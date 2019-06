Rivoira choisit LLamasoft pour son système d’aide à la décision intelligente

LLamasoft, leader des solutions de design de la supply chain et de prise de décision en entreprise, a le plaisir d’annoncer que le producteur de gaz italien Rivoira a sélectionné sa plate-forme performante de design de la supply chain pour venir appuyer intelligemment les décisions clés prises en matière de production et de distribution de son portefeuille de produits et d’équipements au gaz.



Basée à Milan, Rivoira S.r.l. fait partie de Nippon Gases, la filiale européenne de Taiyo Nippon Sanso, elle-même une filiale de Mitsubishi Chemical Holdings. Rivoira produit des gaz industriels, spéciaux et de traitement, destinés à être utilisés dans un vaste éventail de secteurs, dont la fabrication, l’acier, l’énergie, les produits chimiques, les produits alimentaires et les boissons, l’électronique ou encore la santé.



Témoin de l’impact des initiatives de design de la supply chain sur la valeur d’autres sociétés gazières, l’entreprise a décidé d’acquérir la même technologie et les mêmes compétences afin de réduire ses coûts, d’atténuer les risques encourus et d’optimiser ses niveaux de sécurité.



Auparavant, le planning de production et de distribution de Rivoira était piloté via des évaluations et des outils d’analyse de base qui reposaient sur des appréciations personnelles et une expérience métier, ce qui entraînait une efficacité peu optimale.



Aujourd’hui, l’équipe « Advanced Analytics » de Rivoira utilise les fonctionnalités de modélisation performantes de LLamasoft à un rythme hebdomadaire afin d’optimiser les plans de production et de distribution des gaz liquides. Elle s’appuie en outre sur le modèle d’optimisation pour déterminer la meilleure stratégie de fabrication, d’achat, de vente et d’échange, parmi un réseau de sites de production, de contrats de coproducteurs, de ressources de distribution, de flotte externe et de clients. Plusieurs facteurs ont été pris en compte dans le modèle d’optimisation, notamment les processus de production, les variantes des caractéristiques du gaz liquide pour répondre à la demande, la consommation d’énergie produite, les coûts de production et de distribution, ainsi que les contraintes et les coûts inhérents à la gestion d’un parc de véhicules. Les résultats du modèle fournissent à l’entreprise une orientation précieuse sur les plans de production de l’usine et sur les proportions des montants d’échange et d’achat avec les coproducteurs.



À long terme, l’entreprise envisage de faire appel à LLamasoft pour refonder sa supply chain afin de réaliser des économies et d’améliorer ses niveaux de service.



Giorgio Busca, technicien en analytique avancée et responsable de la science des données chez Rivoira, explique : « La société Rivoira est parvenue à tirer parti de la plate-forme LLamasoft pour repenser sa supply chain, gérer des cas de figure imprévus de façon proactive, réduire ses coûts et améliorer son service client. »



« La décision de mettre en œuvre LLamasoft s’inscrit dans notre stratégie de transformation d’une entreprise de fabrication classique vers un environnement moderne, à même d'augmenter ses performances en s’appuyant sur des décisions orientées données. L’équipe souhaite étendre l’utilisation géographique de ce logiciel et en exploiter le potentiel pour réaliser des économies en s’appuyant sur des technologies LLamasoft supplémentaires, telles que l’optimisation de l’inventaire, le tout au sein d’une plate-forme unique. »