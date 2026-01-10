SAS Clinical  Acceleration modernise les essais cliniques et accélère la mise sur le marché des traitements

Dans un secteur de la santé en pleine évolution, les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sont soumises à la pression croissante d’accélérer le développement des médicaments respectant strictement les normes réglementaires mondiales. Le flot massif des données de vie réelle, des données de biomarqueurs et des données de protocoles numériques ; les environnements d’essais hybrides et décentralisés ; et le besoin grandissant d’approches centrées sur les patients ont introduit de nouvelles complexités que les systèmes traditionnels peinent à gérer efficacement.



Pour relever ces défis, SAS, l’un des leaders mondiaux dans l’analyse de données cliniques, annonce la mise à disposition générale de SAS Clinical Acceleration. Fondée sur la plateforme SAS® Viya®, SAS Clinical Acceleration aide les acteurs du secteur à moderniser et à rationaliser la gestion, l’analyse et la soumission réglementaire des données relatives aux essais cliniques.



« À l’heure où les configurations des essais cliniques et la gestion des données ne cessent de se complexifier, des solutions comme SAS Clinical Acceleration aident les organisations pharmaceutiques à moderniser les environnements analytiques, à rationaliser les soumissions réglementaires et à accélérer la mise à disposition des traitements », explique la Docteure Nimita Limaye, Research Vice President, Life Sciences R&D Strategy and Technology chez IDC. « Par sa capacité à s’intégrer aux technologies open source, et grâce à ses fonctionnalités de conformité robustes, SAS répond aux principales problématiques du secteur et permet aux équipes de collaborer plus efficacement tout au long du cycle de développement clinique. »



Modernisation des analyses des essais cliniques



SAS Clinical Acceleration est un référentiel de contenu et un environnement de calcul statistique cloud-native, modulaire et ouvert, qui permet aux équipes chargées des développements cliniques de gérer, analyser, communiquer et examiner les données médicales et cliniques dans un cadre validé. Grâce à des actions vérifiables, à la traçabilité des données et aux analyses reproductibles, les organisations peuvent éviter les retards coûteux dans les soumissions réglementaires, limiter le risque de non-conformité et optimiser leurs processus de soumission.



SAS Clinical Acceleration est accessible à tous les types d’utilisateurs, grâce à des interfaces no-code/low-code, à une intégration open source, à des formats de données ouverts et à des options d’hébergement flexibles. La solution fournit une source unique de vérité pour les opérations d’essais cliniques réglementées, permettant ainsi une collaboration fluide entre les promoteurs, les établissements de recherche clinique et les organismes de réglementation.



Quelques avantages de SAS Clinical Acceleration :



Référentiel mondial centralisé – SAS Clinical Acceleration consolide les informations cliniques dans un hub unique, sécurisé et centralisé pour améliorer la gestion des données et la préparation des données analytiques, tout en permettant une traçabilité complète jusqu’aux données sources. SAS Clinical Acceleration Repository est disponible sous forme de référentiel autonome ou comme partie intégrante de l’environnement de calcul statistique de SAS Clinical Acceleration.



Conformité réglementaire et sécurité des données – SAS Clinical Acceleration répond aux exigences de conformité de la partie 11 du titre 21 du code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations, CFR) de l’agence des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) des États-Unis au travers des pistes d’audit, des signatures électroniques, de la gestion des versions et des privilèges basés sur les rôles. La solution est également compatible avec le standard dataset-JSON et le projet CORE du consortium CDISC.



IA intégrée – SAS Clinical Acceleration prend en charge la modernisation et l’exploitation de l’IA générative et des agents IA, y compris les LLM, les jumeaux numériques et les données synthétiques, de manière transparente et explicable.



Fonctionnalités de SAS Viya – Les organisations utilisatrices de SAS Clinical Acceleration peuvent capitaliser sur les avantages de SAS Viya, une plateforme de gestion complète du cycle de vie de l’IA et des données, notamment ses visualisations de pointe, ses modules d’accès, et son environnement contrôlé de gestion des tâches et des flux.



Intégrations transparentes – SAS Clinical Acceleration s’intègre aux systèmes de capture électronique des données (Electronic Data Capture, EDC), aux outils de validation et aux référentiels de métadonnées.



Accélération du processus allant de la capture à la soumission des données



« Chaque jour de retard dans la mise sur le marché d’un traitement peut coûter des millions et avoir un impact sur les résultats pour les patients », souligne le Docteur Mark Lambrecht, Global Head of Health Care and Life Sciences chez SAS. « Avec SAS Clinical Acceleration, nous aidons les organisations spécialisées dans les sciences de la vie à moderniser leur infrastructure d’analyses cliniques, à réduire les délais de soumission des données, et à renforcer la collaboration entre les équipes en charge des essais, des phases et des divers domaines thérapeutiques. »



Les améliorations futures de la solution comprennent une automatisation des workflows et une extension des capacités d’analyse, notamment l’intégration d’agents IA et de copilotes.