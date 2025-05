Turnk lance StackEasy, une solution pour permettre à n’importe quel collaborateur de créer son propre agent IA

La société bordelaise Turnk, experte en intégration agile de solutions cloud, franchit une nouvelle étape : elle annonce le lancement de sa solution d’intelligence artificielle métier, développée au sein de sa filiale StackEasy.



Cette IA, conçue après plusieurs mois de co-développement avec des clients, est désormais prête à être déployée à grande échelle. Pensée pour les entreprises, elle s’intègre aux outils existants et automatise des tâches concrètes, sans effort d’adaptation.



Du terrain au produit : une IA conçue avec et pour les utilisateurs

Fondée en 2021, Turnk a d’abord bâti sa croissance sur une offre agile d’intégration de solutions métiers. Cette approche terrain lui a permis d’acquérir une connaissance fine des data models de la plupart des solutions du marché (ERP, CRM, ..), des processus réels et des attentes opérationnelles dans de nombreux secteurs.



Portée par la demande croissante de ses clients, en 2024, l’entreprise a lancé StackEasy avec une idée forte : mettre l’IA au service des tâches métier, et non l’inverse.



Après une phase de déploiement sur plus de 20 cas d’usage (industrie, RH, santé, services…) et une levée de fonds de 2M€ auprès de IRDI Capital Investissement et GSO Capital, le produit est aujourd’hui stabilisé, industrialisé, et commercialisé.



Une IA activable immédiatement par les métiers



À la différence des assistants IA généralistes, la solution StackEasy se distingue par son adaptabilité métier (agents personnalisables), sa simplicité de déploiement (aucun développement nécessaire), et sa logique “plug-and-play” dans les outils déjà utilisés par les équipes. Chaque collaborateur - s’il est autorisé par sa direction - peut lancer lui-même un agent parfaitement adapté à ses besoins.



“Nous ne lançons pas une promesse. Nous lançons un produit éprouvé, robuste, pensé pour les métiers”, commente Hubert Mézin, fondateur de Turnk.



Sécurité et souveraineté dès la conception



Fidèle à son engagement en matière de confiance numérique, l’IA est proposée en modèle BYOK (Bring Your Own Key) : les entreprises conservent leur propre clé de chiffrement, gardent le contrôle des accès, et peuvent déployer leurs agents dans un environnement sécurisé, hébergé en France.