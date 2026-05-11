SAP dévoile l’Entreprise Autonome

À l’occasion de SAP Sapphire 2026, SAP SE (NYSE : SAP) a présenté l’Entreprise Autonome (« Autonomous Enterprise »), destinée à améliorer les workflows métiers les plus critiques au monde. Cette nouvelle approche permet aux humains et à l’IA de collaborer pour répondre aux exigences croissantes de l’économie mondiale de manière rentable, stratégique et sécurisée.



« Pour les processus critiques de nos clients, une solution “presque correcte” n’est tout simplement pas acceptable », déclare Christian Klein, CEO de SAP SE. « En unifiant la SAP Business AI Platform avec la SAP Autonomous Suite, nous ancrons les agents IA au cœur des processus métiers, des données et de la gouvernance afin qu’ils puissent délivrer des résultats fiables, conformes et sécurisés, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de revenus et de gains d’efficacité significatifs. »



L’Entreprise Autonome repose sur une plateforme IA unifiée permettant de concevoir, contextualiser et gouverner des agents, une suite autonome capable d’exécuter les opérations métiers critiques, ainsi qu’une nouvelle expérience utilisateur qui redéfinit la manière dont les collaborateurs interagissent avec les logiciels d’entreprise.



Présentation de SAP Business AI Platform



SAP Business AI Platform constitue une nouvelle fondation pour développer et déployer une IA d’entreprise ancrée dans un contexte métier réel. SAP Business AI Platform unifie désormais SAP Business Technology Platform, SAP Business Data Cloud et SAP Business AI au sein d’un environnement unique et gouverné.



Au cœur de cette plateforme se trouve la solution SAP Knowledge Graph, qui fournit aux agents IA une cartographie structurée des entités métiers, des processus et des relations à travers l’ensemble du paysage SAP du client. Joule Studio est la solution SAP « AI-first » dédiée à la conception d’agents d’entreprise, d’applications et de workflows agentiques. Les développeurs peuvent créer à l’aide de frameworks no-code, pro-code et IA de leur choix, sur une infrastructure opérée par SAP, sécurisée, évolutive et optimisée pour l’IA d’entreprise.



Déployer la SAP Autonomous Suite dans tous les métiers et industries



S’appuyant sur cette nouvelle fondation, SAP a également présenté la SAP Autonomous Suite, qui enrichit les applications métiers SAP existantes avec des agents IA capables d’éxécuter des processus de bout en bout.



La suite déploiera plus de 50 assistants Joule spécialisés couvrant la finance, la supply chain, les achats, la gestion des ressources humaines et la relation client. Ces assistants automatiseront les processus de bout en bout en orchestrant un ensemble de plus de 200 agents spécialisés capables d’exécuter des tâches précises. A titre d’exemple, le nouvel Autonomous Close Assistant permet de réduire le processus de clôture financière de plusieurs semaines à quelques jours en automatisant les écritures comptables, les rapprochements et la résolution des erreurs sur l’ensemble du processus.



SAP a également lancé Industry AI, enrichissant son portefeuille sectoriel à travers sept solutions autonomes capables d’exécuter des processus métiers industriels de bout en bout, tout en intégrant des logiques sectorielles, des modèles de données et des exigences réglementaires spécifiques.



A Sapphire, SAP a notamment présenté ses travaux avec le groupe énergétique européen RWE afin de tirer parti d’Industry AI pour contribuer à réduire les interruptions non planifiées sur ses éoliennes offshore. Grâce au scénario Autonomous Asset Management de SAP, les agents IA analysent des milliers d’incidents passés, identifient la cause racine probable et génèrent automatiquement des ordres de travail préremplis avec les outils adaptés et des correctifs déjà éprouvés sur d’autres sites.



Repenser l’expérience utilisateur à l’ère de l’autonomie



SAP a également dévoilé Joule Work, une nouvelle expérience qui redéfinit la manière dont les utilisateurs interagissent avec les solutions SAP. Plutôt que de naviguer entre différentes applications et de saisir des données sur plusieurs écrans, les utilisateurs interagiront désormais directement avec Joule. En exprimant simplement le résultat métier recherché, Joule orchestrera automatiquement la combinaison adéquate de workflows, de données et d’agents pour atteindre l’objectif souhaité.



Joule Work va au-delà de la simple conversation : la solution fait remonter de manière proactive les informations pertinentes et automatise les tâches répétitives en arrière-plan afin que le travail continue d’avancer, même lorsque les utilisateurs ne sont pas activement mobilisés. La solution sera disponible sur desktop, mobile et en mode vocal, aussi bien dans les environnements SAP que non-SAP.



Accélérer la transition des clients vers l’Entreprise Autonome grâce à une enveloppe de 100 millions d’euros



SAP a repensé ses programmes destinés aux clients et partenaires afin d’accélérer la transition des organisations vers l’Entreprise Autonome. Pour soutenir cette dynamique, l’entreprise a lancé un fonds de 100 millions d’euros destinés aux partenaires SAP afin d’aider les clients à déployer les assistants et agents IA développés par SAP. Ce fonds sera également accessible aux partenaires souhaitant étendre ou développer de nouveaux agents partenaires sur la nouvelle SAP Business AI Platform à l’aide de Joule Studio.



SAP a également renforcé ses offres RISE with SAP et SAP GROW afin d’accélérer l’adoption de l’IA. Les deux offres incluent l’accès au portefeuille Joule Assistants ; les clients RISE with SAP bénéficieront de l’activation de trois assistants au cours de leur première année, tandis que les clients SAP GROW auront accès à l’ensemble du portefeuille dès leur onboarding. Les clients SAP S/4HANA on-premise et SAP ERP Central Component (SAP ECC) ne sont pas exclus : ceux qui s’engagent à faire évoluer la majorité de leur environnement actuel vers SAP Cloud ERP bénéficieront d’un accès à certains scénarios IA, permettant ainsi de faire le lien entre leur environnement actuel et leur trajectoire cloud cible.



SAP a également introduit de nouveaux outils de transformation pilotés par des agents IA capables de réduire de plus de 35 % les efforts liés aux migrations ERP, en automatisant à grande échelle l’analyse des systèmes, la remédiation du code, la configuration et les tests, permettant ainsi des projets plus rapides et plus prévisibles.



Enfin, SAP a annoncé une série de partenariats stratégiques couvrant l’ensemble des différentes catégories :



Les partenariats autour de la plateforme et de la suite incluent Anthropic, dont Claude figure parmi les modèles de fondation exploités par la plateforme IA de SAP afin d’alimenter les agents Joule dans les domaines RH, achats et supply chain ; Amazon Web Services, avec une intégration des données en « zero-copy » entre SAP Business Data Cloud et Amazon Athena ; Google Cloud et Microsoft, permettant une interopérabilité bidirectionnelle agent-to-agent entre Joule et des frameworks d’agents externes ; Mistral AI et Cohere, proposant des modèles souverains sur l’infrastructure cloud SAP ; n8n, apportant une orchestration visuelle des workflows IA au sein de Joule Studio ; NVIDIA, dont OpenShell fournit l’environnement d’exécution sécurisé et de confiance pour Joule Studio ; ainsi que Parloa, qui intègre des agents IA dans SAP Service Cloud afin de gérer les interactions clients avec un accès complet aux données métiers et aux processus de service.

Les partenariats d’implémentation incluent Palantir et Accenture, partenaires sur des scénarios complexes de migration de données, ainsi que Conduct pour les migrations vers le cloud ERP pilotées par l’IA.