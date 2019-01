Une enquête de TIBCO révèle les tendances relatives aux stratégies et problématiques liées à l’innovation

TIBCO Software Inc. , leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, présente les premiers résultats de son enquête CXO Innovation Survey de 2018 portant sur les principales tendances relatives aux stratégies d’innovation des entreprises. La note de synthèse est disponible sur le site Apex of Innovation, une ressource destinée aux cadres dirigeants intéressés par les thèmes que sont l’innovation, la souveraineté et l’exploitation des données, ainsi que des expériences orientées données.L’enquête examine en profondeur les méthodes employées et les raisons poussant les entreprises à innover ainsi que les tactiques et technologies nécessaires pour mener de telles initiatives. Les résultats portent également sur le rôle des transformations numériques sur ces processus. En fonction des secteurs, ils identifient les équipes stimulant le plus l’innovation au sein d’une organisation et listent les obstacles auxquelles elles sont confrontées.Plus de 600 individus du monde entier ont été interrogés dans le cadre de cette enquête, dont des cadres dirigeants et autres responsables métiers et informatiques. En outre, une variété de secteurs sont représentés : la distribution / le commerce de gros, le secteur industriel, les services financiers, la santé, les transports, l’aérospatiale, l’énergie, les services aux entreprises, ou encore les nouvelles technologies et logiciels.Les principaux enseignements de l’enquête :● La transformation numérique reste une œuvre inachevée. Près de 65 % des répondants estiment que leur entreprise doit encore atteindre le statut d’« expert » quant à sa maturité dans le cadre de ce processus.● Les obstacles à la réussite des projets d’innovation sont directement liés aux technologies disponibles, mais aussi à la culture et aux collaborateurs des organisations. Près de 24 % des personnes interrogées citent principalement le manque de temps, de ressources et de budget, ainsi que des conflits avec les priorités des cultures de leur entreprise.● Les répondants adoptent des solutions cloud, de BI/analytiques et d’intégration pour mettre leurs stratégies d’innovation sur les bons rails. L’IA/le machine learning, l’open source, la blockchain et l’IoT sont quant à eux les bases de stratégies plus sophistiquées. Ainsi, parmi les répondants considérant leur organisation comme « experte » en référence à sa maturité en matière de transformation numérique, 41 % ont adopté des technologies blockchains.« Les entreprises souhaitant dominer leurs marchés doivent absolument concrétiser leur potentiel d’innovation », déclare Thomas Been, Chief marketing officer de TIBCO. « Les personnes, données et technologies constituent le noyau de l’innovation, et les dirigeants de tous les secteurs ont besoin d’une collaboration entre les trois pour y parvenir. Cette enquête examine ces relations en profondeur, et montre comment des entreprises ayant atteint un degré de maturité plus élevé parviennent à innover plus vite et plus fréquemment. Nous sommes fiers d’offrir des perspectives de qualité sur les facteurs essentiels à ce processus. Ces éléments sont ceux que tout dirigeant devrait prendre en compte pour définir une stratégie de compétitivité sur la durée. »D’autres résultats de l’enquête (dont des informations spécifiques pour chaque industrie) seront publiés sur le site Apex of Innovation tout au long de l’année 2019. Consultez la note de synthèse