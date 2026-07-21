Snowflake lance Cortex AI Gateway pour une supervision unifiée des agents d'IA et une meilleure maîtrise des coûts

Snowflake (NYSE : SNOW), le Data Cloud IA, annonce le lancement de Cortex AI Gateway² ainsi que plusieurs innovations en matière de sécurité de l’IA qui permettent d’accélérer l’interopérabilité de confiance entre les agents, permettant aux organisations de développer leurs environnements agentiques en toute sécurité. La solution Cortex AI Gateway répond à deux des principaux freins à l’adoption de l’IA en entreprise : sécuriser les agents d’IA tout en offrant une visibilité centralisée et un contrôle des coûts de consommation de l’intelligence artificielle.



Cortex AI Gateway permet aux entreprises de contrôler, d’orchestrer et de gouverner en toute sécurité aussi bien les agents d’IA natifs développés dans Snowflake, tels que Snowflake CoWork et Snowflake CoCo, que les agents d’IA tiers créés sur des plateformes externes comme Claude Code et Cursor. La solution offre aux entreprises une base unifiée pour gouverner la manière dont les agents accèdent aux modèles, aux outils, aux serveurs MCP et aux systèmes de l’entreprise, orienter intelligemment les requêtes des agents et optimiser la consommation d’IA selon les modèles et les charges de travail. Les équipes bénéficient ainsi d’une visibilité et d’un contrôle renforcés sur les accès à l’intelligence artificielle, l’activité des agents et l’utilisation des tokens afin de prévenir les dérives des coûts liés à l’IA.



Cortex AI Gateway s’appuie sur l’acquisition de Natoma (mai 2026), en intégrant directement dans la plateforme Snowflake les capacités MCP d’entreprise de Natoma afin de garantir une interopérabilité sécurisée des agents à l’échelle de l’entreprise.



Snowflake annonce également de nouvelles intégrations sécurisées pour l’accès des agents tiers⁴ avec Aembit, 1Password, Linx Security, Okta, SailPoint et Saviynt, établissant une nouvelle référence pour la manière dont les entreprises gouvernent et auditent les agents d’IA dans l’ensemble de l’écosystème de sécurité.



« L’IA d’entreprise évolue d’une interopérabilité des données vers une interopérabilité des agents, et la sécurité doit être au cœur de cette évolution », déclare Mayank Upadhyay, Chief Security and Trust Officer de Snowflake. « L’interopérabilité des agents ne peut fonctionner que si les entreprises peuvent avoir confiance dans la manière dont des agents issus de différentes plateformes accèdent aux données, utilisent des outils et exécutent des actions au nom des utilisateurs. Snowflake fournit les capacités de visibilité, de gouvernance et de contrôle nécessaires pour rendre cette interopérabilité suffisamment sécurisée pour des usages d’IA en production. L’avenir de l’entreprise agentique ne se construira pas dans des écosystèmes fermés d’agents ; Snowflake constitue le plan de contrôle qui permet aux entreprises de déployer leurs usages de manière sécurisée. »



Donner vie à une passerelle IA centralisée pour les entreprises adoptant l’agentique



Pour que les agents d’IA créent une réelle valeur métier, ils doivent disposer d’un accès sécurisé aux modèles, aux données, aux applications et aux outils qui apportent tout le contexte de l’entreprise. Aujourd’hui, ces ressources sont fragmentées entre différents systèmes et fournisseurs, obligeant les équipes à développer et maintenir des connexions personnalisées tout en gérant les accès, les activités et les coûts au moyen de mécanismes de contrôle distincts.



La solution Cortex AI Gateway renforce le rôle de Snowflake comme couche sécurisée d’interopérabilité de l’IA pour l’entreprise agentique en établissant une passerelle qui permet aux entreprises de gouverner de manière centralisée la façon dont les agents d’IA accèdent aux modèles, aux données, aux applications et aux outils, et les utilisent. Pour des organisations comme Meltwater, Cortex AI Gateway ouvre la voie à des agents plus utiles, plus observables et prêts pour la production.



Cortex AI Gateway permet aux entreprises de :



Gouverner chaque connexion d’agent : les entreprises ont besoin d’un moyen cohérent de contrôler les modèles, les données, les applications, les serveurs MCP et les outils auxquels chaque agent peut accéder. Grâce à la prise en charge de plus de 100 serveurs MCP, Cortex AI Gateway centralise les politiques d’accès des agents, l’authentification, les autorisations et les mécanismes de contrôle.

Voir et comprendre chaque action des agents : à mesure que les agents exécutent des actions dans les systèmes de l’entreprise, les organisations doivent disposer d’une visibilité sur ce que chaque agent a fait, les systèmes et outils auxquels il a accédé, ainsi que sur la séquence des étapes qu’il a suivies. Cortex AI Gateway fournit un historique centralisé et de bout en bout de l’activité des agents, offrant aux équipes la visibilité nécessaire pour exploiter les agents en toute sécurité à grande échelle.

Garder les coûts de consommation de l’IA sous contrôle : la fragmentation des usages de l’IA entre les différents modèles, équipes et charges de travail rend les coûts de consommation difficiles à suivre et à maîtriser. Cortex AI Gateway offre aux équipes IT et Finance une vue unifiée de la consommation d’IA, attribue les coûts aux équipes, aux agents ou aux charges de travail qui les génèrent et applique des plafonds de dépenses afin d’éviter les dérives de coûts avant qu’elles ne surviennent.

