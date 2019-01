Technologie: Les 10 tendances technologiques clés pour 2019 selon Alibaba DAMO le programme de recherche technologique d’Alibaba

Alibaba Damo Academy, le programme de recherche mondial lancé par Alibaba en 2017, publie aujourd'hui ses prédictions pour les 10 tendances Technologiques qui devraient impacter l’année 2019. AI parlantes, réseaux de neurones étendus, conduite autonome, blockchain, protection des données, etc. : ces technologies, alliées à l'intelligence des machines, ont déjà commencé à bouleverser nos vies et Alibaba DAMO Academy s'attend à ce que cette révolution s'accélère cette année.



1. L'urbanisation en temps réel devient possible.



Les villes vont investir toujours plus de ressources pour la mise en place et l’alimentation en données de programmes intelligents capables de piloter et d'automatiser certains aspects de la gouvernance urbaine. Il faut s’attendre à ce qu’ils soient associés à des maquettes virtuelles des villes physiques permettant de visualiser les interactions et les mouvements de la cité en temps réel pour en optimiser la gouvernance.



2. Certaines AI parlantes passeront le test de Turing



Alors que les technologies de discussion intelligentes progressent, les solutions de text-to-speech en temps réel sur les terminaux mobiles devraient, cette année, parvenir à fournir une expérience identique au langage humain, et même réussir à passer le test de Turing dans certaines conversations. L’industrie va devoir rapidement se réguler pour éviter une utilisation abusive de ces technologies pour la publicité, le harcèlement par téléphone et la fraude.



3. L'essor des puces AI



Les architectures de puces AI memory-centric basées sur la dernière génération de mémoire 3D vont devenir la norme. De plus, les puces de calcul neuromorphique inspirées du fonctionnement du cerveau vont passer un cap pendant que les chercheurs trouveront des applications à ces dernières. Les puces dédiées à l'AI viendront ainsi remettre en question la domination des GPUs dans le domaine de l'entraînement des intelligences artificielles.



4. Les réseaux de neurones graph étendus (super large graph neural networks) équiperont des machines dotées de sens



Les réseaux de neurones graph couplés à du deep learning peuvent maintenant lier des processus d'apprentissage de bout en bout et de déduction intuitive. Cela pourrait permettre de résoudre des problèmes tels que le raisonnement et l'explication relationnelle par des machines, ce qui n'était pas possible avec de simples systèmes de deep learning. Les réseaux de neurones graph peuvent ainsi fonctionner comme un cerveau humain et équiper des machines dotées de sens commun, pourvu de capacités cognitives et de compréhension.



5. La restructuration de l'architecture de calcul



Les architectures hétérogènes qui combinent FPGA, GPU et ASIC, associées à des solutions de mémoire émergentes, tirent aujourd'hui l'évolution des infrastructures de calcul traditionnelles. Toutefois, des changements fondamentaux de l'architecture informatique sont à prévoir dans un avenir proche. Cette évolution est mise en évidence par le passage de l'informatique basé sur des CPUs généralistes à une informatique s’appuyant sur des puces spécifiques à un domaine, et pilotée par des applications et des technologies dédiées.



6. La 5G va porter de nouvelles applications



La cinquième génération de technologies sans fil (5G) va significativement augmenter la bande passante des réseaux sans-fil et permettre des vitesses 100 fois supérieures à la 4 G. Cela va accélérer le développement de la vidéo UHD en 4K ou 8K et les interactions immersives à base de réalité augmentée et virtuelle. De plus, grâce à sa fiabilité élevée, des temps de latence très faibles et sa capacité à gérer de gros volumes de données, la 5 G permettra le développement de nouveaux domaines comme l'internet industriel et les systèmes coopératifs véhicule-infrastructure.



7. L'identité numérique deviendra une seconde carte d'identité



Les technologies biométriques et de lutte contre l'usurpation révolutionnent les processus d’identification et de vérification de l’identité des personnes. Du déverrouillage du téléphone, au contrôle des accès aux portes des restaurants, en passant par l'entrée des supermarchés et des gares, les contrôles de sécurité dans les aéroports ou encore la consultation d'un médecin à l'hôpital, la technologie biométrique joue un rôle de plus en plus important.



8. Un développement plus prudent des véhicules autonomes



Le développement des systèmes coopératifs véhicule-infrastructure va favoriser le développement de la conduite autonome. Au cours des deux ou trois prochaines années, de nouveaux progrès technologiques devraient être observés dans certains domaines commerciaux, tels que la logistique et les transports, avec des transports publics à itinéraire fixe et des livraisons sans pilote pour les commerçants et les organisations.



9. L'accélération du déploiement des applications blockchain



Les citoyens deviennent plus rationnels quant aux perspectives de la blockchain, qui étaient autrefois bien surestimées. Le déploiement d'applications blockchain ayant une valeur commerciale durable devrait ainsi s'accélérer. Nous verrons chaque jour davantage d’applications basées sur cette technologie, par exemple l'envoi de fonds à l'étranger, le financement, les factures électroniques ou les archives judiciaires.



10. Les technologies de data protection vont prospérer



Les gouvernements du monde entier ont l'intention de mettre en œuvre des politiques et des réglementations plus strictes en matière de sécurité des données et les entreprises vont devoir investir davantage dans la protection des données personnelles. Les technologies de traçabilité utilisées dans tous les systèmes, telles que les filigranes et les solutions de protection des actifs de données, y compris les solutions de luttes avancées contre les cyberattaques puissantes, seront plus largement adoptées.



Fondée le 11 octobre 2017 par Alibaba Group, Alibaba DAMO Academy est dédiée l'exploration de l'inconnu à travers la recherche et l'innovation technique et scientifique.