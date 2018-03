Veltys, conseil en data intelligence, et le cabinet de conseil Kea & Partners nouent un partenariat stratégique

Miser sur les synergies et placer l’intelligence de la donnée au cœur de la transformation des entreprises



Les entreprises et les consommateurs produisent quotidiennement une très grande quantité de données sur leur activité. Veltys tire de l’analyse et de la modélisation de ces données des recommandations sur mesure pour répondre aux problématiques stratégiques des entreprises. En leur permettant d’approfondir la connaissance de leur activité et de leur marché, Veltys apporte aux entreprises un avantage concurrentiel et facilite la prise de décisions.



Grâce à ses 25 économistes statisticiens, Veltys - 3,6M€ de chiffre d’affaires en 2017 - est en mesure de proposer des outils créatifs et des recommandations innovantes à ses clients. Avec son pôle de recherche avancée, les services proposés sont fondés sur les techniques statistiques les plus récentes et disposent d’une vraie garantie académique, autour d’une démarche en 4 temps : la collecte et l’analyse approfondie des données, la modélisation, la recommandation opérationnelle et l’accompagnement de l’entreprise dans la mise en œuvre de cette recommandation.



« La donnée modifie en profondeur la façon de faire des entreprises et la manière dont elles se font concurrence. Nous sommes convaincus que la stratégie des grands groupes doit s’appuyer sur l’intelligence des données, leur modélisation mais aussi la théorie économique s’ils souhaitent transformer en profondeur leur marché et leur métier. Aujourd’hui, nous ajoutons nos forces à celles du Groupe Kea afin d’aller encore plus loin et de proposer aux organisations un accompagnement à forte valeur ajoutée en termes de transformation », commente Philippe Février, CEO de Veltys.



« Kea & Partners a très tôt identifié le potentiel économique et stratégique de l’intelligence de la donnée, dans le cadre des projets de transformation que nous menons. Depuis 2 ans, les projets menés en collaboration avec Veltys ont prouvé la complémentarité de nos approches et la valeur apportée à nos clients. Notre partenariat est donc une évidence. Il concrétise le succès de ce travail en commun et lui confère une nouvelle ampleur. Data & Transformation est l’une des équations gagnantes de demain », ajoute Yves Pizay, Senior Partner Assurance et Intelligence de la donnée chez Kea & Partners.





L’approche unique développée par Kea & Partners et Veltys allie stratégie et action, transformation des organisations et techniques Data au service des entreprises, avec une solide expertise basée sur des liens forts avec la recherche en économétrie et en statistiques.





Un partenariat basé sur 4 expertises autour de l’intelligence des données



Advanced analytics : accompagner les entreprises dans l’optimisation de leurs opérations, le développement de leur chiffre d’affaires et l’industrialisation de leur future filière Data.



Machine learning et intelligence artificielle : contribuer à l’adoption des technologies émergentes et répondre de façon idoine à des besoins tels que les comportements prédictifs d’achat, l’optimisation dynamique des ressources sous contraintes, la détection de la fraude…



Théorie des jeux et enchères : élaborer de nouvelles stratégies et modèles économiques alors que les biens et services sont désormais vendus et achetés aux enchères.



Plateformes bifaces : mener aux côtés des entreprises leur passage du modèle traditionnel à celui d’entreprise plateforme.



Kea et Veltys co-construisent avec leurs clients leur stratégie Data. Ils les accompagnent dans les transformations stratégiques et opérationnelles de leurs organisations, dans une logique sur-mesure et sans couture.