Celonis lance Context Model pour éliminer les angles morts opérationnels de l’IA d’entreprise et annonce l’acquisition d’Ikigai Labs, leader de l’intelligence décisionnelle alimentée par IA

Alors que les organisations du monde entier cherchent à déployer des solutions d’IA d’entreprise, elles se heurtent à un défi majeur: garantir que l’IA ne présente pas d’angles morts dans sa compréhension du fonctionnement réel de l’entreprise. Sans cette compréhension, les agents IA ne peuvent pas avoir d’impact concret, et les entreprises peinent à obtenir des retours significatifs sur leurs investissements en IA d’entreprise.



Le CCM répond à ce problème en fournissant un jumeau numérique dynamique et en temps réel des opérations, qui traduit l’entreprise dans un langage compréhensible par l’IA. Construit à partir des données de processus et des connaissances métier issues de tous les systèmes, applications, appareils et interactions de l’entreprise, le CCM apporte à l’IA d’entreprise la clarté opérationnelle nécessaire pour raisonner correctement, agir de manière fiable et produire des résultats à grande échelle.



L’acquisition d’Ikigai Labs permettra d’intégrer au CCM des capacités de pointe en IA décisionnelle d’entreprise et des innovations avancées en IA, notamment en matière de planification, de simulation et de prévision, afin de permettre aux organisations de modéliser des scénarios futurs, d’anticiper et prévenir les défaillances de processus, et de prendre des décisions fiables et pertinentes.



L’impératif du contexte opérationnel



Avec le lancement du CCM, Celonis définit une nouvelle couche critique de la pile technologique des entreprises: la couche de contexte. Cette couche unifie les données des processus, les connaissances métier ainsi que l’intelligence opérationnelle et décisionnelle afin d’ancrer l’IA d’entreprise dans la réalité et de soutenir son exécution efficace, tout en évoluant en continu grâce aux apprentissages tirés des actions et des résultats obtenus dans l’entreprise.



« L’IA n’est performante qu’à hauteur du contexte dont elle dispose. Chaque organisation doit fournir à son IA d’entreprise un modèle global et vivant du fonctionnement réel de son activité. Cela n’a jamais été possible jusqu’à aujourd’hui, avec la creation du Celonis Context Model », déclare Carsten Thoma, président de Celonis. « Avec Ikigai Labs, nous renforçons encore notre plateforme, dejà référence sur le marché : nous étendons son intelligence au-delà de la manière dont votre entreprise fonctionne aujourd’hui, vers la manière dont elle devrait, et pourrait, fonctionner demain. C’est ce dont chaque entreprise a besoin pour faire fonctionner l’IA et générer des retours significatifs. »



« La précision est essentielle dans le secteur de la santé, et il n’est pas envisageable d’utiliser une IA qui n’est correcte que la plupart du temps », explique Jerome Revish, SVP et Chief Technology Officer, Digital and Technology Services chez Cardinal Health. « Nous utilisons l’IA comme un outil permettant d’accélérer l’analyse opérationnelle, le contexte des processus permet aux agents de soutenir nos équipes avec précision. La définition de garde-fous nous donne ensuite la confiance nécessaire pour agir. Au final, c’est le contexte qui fait la différence entre une IA impressionnante en démonstration et une IA fiable et sûre à déployer. »



« Chez Cosentino, notre objectif est de construire une main-d’œuvre numérique composée d’agents IA capables d’exécuter et d’améliorer nos opérations à grande échelle. Ce que nous avons appris, c’est qu’un agent n’est performant qu’à la hauteur du contexte qu’on lui fournit », affirme Rafael Domene, CIO de Cosentino. « Lorsque l’on donne à l’IA une véritable compréhension des processus: les données, les règles métier, la logique décisionnelle, elle cesse d’être un outil d’expérimentation pour devenir un outil auquel on fait confiance pour agir. C’est ce qui distingue un agent qui formule une recommandation d’un agent qui pilote réellement un processus. »



« Chez Mondelez International, nous menons actuellement l’une des transformations technologiques les plus importantes de notre histoire tout en construisant les bases de l’IA agentique, avec un premier focus sur l’amélioration de nos flux de bout en bout et de nos services partagés mondiaux », déclare Filippo Catalano, Chief Information and Digital Officer de Mondelez International. « Nous avons compris qu’il est impossible de déployer durablement des agents IA fiables dans un environnement aussi complexe et varié que le nôtre si ces agents ne comprennent pas et n’agissent pas selon la réalité de l’exécution des processus à travers chaque marché, système et function, et non simplement selon leur conception théorique. Le contexte opérationnel n’est pas un “plus” : c’est la garantie que les investissements en IA créent une véritable valeur au lieu d’ajouter une couche supplémentaire de complexité. »



Des agents IA dignes de confiance



Cette acquisition réunira les talents de classe mondiale d’Ikigai Labs: experts en IA, machine learning, modélisation de données tabulaires et de séries temporelles, inférence causale et simulation à grande echelle, avec les équipes globales de Celonis.



Ikigai Labs s’appuie sur près de vingt années de recherches pionnières menées au MIT, et ses experts ont travaillé avec certaines des entreprises les plus complexes au monde pour réduire les cycles de planification et de prévision, notamment dans la supply chain, de plusieurs mois à quelques minutes.



