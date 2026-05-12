Scality s’impose comme l’acteur clé du stockage informatique des hôpitaux français

A l’occasion de SantExpo, Scality - PME française et leader mondial du stockage objet, présente son bilan dans le secteur santé français. Jérôme Lecat, CEO de Scality, sera présent sur le salon le 20 mai 2026.



Un secteur de plus en plus ciblé, des hôpitaux français en première ligne



Les attaques contre les hôpitaux français se sont multipliées : le Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes paralysé en 2022, l'AP-HP victime d'une fuite massive de données patients en 2024, sans compter une trentaine d'hôpitaux français touchés par des rançongiciels entre 2022 et 2024. L’impact est énorme : L’impact de la cyberattaque du CH d'Armentières en 2024 a été évalué à 2,9 millions d'euros - source TIC santé Avril 2026.



L'archivage d'imagerie médicale (PACS) et le plan de reprise d'activité (PRA) hospitalier sont devenus des fonctions critiques : la moindre indisponibilité pèse directement sur la prise en charge des patients. Les établissements ont besoin de solutions souveraines, immuables et cyber-résilientes pour protéger leurs données dans le respect des cadres HDS, RGPD, secret médical et obligations de conservation longue durée.



Dans ce contexte Scality garantit que les données sont non seulement protégées mais aussi accessibles, même en cas d'attaque par rançongiciel. Avec ses solutions de stockage immuables, Scality permet aux hôpitaux de répondre aux objectifs de stratégie de continuité et de reprise d'activité du programme CaRE D2. (Cybersécurité accélération et Résilience des Établissements).



Scality, partenaire de référence des plus grands CHU et de l'ecosystème santé



Scality répond à ces enjeux avec ses solutions Scality RING et ARTESCA, déployées dans les plus grands centres hospitaliers universitaires français : l'AP-HP — le plus grand système hospitalier d'Europe avec 23 pétaoctets gérés par Scality —, l'AP-HM (19 pétaoctets), et plus d’une dizaine de CHU au total, dont Dijon, Caen, Besançon, Strasbourg, Reims et Nantes. Centres hospitaliers régionaux, centres de lutte contre le cancer (CGFL), groupements hospitaliers tels que le GRADeS Franche-Comté.s.



Pour répondre au cas d’usage de l’archivage d'imagerie médicale (PACS) Scality a également développé des intégrations certifiées GE Healthcare, Philips, Mc Kesson, Fujifilm, Siemens, Telemis et Agfa Dedalus.





La médecine génomique est un autre axe majeur : le GCS SeqOIA, qui réunit l'AP-HP, l'Institut Gustave Roussy et l'Institut Curie dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025, stocke près de 13 pétaoctets de données de séquençage sur l'infrastructure Scality.



Enfin des éditeurs de logiciels de santé comme Maincare et Softway Medical complètent l'écosystème. Le secteur santé représente désormais 10 % de l’activité de Scality en France, avec des volumes de données qui augmentent de 50 % par an depuis trois ans.



Des experts dédiés à la santé



Pour répondre aux besoins croissants des établissements de santé, Scality a recruté en Mars et Avril 2026 deux experts : Pierre Barel (responsable du Pôle santé), précédemment directeur de l'offre HDS du MIPIH, et Eric Machabert (Field CTO), précédemment CTO de Maincare. Leur mission : accompagner les hôpitaux dans la définition de leurs architectures de stockage et accélérer l'adoption de solutions cyber-résilientes face à la menace ransomware et aux enjeux IA..



« La santé est un secteur où la donnée est au cœur de tout : du diagnostic à la recherche, de l'imagerie à la génomique. Avec plus de 200 pétaoctets de données médicales gérées en France, l'arrivée de Pierre Barel et Eric Machabert dans nos équipes, et une croissance annuelle de 50 % du volume de données stockées, nous affirmons notre engagement durable auprès des établissements de santé français pour les aider à protéger les données de leurs patients avec les plus hauts niveaux de cyber-résilience et de souveraineté numérique. » précise Jérôme Lecat, CEO et co-fondateur de Scality



« L'AP-HM gère des volumes considérables de données médicales, de l'imagerie diagnostique aux sauvegardes de nos systèmes critiques. Scality nous apporte la scalabilité, la résilience et le stockage économique dont nous avons besoin pour garantir la disponibilité et la confidentialité des données de nos patients, dans le respect des exigences réglementaires les plus strictes. » Renaud Massé, AP-HM (Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille)



« Le CHU de Nantes a choisi ARTESCA pour accompagner la modernisation de son infrastructure de sauvegarde. La simplicité de déploiement, d'utilisation et les garanties de protection des données, essentielles dans notre environnement hospitalier soumis aux règles strictes du secret médical, ont été déterminantes dans notre choix. » Eric Boisdon, Responsable d’Exploitation Infrastructures CHU / GHT44 - Nantes