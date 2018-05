Rodolphe Rodrigues est nommé Global Head of Data

Rodolphe Rodrigues aura la responsabilité des initiatives du Groupe en matière de data. A ce titre, il pilotera les investissements et les équipes dans l'ensemble des activités de ce domaine, y compris la gouvernance et les modèles économiques. Dans ses attributions figurent également le développement et la gestion des équipes de DBi, pure player de l'intelligence data et business de Havas Group, dans le monde.



Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la création d'écosystèmes data pour de grandes marques, Rodolphe Rodrigues sera, entre autre, en charge de la segmentation comportementale des audiences et des stratégies de contenu permettant ainsi aux clients du Groupe de mettre en œuvre des stratégies marketing personnalisées, efficientes et génératrices de business.



Stéphanie Marie, Chief Transformation Officer du Pôle Media d'Havas Group, déclare : “Le recrutement de pionniers de la data et du digital comme Rodolphe est essentiel, aussi bien pour notre développement, que pour soutenir la croissance des activités de nos clients. La maîtrise approfondie qu'a Rodolphe de la data et de l'audience planning nous permettra de proposer aux marques les meilleures solutions du marché. Rodolphe comprend déjà parfaitement l'avance stratégique qu'apporte notre modèle intégré Havas Village, et sait mieux que quiconque l'importance fondamentale d'une bonne gestion de la data. »



Rodolphe Rodrigues ajoute : “J'ai besoin de travailler avec des esprits novateurs. Je ne doute pas un seul instant que Havas Group offre ce terrain fertile qui permet de concevoir d'autres façons, encore plus sophistiquées et créatives, d'utiliser la data et d'entrer en contact avec nos cibles. Le modèle entièrement intégré dont bénéficient les équipes d'Havas et leurs clients me séduit véritablement. Je sais que dans cet environnement, il est possible de placer la data au cœur même du progrès, de la connectivité et de la créativité. C'est une époque passionnante. Je suis ravi de rejoindre les équipes d'Havas alors même que notre monde foisonne de nouvelles opportunités et d'une connaissance accrue de notre environnement. »



Rodolphe Rodrigues rapportera à Stéphanie Marie Chief Transformation Officer du Pôle Media d'Havas Group.