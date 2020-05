Sinequa optimise ses capacités de traitement du langage naturel et des connecteurs de données pour doper les performances des travailleurs de l'information dans les environnements numériques

Sinequa, leader de la recherche de données en entreprise, annonce ce jour l'intégration de plusieurs nouvelles fonctionnalités immédiatement disponibles dans sa plateforme de recherche intelligente. Parmi les fonctionnalités critiques figurent de nouveaux connecteurs qui élargissent l'éventail de systèmes et de formats pouvant être ingérés. De plus, la plateforme intègre la prise en charge de la reconnaissance d'entités nommées — par exemple des poids et des mesures — ou d'informations personnelles identifiables (IPI) dans différentes zones géographiques. Par ailleurs, Sinequa propose de nouvelles fonctionnalités qui augmentent l'aptitude de la plateforme à classer de façon intelligente et automatique de vastes quantités de contenus et données d'entreprise indexés.



« En proposant une interface utilisateur plus souple, Sinequa répond de façon optimale aux exigences des clients de secteurs tels que les Life Sciences, la fabrication ou les finances, qui requièrent un haut niveau de personnalisation des données », a déclaré Philippe Motet, vice-président Ingénierie chez Sinequa. « Nous améliorons l'efficacité et la rapidité avec lesquelles les employés peuvent localiser les données et les informations pertinentes dont ils ont besoin pour prendre des décisions métier plus intelligentes et plus efficaces. »



Extension des fonctionnalités de PNL et utilisation immédiate des données personnelles identifiables



Sinequa a également élargi ses capacités de traitement du langage naturel (Natural Language Processing — NLP) avec la prise en charge de la reconnaissance des entités nommées (Named Entity Recognition — NER).

À titre d'exemple, la nouvelle version reconnaît les informations personnelles identifiables (IPI), ce qui permet de reconnaître instantanément 24 catégories d'informations. Les entreprises peuvent ainsi assurer plus efficacement leur mise en conformité aux législations relatives à la confidentialité des données et à la protection de la vie privée telles que le RGPD. Ces entités couvrent 89 types au sein de ces catégories : identifiants bancaires BBAN (Basic Bank Account Number) et IBAN (International Bank Account Number), numéros de carte de crédit, dates de naissance, numéros de permis de conduire (13 pays), plaques minéralogiques (11 pays), numéros de passeport (13 pays), et divers numéros d'identification nationaux (14 pays).



La puissance de l'IA, en toute simplicité



Capitalisant sur la prise en charge par Sinequa de l'apprentissage automatique (ML) en production, la dernière version de la plateforme s'enrichit de plusieurs fonctionnalités interconnectées qui permettent aux entreprises de bénéficier rapidement des puissants avantages de la recherche intelligente à base d'IA, sans faire appel à de rares compétences en sciences des données ou en apprentissage automatique. En effet, toutes les tâches liées à la création et à la validation de modèles, mais également au maintien de prévisions exactes au fil du temps par ajustement en fonction de l'évolution des concepts et des données, sont désormais gérées en interne par la plateforme.



Cette version s'enrichit d'une application d'étiquetage intelligent (Intelligent Labeling Application) dédiée à la gestion des données de l'algorithme de classification. L'un des objectifs de cette nouvelle application est de fournir une expérience utilisateur qui oblige les experts à l'utiliser et, par conséquent, à partager leurs compétences. L'objectif de l'application est double : primo, elle aide les entreprises à mettre en œuvre un ensemble de formations objectives sans faire appel aux compétences de data scientists ; secundo, elle fournit un moyen d'exploiter les informations transmises par les experts en vue d'améliorer les prévisions du modèle au fil du temps, tout en traitant la dérive des concepts et des données en sollicitant automatiquement leur validation lorsque les prévisions sont ambiguës.



Connectivité élargie aux applications d'entreprise sur site et aux environnements en cloud



Sinequa continue d'élargir la prise en charge de volumes croissants et diversifiés de données d'entreprise qui résident dans des applications en cloud et sur site, avec une famille de plus de 200 connecteurs intelligents en constante augmentation. Ainsi, la dernière version de la plateforme Sinequa ajoute des connecteurs pour l'application IBM Filenet P8 V5, ainsi que l'application Perforce Helix utilisée pour le contrôle de version des logiciels.