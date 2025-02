Starburst clôture un exercice FY25 record, porté par l’essor de l’IA et l’adoption croissante des entreprises

Starburst, la plateforme de données conçue pour les applications et l’intelligence artificielle, annonce une clôture record de son exercice FY25, marquée par une forte croissance de son activité et une adoption renforcée de ses solutions. L’entreprise a enregistré une augmentation nette de 20 % de sa base de clients, tandis que Starburst Galaxy, sa solution cloud phare, a connu une progression client de 76 % sur un an.



Cette dynamique s’accompagne d’un niveau de ventes mondial inédit, avec une expansion particulièrement marquée dans la région EMEA et en Amérique du Nord. L’adoption de Starburst Galaxy a bondi de 94 % sur un an, témoignant de son rôle central dans la stratégie data des entreprises. Dans le même temps, Starburst a signé le plus grand contrat de son histoire avec une institution financière mondiale, un accord pluriannuel à hauteur de plusieurs dizaines de millions par an.



"Les entreprises et les gouvernements du monde entier adoptent notre data lakehouse ouvert et hybride comme un élément clé de leurs initiatives IA", déclare Justin Borgman, cofondateur et CEO de Starburst. "Il n’y a pas d’IA sans données. Starburst permet aux organisations de sécuriser, gouverner et fournir un accès aux données conforme aux modèles d’IA générative pour les workflows RAG ou agentiques, que ce soit sur site ou dans le cloud – ouvrant ainsi la voie au développement et au déploiement d’applications IA à grande échelle."



La croissance de Starburst a aussi été marquée par l'augmentation de la valeur moyenne des contrats, le revenu annuel récurrent (ARR) par client dépassant désormais les 325 000 dollars. Aujourd’hui, Starburst accompagne 10 des 15 plus grandes banques mondiales et renforce son positionnement stratégique en étant sélectionné par Dell Technologies comme moteur de requête analytique du Dell Data Lakehouse, la plateforme de données de l’AI Factory GTM de Dell.



Des entreprises du monde entier accélèrent leur transition vers l’intelligence artificielle grâce à Starburst. HSBC, l’une des plus grandes banques mondiales, a été reconnue pour son usage innovant des données et de l’IA, contribuant à la création d’un data lake virtuel utilisant la technologie avancée de virtualisation de données alimentée par Starburst. Vectra AI, spécialiste de la détection et de la réponse aux menaces dans plus de 120 pays pour des milliers de clients, s’appuie sur la plateforme de Starburst pour accéder aux données de logs, accélérer les requêtes et surveiller le trafic réseau. Cela permet d’alimenter des modèles d’IA capables d’identifier les menaces plus rapidement et d’améliorer la réactivité des équipes de cybersécurité. De plus, une banque d’investissement multinationale américaine, présente dans plus de 100 pays, utilise Starburst pour créer une architecture de données anti-blanchiment en temps quasi-réel. Cette solution permet une détection plus rapide des fraudes grâce à des modèles d’IA, en analysant les transactions mondiales sans déplacer les données et en garantissant la conformité aux réglementations bancaires strictes.



"Notre stratégie IA est le reflet de notre partenariat étroit avec nos clients", souligne Steven Chung, Président de Starburst. "Ces entreprises accélèrent l’adoption de l’IA, et nous sommes ravis de les accompagner dans cette transformation."