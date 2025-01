Samsara dévoile Samsara Intelligence, son IA conçue pour réinventer les opérations physiques et résoudre les problèmes complexes rencontrés sur le terrain

Samsara, pionnier du Cloud des Opérations ConnectéesTM, annonce la disponibilité mondiale de Samsara Intelligence, sa suite de solutions d’Intelligence Artificielle développée pour aider ses clients à travailler de manière efficiente, prendre les meilleures décisions et à mener leurs opérations de manière plus sûre et plus performante. Entraînée sur le plus grand ensemble de données d'opérations connectées au monde, Samsara Intelligence combine des technologies d'IA de pointe à des cas d'usage réels, permettant ainsi de répondre à des problématiques opérationnelles complexes.



« Notre suite Samsara Intelligence associe l’Intelligence Artificielle à des volumes de données sans précédent et est destinée aux travailleurs sur le terrain », déclare Kiren Sekar, directeur des produits chez Samsara. « Que ce soit pour identifier les risques liés à la sécurité routière des conducteurs, remplacer la saisie fastidieuse de données par une photo ou aider les mécaniciens à réduire les temps d'arrêt des équipements, Samsara Intelligence permet à nos clients, quel que soit leur secteur d’activité, d’opérer de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace. »



Pour cela, Samsara Intelligence s’appuie sur les 110 milliards de kilomètres parcourus, les 265 millions de flux de travail numérisés et les 10 billions de points de données collectés chaque année grâce aux activités de l’ensemble de ses clients.



La diversité et l'ampleur de ces données sont utilisées pour entraîner avec précision des modèles d'IA qui vont ensuite pouvoir apporter des informations complexes, automatiser les tâches et aider à prendre les meilleures décisions. Pensée de manière flexible et agile, Samsara Intelligence permet aux clients d'affiner la sensibilité de ses modèles et d’en personnaliser les flux en fonction de chacun de leurs besoins.



A ce jour, la suite Samsara Intelligence comprend :



Samsara Assistant, une IA générative qui répond instantanément à des questions opérationnelles complexes ;

Smart Experiences, qui propose des recommandations et des actions pilotées par une IA intégrée dans l'ensemble de la plateforme Samsara et qui vise à améliorer les processus opérationnels.



La solution Samsara Assistant



Samsara Assistant est un outil d'IA générative interactif qui permet aux équipes opérationnelles d'accéder rapidement à des informations importantes et pertinentes. Il peut fournir des réponses immédiates à un large éventail de questions et situations rencontrées par les utilisateurs, comme par exemple l’identification des véhicules présentant des codes d'erreur graves et l’obtention d'instructions étape par étape pour les résoudre ; la détection d’anomalies dans la bonne réalisation d’opérations quotidiennes, comme les arrêts imprévus qui pourraient indiquer qu'un conducteur soit en danger ou nécessiterait une assistance ; ou encore l’identification des conducteurs ayant les scores de sécurité les plus élevés et qui devraient être valorisés pour leurs excellentes performances.



Selon le rapport 2024 de Samsara sur l‘état des opérations connectées, 29% des dirigeants français interrogés utilisent déjà l'IA, et 83 % ont déclaré qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs investissements dans ce domaine au cours de cette année. Early Adopter de Samsar Assistant, le groupe britannique Brandon Hire, spécialiste de la location d'outils et d'équipements, est une bonne illustration de cette tendance. Antony Draper, directeur de la Sécurité, de la Santé, de l’Environnement et de la Qualité au sein de Brandon Hire : « Samsara Assistant nous permet de gérer notre flotte de manière proactive, en veillant à ce que les problèmes - qu'il s'agisse de codes d'erreur des véhicules ou de la performance des conducteurs - soient identifiés à un stade précoce afin de minimiser l'impact sur l'entreprise. Il nous donne accès à des informations qui nous permettent de prendre des décisions éclairées, en garantissant que nous maximisons le temps de fonctionnement et que nous offrons le meilleur des services à nos clients. »



La solution Smart Experiences



Smart Experiences intègre des informations, des recommandations et des actions basées sur l'IA via la plateforme Samsara. Cette intelligence multimodale exploite toutes les données (vidéo, texte, capteurs et diagnostics) pour rendre l'IA accessible aux équipes sur le terrain. Ses modules de visualisation, d’accompagnement et de formation comprennent :



Visual Intelligence : ce module donne aux employés des informations exploitables à partir d'une photo. Ainsi, les risques de sécurité peuvent être identifiés à partir d’une photo d’un chantier, la capacité de stockage mesurée à partir d’une photo d’une remorque ou une preuve de livraison fournie à l'aide d’une photo d’une lettre de transport.

Positive Recognition: ce module permet de féliciter et valoriser les conducteurs prudents avec des messages automatisés, concourant ainsi à améliorer l'engagement et à promouvoir une culture de la responsabilité sur la route.

AI Course Builder : ce module vise à améliorer la sécurité et la conformité tout en réduisant le temps consacré aux tâches administratives pour créer instantanément des formations personnalisées à partir de différents contenus de l’organisation (politiques, procédures, etc.).



Samsara Assistant et Smart Experiences sont d’ores et déjà disponibles mondialement en version bêta.