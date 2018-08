STATS fournit STATS Edge, un outil d'intelligence artificielle révolutionnaire

STATS, leader mondial en données et veille sportives a annoncé la disponibilité de STATS Edge™, un outil d’aide à intelligence artificielle, révolutionnaire qui fournit des informations intelligentes aux clubs de football du monde entier.



En utilisant les toutes dernières technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, STATS Edge peut analyser objectivement les performances d’une équipe, comparer les styles de jeu, effectuer des analyses de jeu qui changent la donne, et bien plus encore, tout en reliant l’analyse à la vidéo sur simple pression d’un bouton, accélérant ainsi considérablement le processus de préparation des matches. STATS Edge est configuré pour trouver des informations clés pour un prochain adversaire sur la base d’un match récent ou durant toute la saison, en utilisant des mesures générées par l’IA et indicatives de succès, ce qui en fait l’outil le plus complet disponible aujourd’hui pour la préparation des matches.



« En cours de saison, les entraîneurs et les analystes disposent d’un temps limité pour se préparer pour le prochain match, et pourtant ils se trouvent confrontés à une quantité insurmontable de données et de vidéos à assimiler », a déclaré Carl Mergele, président-directeur général de STATS. « Grâce à STATS Edge, les équipes et les analystes peuvent naviguer rapidement à travers une analyse complexe des performances et des styles de jeu des équipes, pour développer des stratégies gagnantes étayées par des preuves vidéo. La seule façon de créer un outil de cette magnitude est de posséder une énorme quantité de données précises, ce qui est le cas, et d’implémenter une AI et un apprentissage automatique complexes ; or, nous avons la meilleure équipe IA du secteur. »



L’équipe IA primée de STATS continue de dominer le secteur, avec la publication de 16 articles par huit titulaires de doctorats, et la soumission de neuf demandes de brevet depuis 2016. L’équipe a été désignée lauréate du meilleur article de recherche pour 2016 au MIT Sloan Sports Analytics Conference, et finaliste en 2017 et en 2018. L’équipe IA doit son succès aux modèles complexes qu’elle crée à l’aide des données STATS, reconnues comme étant les plus complètes et les plus exactes du secteur. Une étude récente de Northwestern University a indiqué que STATS signalait 99,6 % des évènements de Première Ligue, surpassant son plus grand concurrent européen (85,1 %) de centaines d’évènements sur une période de 90 minutes.



« En utilisant les quantités massives de données historiques collectées par STATS, notre équipe a créé des modèles à intelligence artificielle pour comprendre le football dans son ensemble », a déclaré le Dr Patrick Lucey, vice-président responsable de l’IA chez STATS. « Il faut en moyenne 25 heures aux analystes en coulisse pour trouver des informations sur un adversaire et développer des stratégies gagnantes sur une période de trois jours en utilisant des vidéos des cinq matches précédents. Grâce à Edge, les entraîneurs et les analystes obtiennent tout cela en cliquant sur un bouton, ce qui leur donne davantage de temps pour perfectionner leur approche en vue du prochain match. Il s’agit bien là du futur du football à l’échelle mondiale. »



STATS Edge a fait ses débuts à la Coupe du Monde en tant qu’outil de préparation de match, utilisé par les finalistes du tournoi, la Croatie. La solution est offerte aux clubs, ligues et fédérations du monde entier, notamment la Première Ligue anglaise, l’Italienne Série A, la fédération du Qatar de football, Superliga Argentina, le Championnat anglais, la Ligue de Football Professionel (France), Bundesliga 1 (Allemagne), La Liga (Espagne), la Premier Soccer League (Afrique du Sud), la Jupiler Pro League (Belgique), Eerste Divisie (Hollande), la UAE Premier League (Ligue du Golfe d’Arabie), la Ligue anglaise 1, la Ligue anglaise 2, et la Scottish Premier League ; d’autres ligues seront introduites.