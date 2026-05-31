Targa Telematics France rejoint l’Agora des Responsables Flotte Auto & Mobilités (ARFAM PARIS)

Targa Telematics France – filiale française de Targa Telematics, l’un des leaders mondiaux dans le domaine de l’AIoT (Intelligence artificielle des objets) et du développement de solutions et de plateformes digitales pour la mobilité connectée – rejoint l’ARFAM Paris, l’Agora des Responsables Flotte Auto & Mobilités, en tant que membre partenaire.



En intégrant cette communauté professionnelle de décideurs spécialisés dans la gestion de flotte automobile et des mobilités, Targa Telematics France entend contribuer activement aux réflexions qui structurent l’avenir du secteur. A ce titre, elle y apportera son expertise en matière d’exploitation maîtrisée de la donnée terrain, au service de l’innovation et de la performance opérationnelle des flottes. Cette démarche renforce également son ancrage au sein de l’écosystème français de la mobilité.



UN CERCLE DE RÉFLEXIONS CENTRÉ SUR LE FUTUR DE LA GESTION DE FLOTTE



Membre du réseau Agora Managers, l’ARFAM Paris rassemble des responsables flotte et mobilité issus de grandes entreprises publiques et privées de plus de 500 collaborateurs. Pensé comme un espace d’échanges entre pairs, le club permet à ses membres de partager leurs retours d’expérience, de confronter leurs pratiques et de nourrir une réflexion collective sur les grandes mutations qui transforment leur métier.



Électrification des parcs, maîtrise des coûts, évolutions réglementaires… les gestionnaires de flotte sont aujourd’hui confrontés à des enjeux toujours plus complexes. Dans ce contexte, l’ARFAM Paris joue un rôle de veille et d’intelligence collective, en favorisant le partage de bonnes pratiques et la co-construction de réponses adaptées aux problématiques communes des décideurs flotte.



PARTAGER SON EXPERTISE DATA ET IA AU COLLECTIF



L’arrivée de Targa Telematics France au sein de ce club repose sur une ambition claire : apporter une lecture experte de la donnée et de son exploitation opérationnelle au service de la gestion de flotte.



Optimisation des coûts, amélioration des usages, sécurisation des conducteurs, pilotage de la transition énergétique : la capacité à exploiter efficacement la donnée devient un levier central de décision quotidiennes pour les gestionnaires de flotte. Elle contribue également à faire évoluer leur métier vers un rôle plus stratégique, proche de celui de « mobility data manager ». La mission de Targa Telematics France est justement de traduire la complexité de la donnée en valeur métier concrète, afin d’accompagner les gestionnaires au plus près de leurs besoins.



Au-delà de son approche data-driven, Targa Telematics France apportera son expertise en matière d’intelligence artificielle appliquée aux flottes. En permettant de passer de l’analyse à l’action, l’IA ouvre de nouvelles perspectives pour anticiper les besoins, éclairer les arbitrages et renforcer la performance opérationnelle des parcs.



UNE CONTRIBUTION ACTIVE AUX TRAVAUX DU CLUB



Dans le cadre de ce partenariat, Targa Telematics France interviendra régulièrement lors d’événements organisés par l’ARFAM Paris, notamment à travers des ateliers partenaires, des workshops, des retours d’expérience et des cas clients. L’entreprise prendra également part aux échanges entre membres afin de nourrir les réflexions collectives sur les nouveaux usages digitaux, l’exploitation de la donnée et les évolutions du métier de gestionnaire de flotte.



« Targa Telematics rejoint l’ARFAM Paris avec la conviction que l’avenir de la gestion de flotte se construira collectivement autour d’un levier clé : la donnée. Dans un environnement en mutation permanente, notre ambition est d’accompagner les gestionnaires de flotte vers un pilotage plus intelligent, plus prédictif et pleinement data-driven. » —Samia Arfaoui, Country Manager chez Targa Telematics France



« Nous sommes ravis d’accueillir Targa Telematics France au sein de notre communauté. Son savoir-faire technologique et son expérience de la gestion de flotte constituent des apports précieux pour nourrir nos réflexions sur les nouveaux usages digitaux et l’évolution du métier de gestionnaire de flotte. » — Laurent Courtois, General Manager Agora Supply Chain - Auto et Mobilité



Grâce à cette collaboration, Targa Telematics France confirme sa volonté d’agir comme catalyseur d’innovation et de performance auprès d’une fonction stratégique en quête de solutions concrètes pour accompagner la transformation des flottes.