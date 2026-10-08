Snowflake annonce son intention de collaborer avec Bleu et Orange Business pour renforcer la souveraineté des données et de l’IA en France

Le Data Cloud AI Snowflake, annonce son intention de collaborer avec Bleu et Orange Business pour aider les organisations françaises à répondre à leurs exigences de souveraineté en matière de données et d’IA. Ces projets s’inscrivent



dans l’initiative française « Cloud de confiance », qui vise à protéger les données sensibles des entreprises et des administrations tout en leur permettant de bénéficier des technologies cloud les plus avancées.



Ces collaborations aideront les clients à mieux maîtriser la localisation de leurs données, la gestion de leurs plateformes et le cadre juridique auquel elles sont soumises. Bleu permettra aux clients de bénéficier d'une infrastructure cloud fiable, “ Cloud de Confiance”. De son côté, Orange Business, entreprise française soumise au droit européen, apportera son expertise opérationnelle en France, notamment dans les environnements fortement réglementés.



« La souveraineté n’est pas simplement une destination mais c’est un choix d’architecture qui détermine où les données sont traitées, comment les plateformes sont exploitées et quelles options restent à la disposition des clients. » déclare Arnaud Chiffert, Country Manager France, Snowflake, « Bleu et Orange Business incarnent cette approche en associant une infrastructure souveraine à une expertise opérationnelle, aux côtés de l’AI Data Cloud de Snowflake. En conjuguant ces projets de collaboration, des standards ouverts et une architecture conçue avec soin, Snowflake est bien placé pour aider les organisations françaises à innover avec l’IA en confiance, dans des environnements qu’elles maîtrisent. »



L’AI Data Cloud de Snowflake complète cette approche en laissant aux clients le choix de leur environnement cloud. La prise en charge de formats ouverts tels qu’Apache Iceberg peut les aider à garder le contrôle de leurs données et à en faciliter la portabilité. L’accès à différents modèles d’IA par l’intermédiaire de Snowflake Cortex AI leur apporte également de la flexibilité à mesure que leurs besoins métier et réglementaires évoluent. Les certifications et attestations de sécurité de Snowflake, notamment ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2 Type II et HDS (hébergement de données de santé), constituent un socle de confiance et de conformité. Les projets de collaboration avec Bleu et Orange Business s’appuieront sur ces capacités pour répondre aux exigences françaises en matière de souveraineté des infrastructures et des opérations.



Bleu : bâtir le socle d’une infrastructure cloud de confiance



Grâce à Bleu, Snowflake proposera son AI Data Cloud aux marchés réglementés français en s’appuyant sur l’infrastructure « Cloud de confiance » opérée en France par Bleu. Cette infrastructure repose sur un principe de souveraineté structurelle : des données situés en France, exploités par des entités françaises, soumis au droit français et pouvant être audités par les autorités françaises, notamment l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Bleu vise la qualification SecNumCloud 3.2 de l’ANSSI, l’un des référentiels de sécurité cloud les plus exigeants d’Europe.



Le partenariat associera cette infrastructure aux capacités de Snowflake en matière de données et d’IA. Il aura pour objectif de prendre en charge des traitements sensibles dans un environnement conçu pour répondre aux exigences françaises de souveraineté.



« Les organisations françaises ne devraient pas avoir à choisir entre la souveraineté des données et des capacités d’IA de pointe. » déclare Jean Coumaros, Président de Bleu « En nous associant à Snowflake et à Orange Business, nous pouvons réunir le meilleur des deux mondes : un environnement cloud exploité à l’échelle nationale, doté d’outils d’analyse de données et d’IA de premier plan pour stimuler l’innovation dans les secteurs les plus réglementés de France. »



Orange Business : répondre aux enjeux opérationnels de la souveraineté



Le projet de collaboration fera d’Orange Business le partenaire opérationnel de Snowflake en France. Il réunira l’AI Data Cloud de Snowflake et l’expertise d’Orange Business auprès des entreprises et du secteur public. Il portera notamment sur l’administration et la supervision de la plateforme, l’assistance, la réponse aux incidents et les modalités contractuelles. Cette initiative s’appuiera sur une infrastructure souveraine telle que celle de Bleu, en réunissant les fondations techniques et les capacités opérationnelles nécessaires aux clients.



« Les institutions françaises ont besoin d’innovations de premier plan, soutenues par une gouvernance locale sans compromis. » déclare Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d’Orange Business, « Notre partenariat avec Snowflake autour de Bleu nous permet d’associer les capacités opérationnelles et les services d’intégration de confiance d’Orange Business à des solutions de pointe pour les données et l’IA. Nos clients peuvent ainsi garder la maîtrise de leur avenir numérique. »