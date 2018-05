Un consortium de leaders de l'industrie de la joaillerie annonce la première initiative mondiale de blockchain visant à apporter une pleine transparence aux consommateurs

IBM (NYSE: IBM) et un consortium de leaders du secteur de l'or et du diamant ont annoncé aujourd'hui la première initiative intersectorielle à utiliser la blockchain pour tracer la provenance des bijoux finis dans la chaîne logistique afin d’obtenir une transparence accrue.

Asahi Refining (raffineur de métaux précieux), Helzberg Diamonds (chaîne américaine de bijouterie), LeachGarner (fournisseur de métaux précieux), The Richline Group (fabricant mondial de bijoux) et UL (organisme tiers de vérification, indépendant) lancent l'initiative TrustChainTM, basée sur la plateforme blockchain d’IBM, disponible via le Cloud IBM.



TrustChain pour débuter trace six styles de bagues de fiançailles en or et en diamant sur le réseau blockchain. Au fur et à mesure du développement du programme, Trustchain™ devrait être accessible aux consommateurs dans les chaînes de bijouteries participantes d'ici la fin 2018.



« Cette initiative est importante pour notre industrie, car nous cherchons à améliorer les pratiques en matière de responsabilité collective et de provenance. TrustChain est la première blockchain de son genre au sein de notre industrie, conçue comme une solution qui allie la technologie blockchain de pointe d’IBM à un approvisionnement, une gestion des origines, une vérification et une gouvernance responsables effectués par des organisations tierces dirigées par UL en tant qu'administrateur », a déclaré Mark Hanna, Directeur Marketing du Groupe Richline.



« La dimension mondiale et la complexité du marché de la joaillerie permettent à la blockchain de servir de parfait fédérateur pour tous les participants afin d'améliorer la confiance, la transparence et l'efficacité. Cela illustre également les façons dont la blockchain peut être utilisée pour créer des modèles économiques entièrement nouveaux dans lesquels toutes les parties y gagnent », a déclaré Bridget van Kralingen, Senior Vice President, IBM Industry Platforms and Blockchain. « La collaboration profitera non seulement aux partenaires commerciaux, mais aussi aux acteurs qui comptent le plus - les consommateurs qui achètent de l'or et des diamants pour marquer les moments décisifs de leur vie. »



L'initiative TrustChain trace et authentifie les diamants et les métaux précieux à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement lors de leur processus de transformation en bijoux. Elle fournit une vérification numérique ainsi que physique du produit et du processus et une surveillance par un tiers. L'objectif de la collaboration est de susciter la confiance dans l'origine et l'approvisionnement éthique des bijoux en réunissant une communauté d'organisations responsables et éthiques à travers la chaîne d'approvisionnement de bijoux complexe et multi-niveaux.



Conçue par IBM Services sur une technologie open source et basée sur l’IBM Blockchain Platform et le projet Hyperledger, TrustChain utilise la technologie des registres distribués qui établit un enregistrement partagé et immuable des transactions qui ont lieu au sein d’un réseau, puis permet aux parties autorisées d'accéder aux données fiables en temps réel. En appliquant la technologie pour numériser les processus, une nouvelle forme de contrôle et de consentement est introduite dans le flux d'informations, permettant aux membres du réseau blockchain de collaborer et d'établir une vue partagée unique des informations sans compromettre les détails ou la confidentialité.



Pour les consommateurs, TrustChain constitue la garantie d’un produit fiable avec une provenance documentée et combine l'assurance qualité, la responsabilité sociale et environnementale, et l'authenticité couvrant l'ensemble de l'écosystème de la joaillerie - des mineurs, fabricants, grossistes aux bijouteries - sur une seule plateforme numérique.