Sage développe sa collaboration avec Amazon Web Services pour stimuler l'innovation en matière d'IA dans la comptabilité et la conformité

Sage, un leader des technologies comptables, financières, RH et de paie pour les petites et moyennes entreprises (PME), annonce aujourd'hui des progrès significatifs dans sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS). S'appuyant sur son rôle de partenaire AWS sur les logiciels PME et reconnu pour son expertise dans ce domaine, Sage travaille aujourd’hui avec Amazon Web Services pour développer des solutions d'IA innovantes adaptées aux besoins réels de comptabilité et de mise en conformité.



Grâce aux services AWS d’IA tels qu'Amazon Bedrock et des puces dédiées comme AWS Trainium et AWS Inferentia, Sage souhaite aujourd’hui soutenir et intensifier l'innovation en fournissant des solutions basées sur l’IA toujours plus efficaces. Cette collaboration permet ainsi à Sage de tester, d'affiner et de déployer rapidement des modèles d'IA adaptés aux exigences complexes de la comptabilité et de la conformité, afin que les clients puissent accéder plus rapidement aux solutions finales, obtenir les informations en temps voulu et gérer leurs finances avec plus de précision et d'efficacité.



Faire progresser l'IA dans la comptabilité, gage de valeur pour les PME



Avec le soutien d'AWS, Sage a développé et déployé avec succès des grands modèles de langage (LLM) et des petits modèles de langage (SLM) spécialement conçus pour la comptabilité et la conformité au cours de l'année écoulée. Ces modèles améliorent en effet la précision, la fiabilité et l'efficacité des solutions financières alimentées par l'IA, permettant aux PME de fonctionner avec plus de confiance et d'efficacité. Ce travail jette également les bases des capacités agentiques avancées de Sage Copilot - l'assistant de Sage alimenté par l'IA, qui prend en charge une automatisation plus avancée et des capacités d’assistance financière proactives. Sage Copilot est actuellement disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Espagne et en Allemagne, intégré à Sage Accounting, Sage for Accountants, Sage 50 et Sage Intacct.



Parmi les principaux bénéfices de ce projet figurent :



Le renforcement de la confiance grâce à une IA spécifique au domaine – Le modèle de filtrage comptable garantit que les réponses générées par l'IA restent pertinentes pour les requêtes financières et liées à la conformité, évitant ainsi les informations inexactes ou trompeuses.

L’amélioration du support financier basé sur l'IA – Ces modèles contribuent également à améliorer Sage Copilot, lui permettant de fournir des informations en temps réel, d'automatiser les flux de travail et de réduire la charge des tâches financières manuelles.

L’optimisation de l'efficacité grâce à l'automatisation intelligente – De nouveaux modèles de détection de points d’accès améliorent la capacité de l'IA à interpréter la requête de l'utilisateur et à récupérer dynamiquement les données financières pertinentes, garantissant ainsi des réponses précises et rationalisant la prise de décision financière.



« Notre collaboration avec AWS nous permet de développer et de faire évoluer des solutions d'IA qui répondent directement aux défis auxquels les PME sont confrontées », a déclaré Amaya Souarez, vice-présidente exécutive, Services et opérations cloud chez Sage. « En combinant l'expertise comptable approfondie de Sage avec la puissante infrastructure d'IA d'AWS, nous créons une technologie qui n'est pas seulement intelligente, mais aussi fiable et pratique pour le secteur de la finance. Ces avancées rendent la prise de décision financière plus intelligente, intuitive et efficace, ce qui aide les PME à réduire le temps consacré à la gestion financière, à obtenir une meilleure visibilité sur leur comptabilité et à se concentrer sur la croissance de leur entreprise. »



Générer davantage de renseignements commerciaux grâce à la recherche alimentée par l'IA



En plus de faire progresser les modèles comptables basés sur l'IA, Sage exploite également la technologie AWS pour transformer la façon dont les PME accèdent aux informations financières et les interprètent. La nouvelle API de recherche sémantique, optimisée par Amazon Bedrock, améliore la façon dont les produits Sage récupèrent, classent et génèrent des réponses à partir des données financières et de conformité, rendant les informations plus accessibles, pertinentes et exploitables.



Cette innovation permet aux PME de :



Trouver plus rapidement les bonnes informations financières – Les capacités de recherche alimentées par l'IA réduisent le temps passé à naviguer entre les données financières, améliorant ainsi la productivité et la prise de décision pour les utilisateurs.

Accéder à des informations actualisées et pertinentes – Un nouveau centre de contenu disponible en libre-service permet aux équipes produit de Sage d'affiner et de gérer en permanence les sources de connaissances, en veillant à ce que les réponses générées par l'IA reflètent les dernières réglementations financières et les tendances commerciales. Cela garantit aux clients des réponses fiables qui évoluent avec leurs besoins et le marché.

Soutenir le développement international – La recherche sémantique est en cours d'extension pour prendre en charge plusieurs langues, ce qui permet aux PME du monde entier de bénéficier d'une assistance intelligente basée sur l'IA.



Alors que Sage continue d'étendre ses capacités en matière d'IA, elle reste engagée en faveur d’une innovation responsable, en développant des solutions transparentes, sécurisées et conçues pour répondre aux besoins spécifiques des PME.