e-Attestations devient Aprovall

Une nouvelle identité pour affirmer une ambition européenne.



Au lancement en 2008 par Emmanuel Poidevin, fondateur et actuel PDG, la société française avait pour mission d’aider ses clients à répondre à une obligation légale. Le logiciel permettait de collecter, contrôler, indexer, relancer, mettre à jour et archiver les documents des fournisseurs et prestataires.



Aujourd’hui les organisations publiques et privées, font face à des contraintes réglementaires complexes, des risques accrus et des tentatives de fraudes de plus en plus fréquentes. Elles disposent de moins en moins de ressources qualifiées pour y faire face.



L’impact est réel, 38 % des entreprises déclarent avoir subi des perturbations importantes, des pertes financières ou des atteintes à leur réputation à cause d'un tiers « défaillant » au cours des trois dernières années (Etude KPMG).



A la demande de ses clients, Aprovall développe depuis plusieurs années sa nouvelle plateforme Aprovall360 qui permet de couvrir l’ensemble des enjeux d’évaluation des tiers.



« Notre nouvelle identité nous permet d’être en adéquation avec le marché. Aujourd’hui nous allons beaucoup plus loin que la gestion de conformité documentaire. La plateforme Aprovall360 offre à nos clients une couverture fonctionnelle et des capacités uniques sur le marché » souligne Emmanuel Poidevin.



Aprovall combine les mots « approve » approbation et « all » tous. Ce nouveau nom évoque la capacité de validation tout au long de la relation avec l’ensemble tiers.



Aprovall360, une plateforme globale et automatisée.



La nouvelle plateforme Aprovall360 permet de simplifier et d’automatiser l’évaluation des tiers (fournisseurs, prestataires, sous-traitants, clients…) dans le cadre de différents processus d’achat, de conformité et de gestion des risques.



« Notre nouvelle plateforme permet à nos clients de couvrir l’ensemble des dimensions de l’évaluation des tiers. La conformité légale, mais également la santé financière, la maturité en matière de cybersécurité et de protection des données, mais aussi l’éthique, la probité dans la conduite des affaires, le respect de l’environnement et des droits humains. Les connexions intégrées permettent en temps réel, d’orchestrer les meilleurs fournisseurs de données et les meilleures technologies de vérification du marché » explique Emmanuel Poidevin.



Aprovall propose une solution complète, avec une approche européenne de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité des tiers (TPGRC).