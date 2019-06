Sinequa reconnu comme un Leader en recherche cognitive par une société de recherche indépendante

Dans cette étude, Forrester Research déclare : « Sinequa accroît l’intelligence "en masse". Son objectif est d’aider les entreprises à devenir information-driven par le biais de l’intelligence augmentée. La plateforme de Sinequa permet de faire émerger des informations contextualisées extraites de la donnée brute et en connectant des experts par le biais de sa technologie de recherche cognitive. Sinequa associe de manière experte sa propre technologie du traitement du langage naturel (NLU) à la technologie d’apprentissage automatique (ML) open source la plus récente. Sinequa s’appuie sur une solide expertise pour proposer ses solutions aux secteurs des sciences de la vie, des services financiers et de l’industrie. »



« Nous nous réjouissons d’être reconnus parmi les leaders, une nouvelle fois. En aidant nos clients à devenir non pas « data-driven » mais « information-driven » grâce à l’ingestion et l’analyse de très grandes quantités de données d’entreprise, nous leur permettons de fournir à leurs utilisateurs des informations exploitables présentées dans leur contexte, de favoriser la prise de décisions judicieuses et d’améliorer leur productivité », déclare Alexandre Bilger, PDG de Sinequa. « Nous faisons confiance à notre plateforme, ainsi qu’à sa capacité à accompagner nos clients sur des marchés tels que les services financiers, la fabrication, l’industrie pharmaceutique, etc. »



L’étude Forrester Wave souligne par ailleurs que « les points forts de Sinequa résident dans la richesse de ses connecteurs de données, les renseignements relatifs à l’ingestion des données (« ingestion intelligence ») et aux intentions (intention intelligence), ainsi que les outils de réglage. Les clients qui utilisent des applications de recherche cognitive complexes et de grande valeur apprécieront l’étendue et les performances de la technologie d’ingestion de Sinequa dont la feuille de route intègre l’utilisation des toutes dernières technologies d’intelligence artificielle open source. »



La plateforme Sinequa a récemment été enrichie pour présenter des informations pertinentes aux utilisateurs finaux base sur le framework Angular 7. La plateforme intègre désormais l’apprentissage automatique en ligne, ce qui permet d’appliquer directement des modèles de machine learning basés sur Spark ou TensorFlow dans le pipeline d’indexation, ainsi que de nouvelles fonctionnalités permettant d’accroître l’automatisation des interprétations de la signification (interpretation of meaning), notamment en améliorant les intentions de requêtes et les capacités linguistiques. Des niveaux de chiffrement supplémentaires ont été intégrés, parmi lesquels le chiffrement « à la volée » entre les différentes composantes d’un déploiement distribué, et le chiffrement au moment de l’indexation pour sécuriser le cache des documents. Sinequa rafraîchit automatiquement le contrôle d’accès aux données en cas de modifications apportées aux répertoires de contrôle d’accès de l’entreprise.



(1) Forrester Research, Inc, "The Forrester Wave™: Cognitive Search, Q2 2019" par Mike Gualtieri, avec Srividya Sridharan et Elizabeth Hoberman.