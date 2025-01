Celonis lance le Process Collaboration Agent, propulsé par Rollio pour accélérer la prise de décision

Le Process Collaboration Agent de Celonis, optimisé par Rollio, permet aux équipes de collaborer plus efficacement en travaillant à partir d'une source partagée. Pour ce faire, il résout de manière proactive les processus exceptionnels par le biais d'une collaboration interdépartementale assistée par un agent, à l'aide d'une interface de langage optimisée. Le Process Collaboration Agent de Celonis est lancé dans le cadre d'AgentC, la suite d'outils, d'intégrations et de partenariats de Celonis qui permet à sa communauté de développer des agents d'IA dans les principales plateformes d'agents d'IA et d'utiliser des agents d'IA préconstruits par des partenaires tels que Rollio.



« Notre partenariat avec Rollio démontre comment Celonis permet aux éditeurs de logiciels de construire des agents d'IA alimentés par l'intelligence des processus », déclare Eugenio Cassiano, SVP Strategy and Innovation chez Celonis. « Le Process Collaboration Agent réunit toutes les personnes concernées pour approuver une décision et l'intelligence de processus pour expliquer le raisonnement qui la sous-tend. Le fait de réunir les équipes au sein des outils de collaboration qu'elles utilisent quotidiennement démocratise l'accès à l'intelligence des processus. »



Le Process Collaboration Agent de Celonis, alimenté par Rollio, optimise les processus en fournissant dans l'outil de collaboration choisi, par exemple, Microsoft Teams :



Une collaboration initiée par l'agent



Un contexte du processus en langage clair



Une prise de décision guidée par l'agent



Une intégration transparente



« Le Process Collaboration Agent de Celonis n'est pas seulement un outil, il change la donne en matière de collaboration sur les processus », déclare Markus Demirci, CEO de Rollio. « Les organisations d'aujourd'hui et leur collaborateur sont souvent frustrés par les processus en raison de la complexité de la navigation dans de multiples systèmes, de l'implication de nombreuses parties prenantes et de la gestion d'une bureaucratie excessive. L'Agent de Collaboration simplifie cette situation en devenant une extension naturelle de la façon dont nous travaillons ensemble, permettant aux équipes de se concentrer sur les résultats et non sur les freins. »



Le groupe Campari : un exemple d’efficacité opérationnelle accrue



Pour la célèbre société italienne de spiritueux Campari Group, l'implémentation du Process Collaboration Agent de Celonis signifie un bond en avant dans l'efficacité opérationnelle, en commençant par la finance. En réduisant les délais d'approbation des blocs de crédit, Campari s'assure que les commandes sont exécutées à temps, avec moins d'interventions manuelles et un processus transparent et documenté. Et non seulement le nouvel agent aide le Groupe Campari à fonctionner plus efficacement aujourd'hui, mais il changera sa façon de travailler à l'avenir.



« L'écosystème robuste de Celonis et ses partenaires comme Rollio nous apportent d'énormes avantages », déclare Laura Buseghin, Process Optimization and Automation Director au sein du Groupe Campari. « Le Process Collaboration Agent nous permettra d'être plus intelligents et plus rapides dans la gestion des exceptions de processus, en permettant à notre personnel d'accéder rapidement et de manière cohérente à des informations qu'ils devraient autrement rechercher à travers différents systèmes d'une manière complexe et chronophage. Nous sommes impatients de travailler avec l'agent et d'évaluer comment nous pouvons développer son utilisation dans l'ensemble de l'entreprise. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées et de nouvelles façons d'innover. Le Process Collaboration Agent de Celonis va accélérer la collaboration, mais aussi nous permettre de gérer un plus grand volume de blocs de crédit au fur et à mesure de notre croissance.”



Transformer l'IA d'entreprise avec AgentC



Le Process Collaboration Agent de Celonis n'est qu'un exemple de la façon dont AgentC met les agents d'IA au service de l'entreprise grâce à la Process Intelligence.