Optimiser le choix des modèles et leurs performances : les entreprises ont besoin de la flexibilité nécessaire pour utiliser plusieurs modèles tout en s’assurant que chaque requête est dirigée vers le modèle le plus adapté à la tâche. Cortex AI Gateway oriente intelligemment les requêtes vers des modèles approuvés par l’entreprise afin d’optimiser la qualité, le coût, la latence et la disponibilité, tout en maintenant une gouvernance centralisée.

Faire progresser l’accès sécurisé aux agents tiers grâce aux partenaires de l’écosystème



Pour que les agents d’IA créent une réelle valeur métier, ils doivent pouvoir fonctionner de manière sécurisée entre différentes plateformes. Pourtant, de nombreux fournisseurs privilégient encore des écosystèmes fermés, ce qui complique le fonctionnement des agents tiers au-delà des frontières organisationnelles. La sécurité est la clé qui permet de rendre cette interopérabilité possible, en apportant la confiance, l’identité et les contrôles d’accès nécessaires pour que les agents puissent collaborer en toute sécurité entre les plateformes.



Snowflake pose les bases d’un accès sécurisé aux agents tiers au sein de l’écosystème de sécurité, avec une première vague d’intégrations proposées par des fournisseurs de sécurité de premier plan, parmi lesquels 1Password, Aembit, Linx Security, Okta, SailPoint et Saviynt.



Afin de permettre aux entreprises de déployer des agents tiers avec un niveau homogène de sécurité et de contrôle, ces intégrations ont été conçues pour :



Rendre les agents tiers gouvernables : les entreprises peuvent désormais dépasser le manque de visibilité lié aux agents opérant avec des identifiants utilisateurs très larges. Grâce à ces nouvelles intégrations, les équipes de sécurité disposent d’une vision plus claire de l’agent ayant accédé aux données, de la plateforme utilisée et de l’autorité sous laquelle il a agi.

Mettre en œuvre des accès limités à chaque tâche : les agents tiers ne doivent pas hériter de l’ensemble des autorisations d’un utilisateur simplement parce qu’ils agissent en son nom. L’approche de Snowflake limite les accès des agents au strict nécessaire pour accomplir la tâche demandée, créant ainsi un modèle plus sûr pour l’utilisation des agents dans l’écosystème de données de l’entreprise.

Étendre une gouvernance cohérente à l’ensemble des écosystèmes d’agents : ces intégrations représentent une étape importante pour le secteur de la sécurité en ouvrant la voie à une interopérabilité sécurisée des agents entre différentes plateformes.

Renforcer la sécurité de l’IA



Snowflake fait évoluer les fondations de la sécurité d’entreprise sur les domaines les plus critiques pour déployer l’IA en production. Cela comprend de nouvelles avancées permettant aux équipes de sécurité de mieux comprendre leur niveau d’exposition aux risques liés à l’IA¹, de fournir aux agents une identité vérifiée¹, de protéger les données sensibles contre les usages inappropriés¹, d’appliquer des contrôles davantage contextualisés³ et de limiter les sessions des agents au périmètre strictement nécessaire à la tâche³. En appliquant les principes du Zero Trust pour les sociétés adoptant l’IA agentique, Snowflake aide des entreprises telles que BlackRock et Thomson Reuters à renforcer leur sécurité, leur visibilité et leur contrôle à mesure qu’elles développent leurs usages de l’IA.



« L’IA agentique représente une formidable opportunité de gains de productivité, mais les entreprises ont besoin de confiance, de visibilité, de gouvernance et de protection avant de pouvoir en tirer pleinement parti à grande échelle », déclare Chandra Gnanasambandam, EVP of Product et Chief Technology Officer chez SailPoint. « Grâce à son intégration avec Snowflake, SailPoint permet aux organisations de gouverner les accès des agents tiers et leur apporte la visibilité, la traçabilité et le contrôle nécessaires pour déployer ces agents en production en toute confiance. »



« Les modèles traditionnels de gestion des identités ont été conçus pour les utilisateurs humains, et non pour les agents d’IA, ce qui crée une faille majeure dans la sécurité des entreprises », déclare Akhil Kapoor, Senior Vice President, Business Development chez Saviynt. « Notre intégration avec Snowflake répond à ce défi grâce à Saviynt Access Gateway, qui évalue en temps réel l’intention de l’agent, son contexte, ses autorisations et son niveau de risque afin de s’assurer que les agents d’IA ne sont autorisés à effectuer que les actions strictement nécessaires à une tâche donnée. Cette approche empêche les abus de privilèges et les activités anormales avant qu’ils n’aient un impact sur l’entreprise. »



¹ Le produit Snowflake est désormais disponible de manière générale.



² Le produit Snowflake sera prochainement disponible en préversion publique.



³ Le produit Snowflake est actuellement disponible en préversion privée.



⁴ Les intégrations avec 1Password, Aembit, Linx Security, SailPoint et Saviynt seront prochainement disponibles en préversion privée ; l’intégration Okta est actuellement prévue en préversion privée au quatrième trimestre 2026.