Starburst décuple ses performances de requêtage dans sa dernière version Enterprise

Starburst, la société derrière Trino, annonce le lancement de Starburst Enterprise Platform (SEP) 462-e.1 LTS, une version à support long terme (LTS) comprenant de nouvelles fonctionnalités et améliorations majeures. Cette mise à jour intègre les dernières innovations issues de la communauté Trino et la transition de plusieurs fonctionnalités en preview publique vers une disponibilité générale (GA).





Des performances accrues avec la mise en cache des résultats de requêtes



Avec la version 462-e.1 LTS de SEP, Starburst introduit une fonctionnalité de mise en cache des résultats de requêtes qui permet de stocker les résultats dans un stockage compatible S3 pour une durée définie. Plutôt que de traiter à nouveau une requête à chaque exécution, le système peut récupérer des résultats pré-calculés, réduisant ainsi de manière significative le temps de traitement des requêtes et l’utilisation des ressources informatiques.



Les temps de réponse sont considérablement réduits pour les utilisateurs et les applications, tandis que la charge de calcul diminue pour les administrateurs système. Une consommation optimisée des ressources permet également de réduire les coûts d’infrastructure.





Une meilleure gestion des données avec la découverte automatique des schémas



La nouvelle fonctionnalité de découverte automatique des schémas de Starburst Enterprise Platform est désormais capable d’identifier et d’enregistrer automatiquement les tables et vues récemment ajoutées à un schéma connu. Cette innovation permet aux entreprises de suivre en temps réel l’évolution de leurs données, en détectant immédiatement les nouveaux fichiers créés par des moteurs externes.



Cet outil est particulièrement utile pour les processus de journalisation, pour lesquels de nouveaux fichiers sont générés à intervalles réguliers. Starburst assure ainsi une interrogation fluide et continue de ces nouvelles données sans intervention manuelle.





Une gestion avancée des charges de travail pour optimiser l’utilisation des ressources



Starburst introduit également une nouvelle fonctionnalité de gestion des charges de travail (Workload Management) qui permet aux administrateurs de créer, d’ajuster et de surveiller les groupes de requêtes et leur concurrence d’exécution, sans nécessiter le redémarrage du cluster.



Les requêtes peuvent donc être organisées en groupes distincts, chacun étant géré indépendamment avec des limites spécifiques. Cette gestion avancée assure un équilibre optimal des ressources du cluster, évitant qu’un seul groupe de requêtes ne monopolise les capacités de calcul.





L’intégration des dernières innovations issues de la communauté Trino



Cette nouvelle version SEP 462-e.1 LTS intègre les dernières évolutions du moteur Trino, notamment la prise en charge native des systèmes de fichiers AWS, Google et Azure, éliminant ainsi la dépendance aux anciens systèmes basés sur Hadoop. Cette transition permet à Starburst de concentrer ses efforts sur le développement de nouvelles fonctionnalités adaptées aux architectures modernes.



À partir de cette version, Starburst intègre également le Java Development Kit (JDK) directement dans les artefacts SEP, garantissant une mise à jour continue vers les dernières versions de Java. Les utilisateurs bénéficient ainsi automatiquement des dernières améliorations en matière de performance et de compatibilité, sans avoir à gérer manuellement les dépendances Java avant le déploiement de SEP.