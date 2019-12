Snowflake lance Private Data Exchange pour briser les silos internes des entreprises

Snowflake, la plateforme de données dans le Cloud annonce aujourd’hui le lancement du Private Data Exchange, un data hub managé, interne et centralisé. Il permet aux entreprises de partager, avec des groupes de personnes sélectionnées au sein de leur écosystème, des jeux de données pour la collaboration et la prise de décisions.



Private Data Exchange permet aux organisations de créer leur propre data marketplace pour alimenter leur écosystème avec un contrôle complet sur les actifs de données qui y sont répertoriées et qui y accède. Alors que d’autres modes d’échanges de données ne donnent accès qu’à des données de tiers sans instantanéité, Private Data Exchange est la seule plateforme qui permet aux clients d’accéder en toute sécurité et en toute confidentialité à des sources de données secondaires et alternatives en temps réel et à grande échelle.



Private Data Exchange permet ainsi :



De donner aux équipes en charge des analyses commerciales et de la data science un accès aux données de l’entreprise dans un environnement unique, centralisé et sécurisé.

D’améliorer l’intégrité des données, d’augmenter la sécurité et de raccourcir les analyses des données en se passant des processus ETL et des coûts associés.

D’accéder directement aux données depuis le compte Snowflake du client avec la possibilité d’inviter d’autres personnes à devenir fournisseurs et consommateurs de données.

D’échanger des données de manière sécurisée avec des fournisseurs tiers pour enrichir les ensembles de données internes.

De monétiser des ensembles de données en les partageant en toute sécurité avec les clients moyennant un coût défini.

Les entreprises peuvent également utiliser Private Data Exchange pour évaluer de nouveaux actifs de données issues de la solution Snowflake Data Exchange, la plateforme publique de partage de données de Snowflake lancée en juin dernier. Elles peuvent le faire directement au sein de leur écosystème ou avec l’option de « tunneling ».



« Private Data Exchange représente l’avenir de la gestion et du partage de données à grande échelle et en toute sécurité au sein de l’entreprise et des institutions », a déclaré Frank Slootman, CEO de Snowflake. « Le modèle de Data Exchange deviendra la norme de déploiement pour explorer, découvrir et partager les données à l’échelle de l’entreprise. »



Snowflake avait d’abord annoncé en juin dernier, lors de sa conférence annuelle Snowflake Summit, le Snowflake Data Exchange, une plateforme publique de partage de données basées sur la technologie de data sharing. Snowflake Data Exchange permet aux consommateurs de données de parcourir, d’accéder et de générer des insights de façon transparente à partir des données partagées par les utilisateurs de Snowflake inscrits sur la plateforme.