Trophées de l'Innovation : Big Data & AI Paris dévoile les finalistes 2024

Coup de projecteur sur les projets les plus novateurs du big data et de l’IA



Les Trophées de l’Innovation Big Data & AI Paris 2024 ont la volonté de valoriser la diversité des projets réalisés dans le domaine de la donnée et de l’IA. À travers les années, l’événement récompense ainsi les candidatures les plus audacieuses et innovantes tant du point de vue technologique que des usages. Ouverts aux éditeurs, utilisateurs, startups et grands groupes, les Trophées se révèlent être un gage de reconnaissance et participent à faire évoluer l’écosystème et concrétiser les projets Big Data et IA de demain.



PRIX « TECHNO »



DEEMEA RESEARCH PLATFORM révolutionne la recherche biomédicale



L’objectif de DEEMEA est de déployer une plateforme d'IA dédiée à la recherche clinique à l’échelle européenne. Après 3 ans de recherche et développement, la société a lancé en 2024 une solution permettant de digitaliser toutes les étapes de gestion des données d'imagerie médicale pour la recherche clinique. Elle vise à être la 1ère plateforme européenne offrant une solution de recherche fédérée, garantissant une sécurité et une souveraineté pérennes des données de santé des patients européens.



Le projet SOFIA vise une rupture technologique majeure dans les outils d’inspection d’ouvrage d’art



L’objectif de SOFIA par Socotec Monitoring est de détecter et caractériser automatiquement les défauts photographiés par l’inspecteur d’ouvrage d’art sur site afin de le guider dans la saisie des informations et de lui proposer une note d’état pour les éléments inspectés. Grâce à un apprentissage basé sur 140 000 photographies d’inspection issues de la banque d’images (extraites de 2 500 rapports d’inspections de 1996 à 2021), la technologie de SOFIA va guider l’inspecteur dans la saisie des informations et lui proposer une « note d’état » pour les éléments inspectés.



PRIX « USAGES »



La prédiction des ventes pour améliorer la planification des commandes et des opérations



Quanto est un projet intégré au processus de planification de l'offre et des opérations (S&OP) qui fournit des prévisions de vente précises aux planificateurs de la demande. Il vise à minimiser les coûts d'inventaire et à prévenir les ruptures de stock potentielles et améliorer l’excellence opérationnelle.



Réconcilier l’expérience clients & collaborateur grâce à l’IA



Algo RH porte un projet d’envergure pour EDF. Dans le cadre de son accord sur le temps travail et la volonté de conserver la fonction de chargé de relation client en interne, EDF a mis en œuvre un programme d'amélioration de la planification des conseillers clients. EDF a souhaité s'équiper d'un outil de Workforce Management accompagné de prestations comme la planification automatique et manuelle ou encore la saisie des désidératas par les Conseillers Clients. Un projet qui remplit un objectif tri-partite collaborateurs / business / clients finaux.



PRIX « BIG DATA & AI FOR GOOD »



TRIAS : le Traitement en Temps Réel par Intelligence Artificielle de données environnementales Spectroscopiques



Dans le contexte européen actuel, la valeur des sols, eurs natures et de leurs fonctionnalités écosystémiques est revalorisée après plusieurs décennies de négligence. A l’heure du Zéro Artificialisation Net, la revalorisation de terrains dégradés est au cœur d’enjeu humains, sociétaux et environnementaux. Le devenir des sites et sols pollués (SSP) en quête de reconversion est étroitement lié à leur diagnostic et à la détermination des sources de pollution. Le projet TRIAS par Envisol porte sur le déploiement des mesures sur site, pour quantifier les principaux polluants dans les sols (hydrocarbures, métaux, plastiques) avec des capteurs spectroscopiques et la chaîne de traitement de données associées : IA et géostatistiques.



L'analyse de routes en Tunisie à large échelle par l’IA et le big data afin d’adapter le réseau aux nouvelles contraintes climatiques



L'infrastructure routière est un élément essentiel des réseaux de transport en Tunisie, et pourtant le gouvernement est confronté à des pratiques d'entretien inefficaces et à un sous-financement chronique. Ces problèmes sont exacerbés par le changement climatique, notamment les températures extremes, l'ensablement par les vents forts, et les inondations qui ont paralysé le pays. Alteia a développé une solution innovante basée sur l’IA et le big data pour la prédiction des problèmes et l’amélioration des routes. Cette solution, du même nom que l’entreprise, basée dans le cloud permet à tous les acteurs d’être informés ensemble et de communiquer sur un outil commun.



C’est à Paris Expo Porte de Versailles, sur la scène du Salon Big Data & AI Paris, au sein du Pavillon 3, que les 6 finalistes viendront défendre leurs projets lors de « Battles », le 15 octobre. A l’issue des 3 minutes de pitch, le public choisira en direct par voie électronique les projets les plus convaincants.



En plus du trophée, les lauréats de chaque catégorie pourront choisir entre un emplacement privilégié au sein du Village Startups ou 2 Pass Premium pour participer à l’édition Big Data & AI Paris 2025.



Le jury des Trophées de l’Innovation de Big Data & AI Paris 2024



Comme chaque année, les Trophées de l’Innovation sont décernés par un jury prestigieux composé d’experts du monde du Big Data et/ou de l’IA aux profils diversifiés (chercheur, journaliste spécialisé, profils techniques et métiers).



Il est composé cette année de :



Caroline CHOPINAUD, Directrice générale, HUB FRANCE IA

Isabelle HILALI, Fondatrice & CEO, DATACRAFT

David LEPICIER, Global Data & Analytics Director, PERNOD RICARD

Jean-Paul PAOLI-MICHON, Generative AI Business Transformation Director, L'OREAL

Charlie PERREAU, Cheffe du service Start-up, LES ECHOS

Stéphane RODER, CEO, AI BUILDERS