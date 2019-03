STATS lance AutoSTATS, première technologie brevetée alimentée par l’IA, à capturer les données de suivi sportif via retransmission vidéo

STATS, leader mondial en données et renseignements sportifs, a annoncé aujourd’hui le lancement officiel d’AutoSTATS, première technologie d’intelligence artificielle (IA) et de vision par ordinateur, à délivrer des données globales de suivi des joueurs, quel que soit le type de diffusion.



AutoSTATS exploite les toutes dernières capacités d’IA et d’apprentissage machine pour automatiser le suivi avec des coordonnées X/Y, en différenciant les joueurs et la balle, et en coordonnant les mouvements du joueur sur le court ou le terrain de jeu. La technologie offre la possibilité de suivre les données approfondies de performance des joueurs et des équipes directement à partir de la vidéo, ouvrant la voie au suivi des jeux historiques pour lesquels les solutions de suivi optique n’étaient pas disponibles.



« En 2009, STATS est devenue la première société à installer des caméras de suivi optique des joueurs, dans les plafonds des terrains de la NBA, en capturant les données de suivi des joueurs et des équipes, les plus approfondies pour l’époque », a déclaré le Dr Helen Sun, directrice technologique chez STATS. « Depuis que nous avons installé pour la première fois notre technologie SportVU, le suivi des données est devenu une partie intégrante des préparations aux matchs, pour les entraîneurs, les analystes, les médias et les supporteurs de la quasi-totalité des sports professionnels. Néanmoins, dans la mesure où le suivi des joueurs n’est disponible que dans les stades équipés de caméras à suivi optique, il existe un fossé énorme quant à ses possibilités d’exploitation. »



AutoSTATS a d’ores et déjà commencé à collecter des données de suivi dans le cadre de certains matchs de basketball universitaire pendant la saison 2018-2019, pour lesquels les solutions de suivi optique sont limitées. En conséquence, l’Orlando Magic a récemment signé un accord exclusif avec STATS, faisant des Magic l’unique équipe de la NBA, à bénéficier d’un accès aux données AutoSTATS qui seront utilisées pour la prospection universitaire.



STATS a également commencé à ajouter une nouvelle couche à AutoSTATS en utilisant OpenPose, un produit fabriqué sous licence par la Carnegie Mellon University. OpenPose libère de nouvelles couches d’informations sur la posture corporelle, en fournissant une qualité plus approfondie des données de suivi des joueurs telles que la position corporelle, la forme du tir, la torsion, ainsi que d’autres aspects du jeu.



« STATS se réjouit de posséder la richesse de données sportives la plus approfondie, ainsi que le plus grand nombre de données de suivi des joueurs, au monde, dont les plus anciennes remontent au premier match de football suivi par la technologie optique en 1999 », a déclaré le Dr Patrick Lucey, vice-président de l’IA, chez STATS. « En nous appuyant sur nos nombreuses années de recherche en IA et en apprentissage machine, nous sommes en mesure de connecter ces données dans AutoSTATS, en enseignant plus rapidement à l’ordinateur de nouvelles facettes du jeu. Cette nouvelle technologie offre la possibilité de libérer un plus grand nombre de données et de renseignements que celui collecté jusqu’à présent par les sociétés sportives. »



L’équipe d’IA primée de STATS a publié 16 rapports ainsi qu’une multitude de brevets depuis 2016. L’équipe et ses recherches ont été récompensées lors des salons les plus prestigieux au monde sur l’IA.



« AutoSTATS est une technologie entièrement nouvelle, qui ne serait pas disponible sans le développement des technologies robustes d’IA, de vision par ordinateur et d’apprentissage machine, dont nous disposons aujourd’hui », a déclaré le Dr Sun. « Après avoir débuté en 1981 en tant que petite société d’analyses et de données sportives, STATS est devenue une société de logiciels axés sur l’IA, qui améliore l’engagement des supporteurs, les paris sportifs, la performance des équipes ainsi que la production de données basée sur la vision par ordinateur. Notre vision et notre stratégie produits se focalisent sur une culture d’innovation audacieuse, qui redéfinit la manière dont les sports sont consommés, appréhendés et joués. Je suis absolument ravie de la manière dont AutoSTATS illustre cette dynamique. »