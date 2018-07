Rockwell Automation simplifie l'Analytics pour optimiser la productivité industrielle

Les entreprises industrielles doivent être en mesure d'identifier rapidement des moyens leur permettant de raccourcir les délais de production et de maximiser leur chiffre d'affaires. Bénéficier d'une bonne visibilité sur les opérations et les capacités de production permet de prendre de meilleures décisions. Cela implique souvent des projets informatiques chronophages et nécessite des compétences hautement spécialisées. Aujourd'hui, Rockwell Automation étend son portefeuille d'outils analyses FactoryTalk®, un solide environnement d'analyses avancées qui aident les utilisateurs dans leur prise de décision.



FactoryTalk Analytics a été conçu pour découvrir et connecter des sources de données, de la machine jusqu'au système d'entreprise, et fusionner ensuite intelligemment les informations afin de résoudre les problématiques proches de la source. Ceci peut aboutir à la résolution quasi immédiate des problématiques de production. Doté de capacités de Machine Learning, FactoryTalk Analytics apprend le processus et recherche les tendances qui se dégagent des données, en présentant de manière proactive aux utilisateurs des informations avant l'apparition d'un problème.



FactoryTalk Analytics apporte à l'environnement de production des services innovants, et largement répandus dans le domaine du grand public, qui améliorent l'expérience utilisateur et la productivité : recherche des données de production via Internet, ou encore des analyses approfondies en libre-service, permettant à l'utilisateur de prendre rapidement des décisions sur la base des données collectées.



Rockwell Automation a choisi le cloud Microsoft® Azure™ en tant que plateforme privilégiée pour FactoryTalk Analytics, afin de développer et enrichir ses solutions d'IdO avancées, de l'edge au cloud.



Rockwell Automation a réalisé plusieurs projets pilotes pour des entreprises industrielles avant le lancement officiel de FactoryTalk Analytics, en donnant la priorité à la facilité d'utilisation et à un délai de rentabilisation plus court.



Dans le cadre d'un projet pilote, un fabricant de panneaux solaires a utilisé FactoryTalk Analytics pour connecter les sources de données d'anciens systèmes répartis dans des installations multiples. Ils sont désormais en mesure de gérer plus efficacement les données à la fois sur site et dans le cloud, ce qui minimisera les temps d'arrêt et leur permettra d'économiser des millions de dollars en dépenses informatiques.



Dans le cadre d'un autre projet pilote, un constructeur automobile mondial a appliqué FactoryTalk Analytics pour améliorer la productivité opérationnelle. Les données issues de systèmes distincts, qui s'étaient autrefois avérés difficiles à intégrer, ont été rassemblées. La solution offre aux gestionnaires et directeurs de production une nouvelle visibilité sur les domaines clés des opérations, les aidant à prévoir de manière plus précise les objectifs de production.



« La fabrication intelligente promet d'éliminer les angles morts entre les silos organisationnels, plaçant directement les utilisateurs au contact des informations », a déclaré Blake Moret, président et CEO de Rockwell Automation. « Notre solide expérience dans le domaine des applications de production, associée à des technologies qui intègrent contrôle et informations, fournissent des résultats de productivité accrue pour les sites existants comme pour les sites nouveaux. Plus important encore, nos partenaires tirent parti de ces solutions afin d'accroître la valeur de leurs propres offres. »



Initialement lancé sous le nom de « Projet Scio » en novembre dernier, FactoryTalk Analytics est désormais disponible dans le monde entier.