Cap sur l'aviation du futur / data-driven : TCS signe un accord pluriannuel pour migrer les données d'Air France-KLM vers le cloud

Tata Consultancy Services (TCS) (BSE : 532540, NSE : TCS), fournisseur mondial de services informatiques, de conseil et de solutions d'entreprise annonce le renforcement de son partenariat stratégique avec Air France-KLM. Un accord pluriannuel vient d'être signé,

avec pour objectif de faire d'Air France-KLM l’entreprise de transport aérien la plus avancée au monde en matière d'exploitation des données.



D'ici trois ans, Air France-KLM aura migré l'ensemble de ses données vers une infrastructure cloud de pointe, grâce à TCS. Objectif : faire de la donnée un levier majeur de performance pour l'aviation de demain. En s'appuyant sur la puissance du cloud, Air France-KLM s'affranchira des contraintes des datacenters traditionnels. Ce changement permettra d'optimiser les opérations, d'orienter les décisions stratégiques et de gagner en efficacité à tous les niveaux. Le groupe bénéficiera ainsi d'une gestion des données plus fluide,

transparente et sécurisée, au service de sa performance globale.

Depuis 30 ans, TCS accompagne Air France-KLM dans l'optimisation de ses services clés : fiabilité, médias sociaux, relation client et e-commerce. Les innovations numériques développées conjointement par TCS et Air France-KLM, telles que les applications mobiles primées, la file d'attente numérique et la collecte de cartes d'embarquement via les réseaux sociaux, ont déjà permis d'améliorer significativement le confort et le contrôle des passagers. Fort de ce partenariat de longue date, TCS accompagnera désormais Air France- KLM dans une nouvelle étape de sa transformation digitale : la migration de ses systèmes critiques et de ses données commerciales essentielles vers le cloud. Ce processus concernera des domaines clés tels que les opérations aériennes, les données passagers, la maintenance des avions, les plateformes de commerce électronique et bien plus encore.



Pierre-Olivier Bandet, VP Exécutif et DSI du Groupe Air France-KLM a déclaré : « Dans une industrie en rapide évolution, nous nous engageons à devenir un champion du transport aérien en Europe, tout en assumant notre rôle de pionnier de l'aviation durable. Nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau et passionnant chapitre avec notre partenaire de longue date, TCS, pour tirer le meilleur parti de nos données et des nouvelles technologies afin de devenir toujours plus performants et agiles pour répondre et dépasser les attentes de nos clients. »

Si les données constituent un formidable levier pour les compagnies aériennes - gain d'efficacité, optimisation des opérations, stimulation de l'innovation, expérience client personnalisée - leur exploitation représente un défi de taille. En effet, ces données sont souvent dispersées dans une multitude de systèmes hétérogènes et peu structurés, ce qui complexifie l'extraction d'informations exploitables. Ce défi est d'autant plus grand pour un groupe aérien de l'envergure d'Air France-KLM, qui opère plusieurs

marques, une flotte de 522 avions et dessert 320 destinations dans 100 pays.



Krishnan Ramanujam, président du Consumer Business Group chez TCS, a déclaré : « Ces 30 années

d'innovation et de succès partagés avec Air France-KLM sont une grande fierté pour nous. Ensemble, écrivons

un nouveau chapitre de cette belle histoire : faire d'Air France-KLM le groupe aérien de référence en matière

de données, pour une expérience client, une excellence opérationnelle et une durabilité toujours plus

grandes. »



Avec ce projet de transformation significatif, TCS est en position de redéfinir les normes de l'industrie dans

les secteurs du voyage, du transport et de l'hôtellerie. Une des caractéristiques remarquables de ce

partenariat réside dans l’accès à la nouvelle interface cloud dès la première année, et ce grâce à une équipe

de plus de 100 professionnels répartis dans les différents delivery centers TCS en France, aux Pays-Bas et en

Inde. La collaboration étroite avec les équipes data d'Air France-KLM basées à Toulouse sera essentielle pour

assurer le succès de cette transformation à grande échelle.



Sapthagiri Chapalapalli, Directeur de l'Europe chez TCS, a déclaré : « Le partenariat entre TCS et Air France-

KLM, l'un des plus anciens de TCS en Europe, s'est construit sur une relation de confiance mutuelle et

d'engagement partagé. Depuis KLM, notre premier client aux Pays-Bas, notre collaboration a traversé les

décennies, relevant les défis et saisissant les opportunités, toujours animée par une volonté commune : placer

la technologie au service d'une expérience client exceptionnelle dans l'univers du voyage aérien. Ce nouvel

accord vient couronner ces années de collaboration fructueuse et témoigne de la force de notre partenariat.

Il est le fruit du travail acharné et de la persévérance des équipes d’Air France-KLM et de TCS, déterminées à

bâtir un avenir durable et prospère, ensemble. »



Les opérations de TCS en France ont connu une croissance significative au fil des années depuis ses débuts

en 1992. Aujourd'hui, plus de 1 600 employés dans le pays travaillent pour 80 des principales entreprises

françaises. Il a récemment modernisé son siège social à La Défense, investi dans la création d'un nouveau

Pace Port™, mis en place un unique Centre d'Excellence en IA axé sur l'humain et a recruté plus de 500

personnes au cours des trois dernières années.



Fort de trois décennies d'expertise dans l'aviation, TCS s'associe aux plus grandes compagnies aériennes

mondiales en leur proposant une approche résolument tournée vers le conseil et l'innovation. Son

portefeuille de solutions, de technologies et de services d'ingénierie s'appuie sur la puissance de la data et

de l'intelligence artificielle. TCS Aviana™, plateforme spécifique à l’industrie, unifiée, autonome, numérique

et native cloud, illustre parfaitement cette approche en permettant des opérations aériennes intelligentes et

optimisées. Le tout nouveau Centre Numérique de l'Aviation de TCS au Portugal incarne cette volonté

d'accompagner les acteurs européens du transport aérien en leur offrant un accès privilégié à l'expertise, aux

technologies de pointe et aux solutions digitales sur mesure de TCS.