C'est à cela que se résume la bataille entre les données et les marketeurs - les marketeurs ne sont pas censés être des agrégateurs de données.



D’un côté ces données sont nécessaires pour faire évoluer votre stratégie et optimiser vos campagnes, de l’autre vous et votre équipe êtes des créateurs innovants qui avez signé pour créer du contenu convaincant et guider la stratégie marketing. Pour vraiment se libérer de l'emprise fastidieuse du Big Data, les marketeurs doivent s'appuyer, de façon quelque peu ironique, sur la technologie. Ensemble, la technologie de pointe et les marketeurs peuvent travailler ensemble pour briser ces silos de données et ouvrir la voie à l'excellence en marketing.