Dans le cadre de l’accord, Celonis obtiendra des droits exclusifs sur des brevets détenus par le MIT et concédés sous licence à Ikigai Labs, tandis que le MIT deviendra actionnaire de Celonis.



« Ikigai Labs a été fondé sur une conviction simple mais forte: de meilleures décisions d’entreprise nécessitent une IA capable de travailler avec les données de l’entreprise. Ikigai Labs dispose d’une technologie éprouvée de modèles de fondation pour les données structurées à grande échelle ; Celonis a, de son côté, modélisé les processus d’entreprise. Ensemble, nous fournissons la représentation opérationnelle la plus complète de la réalité métier », déclare Devavrat Shah, cofondateur d’Ikigai Labs, professeur titulaire d’IA au MIT et Chief Scientist, Enterprise AI chez Celonis. « Grâce au Celonis Context Model, les agents IA disposent du recul, de la compréhension et de l’anticipation nécessaires pour s’adapter intelligemment, et peuvent être considérés comme fiables pour atteindre les résultats métier attendus. Je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre cette mission avec Alex, Basti, Carsten, Martin et toute l’équipe de Celonis. »



Le Context Model alimente une plateforme de confiance pour industrialiser l’IA d’entreprise



La plateforme et l’écosystème Celonis offrent des capacités de bout en bout pour analyser, concevoir et exploiter des processus pilotés par l’IA et accélérer la transformation des entreprises. La plateforme permet non seulement de fournir à l’IA le contexte dont elle a besoin, mais aussi d’identifier les meilleures opportunités de déploiement stratégique de l’IA et d’orchestrer la collaboration entre agents, humains et systèmes.



Celonis s’est associé aux leaders de la couche de données sous-jacente et de la couche d’exécution agentique afin de construire cette nouvelle couche de contexte faisant le lien entre les deux.



La plateforme Celonis rassemble les données de toute l’entreprise grâce à des intégrations « zero-copy » avec des sources telles qu’AWS, Databricks et Microsoft Fabric (Snowflake étant bientôt disponible), ainsi qu’à des connecteurs préconfigurés vers des systèmes transactionnels comme Oracle et d’autres grandes plateformes ERP et CRM.



Celonis a également développé des intégrations avancées avec les principales plateformes agentiques, notamment Amazon Bedrock, Claude Cowork d’Anthropic, Databricks Agent Bricks, IBM watsonx Orchestrate, Microsoft Copilot et Agent365, ainsi qu’Oracle OCI Enterprise AI, afin de garantir que, quelle que soit la manière dont les clients développent leurs agents, le Context Model soit accessible et exploitable.



« L’IA d’entreprise souffre aujourd’hui d’un déficit de fiabilité, car la montée en échelle ne suffit pas: les agents doivent comprendre en profondeur le fonctionnement réel de l’entreprise », explique Heather Akuiyibo, Global VP, GTM Integration chez Databricks. « En combinant Celonis avec la plateforme Databricks, les entreprises peuvent permettre à leurs collaborateurs de dialoguer avec leurs données et d’obtenir instantanément des réponses fiables avec Genie, tout en construisant, gouvernant et opérationnalisant l’IA avec Agent Bricks. Et elles peuvent le faire avec le contexte métier fourni par Celonis, nécessaire pour prendre de meilleures décisions, plus rapidement. »



L’avenir de l’entreprise est piloté par l’IA et composable



Celonis considère le Context Model comme une étape clé vers l’entreprise composable, pilotée par l’IA. Dans ce futur modèle opérationnel, les systèmes, données, processus, collaborateurs et agents IA des organisations travaillent ensemble avec un contexte partagé, leur permettant de s’améliorer en continu, de s’adapter instantanément et d’innover librement.



« Celonis se situe déjà au cœur opérationnel de milliers des plus grandes entreprises mondiales, en capturant avec une profondeur inédite la manière dont le travail est réellement effectué », déclare Sandesh Patnam, Managing Partner chez Premji Invest. « Ajouter les capacités de simulation et d’intelligence décisionnelle d’Ikigai Labs à cette base crée une dynamique vertueuse dans laquelle chaque signal opérationnel améliore les décisions, et chaque décision améliore le modèle opérationnel : un avantage concurrentiel que les autres auront du mal à reproduire. »



« Cette acquisition concrétise notre vision du “context graph”. Celonis a construit la compréhension opérationnelle la plus profonde du fonctionnement réel des entreprises, sous la forme d’un modèle vivant, natif des processus, décrivant comment le travail s’effectue, pourquoi il dysfonctionne et ce qui doit être fait ensuite », affirme Ashu Garg, General Partner chez Foundation Capital. « Avec l’acquisition d’Ikigai Labs, l’entreprise ajoute les capacités d’intelligence décisionnelle et de simulation qui rendent cette vision pleinement opérationnelle. Les entreprises qui contrôleront cette couche définiront la prochaine génération des logiciels d’entreprise. Celonis est cette entreprise. »



L’acquisition d’Ikigai Labs par Celonis devrait être finalisée prochainement, sous réserve des procédures de clôture habituelles.