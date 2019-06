Rockwell Automation lance un module d'IA pour améliorer la production industrielle

Le nouveau module FactoryTalk Analytics LogixAI utilise l'intelligence artificielle (IA) pour détecter les anomalies de la production et alerter les opérateurs afin qu'ils puissent en rechercher les causes et intervenir plus rapidement et efficacement.



De nombreuses technologies d'analyse existantes nécessitent une expertise approfondie tant en science des données qu'en processus industriels. Ce module d'extension pour contrôleurs ControlLogix réduit cette charge en faisant le travail du Data Scientist.



Il s'installe directement dans le châssis de contrôleur et transmet les données du contrôleur via le backplane pour construire des modèles prédictifs. Il peut surveiller en continu les opérations de production et, après une phase d'apprentissage, détecter les anomalies.



« Le module FactoryTalk Analytics LogixAI rend les analyses prédictives plus accessibles pour qu'un plus grand nombre d'opérateurs puissent prendre de meilleures décisions concernant la production », explique Jonathan Wise, chef de produit chez Rockwell Automation. « Le module apprend le fonctionnement de votre application ControlLogix et alerte les opérateurs et techniciens en cas de variations inattendues. Ils peuvent ainsi anticiper les problèmes de qualité des produits et protéger l'intégrité des procédés. »



Par exemple, le module peut aider les opérateurs à repérer les écarts de performances des machines, telles que des mélangeurs, susceptibles d'affecter la qualité des produits ou d'entraîner des arrêts de production. Il peut également faire office de capteur virtuel. Le module évite aux équipes d'avoir à effectuer des relevés, tels que le taux d'humidité d'un produit alimentaire conditionné, en analysant les variables depuis les équipements de la ligne, comme les pulvérisateurs, déshydrateurs et brûleurs, afin de prédire une mesure, virtuellement.



Les équipes peuvent recevoir des notifications en cas de problème en configurant des alarmes sur une interface homme-machine (IHM) ou un tableau de bord. Les futures fonctions du module iront encore plus loin en aidant les opérateurs à résoudre les problèmes ou à automatiser l'optimisation d'un procédé.



Le module FactoryTalk Analytics LogixAI est le dernier né de la gamme FactoryTalk Analytics de Rockwell Automation. Cette gamme inclut FactoryTalk Analytics for Devices, qui analyse la structure d'un système d'automatisation pour signaler les problèmes affectant certains équipements. Le module LogixAI franchit un pas supplémentaire : il apprend le fonctionnement de l'application d'un système d'automatisation et facilite l'identification des anomalies dans la globalité de l'application.