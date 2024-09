Selon une nouvelle étude internationale publiée par Precisely, le manque de qualité et de gouvernance des données constitue un obstacle majeur à la préparation des entreprises à l’utilisation de l’IA

Precisely, le leader mondial de l’intégrité des données, annonce la publication d’une nouvelle étude menée conjointement avec le Center for Applied AI and Business Analytics du LeBow College of Business de l’Université Drexel (Drexel LeBow). Les principales conclusions de l’étude 2025 Outlook: Data Integrity Trends and Insights soulignent les défis les plus pressants auxquels les entreprises sont confrontées pour se préparer à l’utilisation de l’IA et à d’autres initiatives dans le domaine de la data, ainsi que la manière dont elles doivent prioriser leurs investissements en faveur de l’intégrité des données pour les relever.



Le succès de l’IA est pénalisé par le manque de préparation des données



L’étude révèle que si 60 % des entreprises interrogées estiment que l’IA exerce une influence clé sur leurs programmes de gestion des données (soit une hausse de 46 % par rapport à 2023), seulement 12 % d’entre elles pensent que leurs données bénéficient d’une qualité et d’une accessibilité suffisantes pour mettre en œuvre des programmes d’IA efficaces. Pendant des années, les entreprises ont été aux prises avec des données de qualité médiocre, avec pour conséquence une profonde méfiance à l’égard des données utilisées pour les fonctions analytiques et l’IA. Alors que 76 % des entreprises déclarent que la prise de décision basée sur les données représente un objectif prioritaire pour leurs programmes de données, 67 % d’entre elles ne font toujours pas entièrement confiance aux données sur lesquelles s’appuie leur processus décisionnel (au lieu de 55 % en 2023).



Selon 62 % des entreprises, le manque de gouvernance des données est le principal obstacle aux initiatives d’IA. Cette situation est probablement due au rôle que jouent les programmes de gouvernance des données dans la gestion de l’utilisation des données des entreprises — y compris l’endroit où elles sont stockées, leur historique, les utilisateurs qui y ont accès, l’existence d’attributs d’informations personnelles identifiables (PII), etc.



Le manque de compétences continue d’entraver l’adoption de l’IA



À l’heure où un nombre croissant d’entreprises favorisent la prise de décision fondée sur les données, la pénurie de compétences et de ressources nécessaires à la gestion des données, à l’analytique et à l’IA s’est également aggravée cette année. Ainsi, 42 % des entreprises interrogées ont déclaré que la pénurie de compétences et de ressources reste l’un des principaux défis de leurs programmes de données, contre 37 % en 2023.



« Alors que les organisations sont impatientes de bénéficier des capacités de l'IA, une pénurie de talents entrave l'intégration de l'IA, déclare Murugan Anandarajan, PhD, Professor et Academic Director du Center for Applied AI and Business Analytics au LeBow College of Business de l'Université Drexel. Les résultats de notre recherche mettent en évidence cette lacune, puisque 60 % des personnes interrogées citent le manque de compétences et de formation en matière d'IA comme un défi important pour le lancement d'initiatives en matière d'IA - un signal pour les dirigeants que l'amélioration des compétences doit être un impératif stratégique. »



La qualité demeure le principal défi et la priorité n° 1 pour l’intégrité des données



Compte tenu des résultats concernant l’IA, il n’est pas surprenant que la qualité des données soit élevée au rang de priorité par les entreprises du monde entier. Cette année, 64 % des personnes interrogées ont identifié la qualité comme leur principal défi pour l’intégrité de leurs données, au lieu de 50 % en 2023. De plus, les perceptions générales qui entourent la qualité des données sont en recul, 77 % des personnes interrogées évaluent la qualité de leurs données comme « moyenne » ou « pire », contre 66 % un an plus tôt.



Pour 49 % des personnes interrogées, le manque d’outils adaptés pour automatiser les processus de qualité des données est le principal obstacle à l’obtention de données de haute qualité. L’incohérence des définitions et des formats de données (45 %) et le volume de données (43 %) figurent également parmi leurs préoccupations majeures.



L’étude montre par ailleurs que la piètre qualité des données continue d’avoir un effet domino sur tous les aspects de l’intégrité des données, 50 % des personnes interrogées déclarant que la qualité est le principal problème pour les projets d’intégration des données de leur entreprise.



L’adoption de la gouvernance des données en hausse sensible



Face aux défis liés à la confiance qu’elles accordent aux données, à la qualité et au succès de l’IA, les entreprises prennent de plus en plus conscience de l’importance que revêt l’adoption d’un solide programme de gouvernance des données. Cette année, 51 % d’entre elles ont qualifié la gouvernance des données comme défi majeur pour l’intégrité des données — en deuxième position après la qualité des données —, enregistrant une progression spectaculaire de 89 % par rapport à l’année précédente (27 % en 2023). De la même manière, le taux d’adoption a augmenté, 71 % des personnes interrogées déclarant que leur entreprise dispose d’un programme de gouvernance des données, contre 60 % en un an plus tôt.



Cet investissement accru porte ses fruits. En effet, les entreprises qui ont investi dans des programmes de gouvernance des données déclarent bénéficier d’une amélioration de la qualité des données (58 %) ainsi que des perspectives et de l’analytique des données (58 %), d’une collaboration accrue (57 %), d’une meilleure conformité aux réglementations en vigueur (50 %) et d’un accès plus rapide aux données pertinentes (36 %).



L’enrichissement des données et l’intelligence de localisation, deux initiatives clés en faveur de la data



L’édition 2023 de cette étude annonçait l’émergence de l’enrichissement des données et de l’analyse spatiale en tant que technologies majeures pour les entreprises. Dans sa nouvelle édition, ce rapport fait état d’un bond en avant significatif dans leur adoption. En 2024 en effet, 28 % des personnes interrogées indiquent que l’enrichissement des données est une priorité pour l’intégrité des données, contre 23 % en 2023. Les entreprises cherchent désormais à extraire un maximum de contexte de leurs données en vue d’améliorer l’innovation, l’efficacité opérationnelle et la compétitivité. De même, 21 % des entreprises déclarent que l’analyse spatiale revêt un caractère prioritaire pour les initiatives d’intégrité des données, au lieu de 13 % l’année précédente.



« L’étude que nous avons menée conjointement avec Drexel LeBow révèle un déclin marqué de la confiance que les entreprises accordent à la préparation de leurs données malgré l’importance croissante de la prise de décision basée sur les données, explique Josh Rogers, CEO de Precisely. Pour tirer pleinement parti des avantages métiers qu’apportent l’analytique et l’IA, les entreprises doivent investir dans l’intégrité des données. L’établissement d’un socle de données à la fois précises, cohérentes et contextualisées peut les aider à prendre des décisions avisées en toute confiance ainsi qu’à véritablement bénéficier de la valeur de leurs initiatives en faveur de l’IA. »



Méthodologie



Cette étude a été menée au cours du premier semestre 2024 auprès de professionnels des données et de l’analytique. L’enquête en ligne a été élaborée conjointement par Drexel LeBow et Precisely, l’analyse des résultats étant dirigée par Drexel LeBow en collaboration avec Precisely. Plus de 565 professionnels de la donnée et de l’analytique du monde entier y ont participé. Les personnes interrogées représentaient un large éventail de fonctions au sein de leur entreprise : gestionnaires de données, data stewards, architectes et analystes (30 %), responsables IT (18 %), cadres dirigeants (C Suite) (12 %), vice-présidents ou directeurs de business units (11 %), responsables de business units (7 %), vice-présidents ou DSI (6 %), et autres (16 %).