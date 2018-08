Tata Consulting Services signe un partenariat stratégique avec MarkLogic et crée son centre d’excellence pour mieux accompagner ses clients

MarkLogic Corporation, le leader des bases de données NoSQL pour les entreprises vient d’annoncer la signature d’un partenariat global avec Tata Consultancy Services (TCS). Dans le cadre de cet accord, le spécialiste des services aux entreprises a créé un MarkLogic Center of Excellence (CoE) pour mieux accompagner ses clients internationaux dans leur transformation numérique notamment à travers le déploiement et l’intégration des solutions de bases de données NoSQL de la firme américaine.



En tant que partenaire clé et spécialiste de l’innovation, TCS a mis en place son centre d’excellence en rassemblant des architectes, des développeurs, des administrateurs et des testeurs. L’objectif, derrière la création de cette entité, est de délivrer le plus haut niveau de service et de support possible aux clients pour mettre en place rapidement l’intégration de leurs silos de données tout en contrôlant les coûts.. Le CoE MarkLogic opère actuellement sur une vingtaine d’entreprises du Fortune 500 dans les secteurs de la finance, des médias, de la banque et de l’industrie. Il développe par ailleurs quarante projets allant du développement d’applications au test en passant par le conseil.



« Alors que les différents secteurs d’activité sont en plein bouleversement face à la transformation numérique, nos clients exigent des base de données agiles, sécurisée, flexibles et capables d’assurer un accès instantané et approprié à leurs données pour les applications critiques », déclare Dave Ponzini, EVP Marketing and Corporate Development de MarkLogic. Il poursuit : « En combinant nos solutions de bases de données NoSQL à l’expertise de TCS, nous avons créé une alliance à même d’aider les entreprises partout dans le monde à réaliser leur transformation numérique plus rapidement, plus facilement et plus efficacement ». « TCS a investit et construit le CoE MarkLogic pour accompagner ses clients internationaux embarqués dans de vastes projets de transformation », précise pour sa part Dinanath Kholkar, President and Global Head, Analytics and Insight de TCS.



MarkLogic continue pour sa part d’innover autour de sa plateforme. En mai, la firme a lancé la version 9.0-5 de sa solution de base de données. Elle apporte plus de sécurité, facilite l’exécution des tâches critiques et surtout complète sa base de données NoSQL avec un Data Hub Framework .