Une étude de Celonis révèle que 89% des dirigeants d'entreprise affirment que l'IA sans Process Intelligence ne produit pas les résultats attendus

Celonis, le leader mondial du Process Mining et de la Process Intelligence, publie aujourd'hui les résultats d'une étude qui démontrent que l'IA doit être associée à de la Process Intelligence pour être efficace et utile aux entreprises. Grâce à la Process Intelligence de Celonis, l'IA obtient le contexte dont elle a besoin pour analyser le fonctionnement d’une entreprise et identifier comment l’optimiser.



Le 2025 Process Optimization Report révèle que la grande majorité des dirigeants d'entreprise (89 %) estiment qu'il est essentiel que l'IA connaisse le contexte de fonctionnement de leur entreprise pour qu’elle puisse produire des résultats significatifs et accroître son efficacité opérationnelle. Une majorité d’entre eux (58 %) craint que les lacunes présentes dans leurs processus n'entravent l'efficacité de l'IA. Les réponses de plus de 1 600 leaders mondiaux soulignent le rôle essentiel que joue la Process Intelligence pour que l'IA fournisse des informations exploitables, suggère des recommandations pertinentes et prenne des mesures efficaces.



La Process Intelligence, catalyseur fondamental de l'IA



Presque toutes les entreprises déploient de l'IA, et seulement 1 % des chefs d'entreprise interrogés déclarent ne pas le faire. Les attentes en matière d'IA sont élevées pour l'année à venir et les dirigeants reconnaissent que l'IA et les processus performants sont intrinsèquement liés.



89 % des dirigeants estiment que l'IA doit comprendre le fonctionnement de leurs processus opérationnels pour fournir des résultats efficaces.

81 % des entreprises prévoient d'utiliser l'IA spécifiquement pour améliorer les processus opérationnels au cours des 12 prochains mois.

74 % des répondants déclarent que leurs budgets consacrés à l'IA sont en augmentation.

64 % des répondants pensent que l'IA permettra d'obtenir un retour sur investissement significatif.

61 % des entreprises indiquent que des applications d'IA telles que les chatbots et les assistants GenAI sont déjà déployées pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

« Les agents d'IA doivent être conscients des processus - tout comme un GPS a besoin d'une carte » déclare Alex Rinke, co-fondateur et co-CEO de Celonis. « Les résultats de l'enquête démontrent clairement que les dirigeants d’entreprises reconnaissent qu'il n'y a pas d'IA efficace sans Process Intelligence. Notre plateforme, alimentée par le Process Intelligence Graph, fournit à l'IA d'entreprise les données et le contexte dont elle a besoin pour véritablement changer la donne. »



Comment Celonis rend une IA d'entreprise efficace



Lors de Celosphere 2024, Celonis a dévoilé AgentC - une suite d'outils, d'intégrations et de partenariats pour les agents d'IA qui permet à la communauté Celonis d'utiliser des agents IA préconçus ou développer des agents IA dans les principales plateformes d'agents d'IA alimentées par Celonis Process Intelligence.



Le rôle de Celonis dans l'IA d'entreprise a été reconnu par les analystes et les entreprises clientes. Gartner a nommé Celonis comme un leader dans son 2024 Magic Quadrant™ for Process Mining Platforms, citant sa capacité à fournir aux entreprises des aperçus de processus du système agnostiques enrichis par les capacités axées sur l'IA. Celonis se classe également au 13e rang de la Forbes 2024 Cloud 100 list, qui reconnaît les meilleures entreprises de cloud privé au monde dans les domaines de l'IA, des logiciels, de l'infrastructure, de la sécurité, et plus encore.



A propos de l’étude



Pour le 2025 Process Optimization Report, Celonis a collaboré avec un cabinet de recherche B2B indépendant afin de mener 1 620 entretiens avec des chefs d'entreprise au cours des mois de juillet et août 2024. Les participants provenaient d’entreprises dont le chiffre d'affaires était supérieur à 500 millions de dollars et étaient répartis entre l'Allemagne, l’Australie, l'Autriche, la Corée du Sud, les États-Unis, l'Espagne, la France, le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse. Tous les dirigeants travaillent soit au sein des départements Finance et Services ou au sein de la chaîne d'approvisionnement, de l'informatique et du numérique, ou de l'amélioration des processus et des opérations.



Pour en savoir plus sur les stratégies utilisées par les chefs d'entreprise pour optimiser leurs processus, téléchargez le rapport complet sur https://www.celonis.com/processreport/.