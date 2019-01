Teradata nomme Oliver Ratzesberger au poste de PDG et chef de la direction

Teradata (NYSE : TDC), la seule société d'intelligence omniprésente des données (« pervasive data intelligence ») du secteur, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration avait nommé Oliver Ratzesberger au président-directeur général (PDG) et chef de la direction, avec effet immédiat. M. Ratzesberger succède à Victor L. Lund, qui passe de son rôle de PDG et chef de la direction à celui de président exécutif du Conseil d'administration.



M. Ratzesberger était chef de l’exploitation (Chief Operating Officer, COO) de Teradata depuis février 2018, en charge des opérations mondiales de la Société et responsable de ses stratégies de mise sur le marché des produits et des services. Il a rejoint les rangs de Teradata en 2013 et, de 2016 à 2018, a occupé le poste de vice-président exécutif et de responsable des produits, dirigeant l'organisation de recherche et développement de Teradata, après une carrière distinguée dans la promotion de l'innovation technologique au sein de sociétés bien établies et en démarrage.



Pendant son mandat en tant que COO, M. Ratzesberger a travaillé aux côtés de M. Lund pour structurer et mettre en œuvre la transformation de la Société. Cette nomination témoigne de la confiance du Conseil d'administration dans M. Ratzesberger en tant que successeur de M. Lund, et du désir de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de la Société ainsi que le développement de sa culture et de ses valeurs.



« Je suis honoré d’être le prochain PDG de Teradata à l'heure où nous continuons à remettre en question la perception du marché selon laquelle les données peuvent apporter des réponses et proposer la seule solution du secteur basée sur l'intelligence omniprésente des données », a déclaré M. Ratzesberger. « Au cours des dernières années, nous avons revitalisé Teradata en apportant des améliorations significatives à nos offres et en œuvrant également à la transition de notre modèle commercial afin de fournir les services par abonnement que nos clients privilégient. En tant que PDG, je me réjouis à la perspective de continuer à travailler avec notre équipe talentueuse pour poursuivre sur cette lancée et créer de la valeur à long terme pour nos clients et actionnaires. »



M. Lund a confié pour sa part : « À l'heure où nous continuons à mener à bien la transformation stratégique de Teradata, notamment en introduisant un modèle d'abonnement qui se reflète dans notre performance financière, le moment est propice à ce changement à la tête de notre entreprise et Oliver est la bonne personne. En visionnaire technologique, il a, avec le soutien d'équipe exceptionnelle, tracé la voie à suivre pour Teradata Vantage™, notre plateforme analytique de classe mondiale, et contribué à la réalisation de notre vision globale. Ses antécédents chez Teradata et dans l'industrie font de lui un choix naturel en tant que prochain PDG. Je suis extrêmement fier de l'équipe de Teradata et de tout ce que nous avons accompli ensemble au cours des trois dernières années, pour transformer notre stratégie et notre équipe de direction afin de faire progresser Teradata. J'ai eu le privilège de diriger une entreprise qui peut s'enorgueillir d'une base solide et qui a devant elle un bel avenir. Les employés de Teradata sont de classe mondiale et la valeur que nous offrons aux entreprises les plus visionnaires au monde a continué et continuera de croître. »



M. Ratzesberger a ajouté : « Je remercie Vic pour ses conseils éclairés ainsi que pour son soutien et son leadership indéfectibles à la tête de Teradata au cours de ce qui a été une période critique de l'histoire de la Société. Sous sa direction, Teradata a réinventé sa marque et modernisé sa stratégie de marché globale afin d'inclure une analyse en tant que service basée sur l'abonnement. »



Bien que les résultats définitifs ne soient pas disponibles avant l'achèvement des procédures habituelles de révision de fin d'année, Teradata a également annoncé aujourd'hui que les résultats totaux du quatrième trimestre et de l'exercice 2018, ainsi que les revenus récurrents et les revenus récurrents annuels de la Société devraient être conformes, ou même supérieurs, aux prévisions des dernières orientations. Teradata ne fournira aucune information supplémentaire concernant les performances du quatrième trimestre ou de l'ensemble de lexercice avant de publier, au début de février 2019, ses résultats définitifs.



À l'occasion de la nomination de M. Lund au poste de président exécutif, le Conseil a également nommé Michael Gianoni, membre du Conseil d'administration depuis janvier 2015, au poste d'administrateur principal indépendant, avec effet immédiat. James Ringler, président du Conseil de Teradata depuis 2007, restera membre de ce même Conseil.



M. Gianoni a commenté en ces termes : « L'annonce d'aujourd'hui concernant le nouveau PDG de Teradata représente l'aboutissement d'un processus minutieux et réfléchi engagé par le Conseil au cours des dernières années afin de garantir que la Société soit la mieux placée pour tenir ses promesses en matière de proposition de valeur à toutes les parties prenantes. Le Conseil d'administration et moi-même sommes convaincus qu'Oliver est la personne idéale pour faire progresser Teradata, générer une croissance rentable et créer de la valeur pour les actionnaires. Nous sommes également ravis de savoir que la Société continuera de bénéficier de la vaste expérience et des conseils stratégiques de Vic, à l'heure où ce dernier endosse ses nouvelles responsabilités en tant que président exécutif du Conseil. Nous apprécions en outre les importantes contributions de Jim en tant que président ainsi que ses services continus rendus à notre Conseil et à notre Société. »



À propos d'Oliver Ratzesberger



Oliver Ratzesberger est président et chef de la direction de Teradata Corporation et siège au Conseil d'administration de la Société depuis novembre 2018. Auparavant, il a occupé le poste de chef d'exploitation chez Teradata, où il était responsable des opérations de la Société dans le monde entier. Il a également dirigé les stratégies de la Société en matière de mise sur le marché des produits et services. M. Ratzesberger possède une vaste expérience en analyse, en méga données et en développement de logiciels. Avant de rejoindre les rangs de Teradata, il a travaillé pour des entreprises du classement Fortune 500 ainsi que pour des sociétés en phase de démarrage, occupant des postes à responsabilité croissante dans le développement de logiciels et l'informatique, notamment en dirigeant l'expansion des analyses chez eBay.



Visionnaire pragmatique, M. Ratzesberger parle et écrit fréquemment sur l'exploitation des données et de l'analyse pour améliorer les résultats commerciaux. Son livre récent coécrit avec Mohanbir Sawhney, et intitulé « The Sentient Enterprise: The Evolution of Decision Making », a été publié en 2017 et a figuré dans la liste des bestsellers du Wall Street Journal.



M. Ratzesberger est diplômé du programme de gestion avancée de la Harvard Business School et a obtenu son diplôme d'ingénieur en électronique et télécommunications à l'HTL Steyr en Autriche. Il vit à San Diego avec son épouse et leurs deux filles.



À propos de Victor Lund



Victor Lund a été président et chef de la direction de Teradata de mai 2016 jusqu'à la nomination de M. Ratzesberger. Il siège au Conseil d'administration de Teradata depuis septembre 2007 et a présidé le Comité d'audit de 2007 à mai 2016.



À propos de Michael Gianoni



Michael Gianoni est président et chef de la direction de Blackbaud, Inc., un fournisseur de logiciels et de services spécialement conçus pour les organisations à but non lucratif, poste qu'il occupe depuis son arrivée dans l'entreprise en janvier 2014. Il est membre du Conseil de Teradata depuis janvier 2015 et président du Comité sur les administrateurs et la gouvernance depuis février 2017.