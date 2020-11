iagree AI: L'intelligence artificielle qui vous aide à comprendre ces interminables “Conditions Générales”!

iagree AI est une extension pour navigateur qui détecte lorsque vous devez «accepter les conditions générales» sur un site Web et vous suggère d'analyser ce texte juridique pour vous. L’extension reprend alors ce texte interminable (2 500 mots en moyenne *) et illisible (sans un diplôme d’études supérieures**), le soumet à un algorithme d'apprentissage automatique et enfin affiche les clauses jugées « importantes ».



«Nous regroupons les clauses sous des thèmes spécifiques», précise Charles Lesieur, fondateur et PDG d'iagree AI. «Ces thèmes ont été créés d’après le retour des bêta-testeurs initiaux. On relève deux catégories principales: l'impact financier (frais cachés, non-remboursement, pièges d'abonnement, pré-autorisation de carte de crédit, ...) et la confidentialité (collecte d'informations, gestion des données, licence de votre contenu, ...) .



«La genèse du projet est ma propre frustration face au besoin constant de cocher des cases indiquant “J’accepte”, j’avais l’impression que cela n’avait plus aucun sens et je veux être quelqu’un de parole», poursuit Lesieur. «Je travaillais dans le domaine de l'intelligence artificielle et j'ai réalisé que nous pouvions l'appliquer à ce problème».



Alors que la confiance des gens dans les entreprises technologiques diminue année après année***, la pandémie actuelle force les consommateurs à utiliser de plus en plus de services en ligne, et donc à accepter des conditions générales . «Nous voulons apporter plus de transparence dans ce monde obscur, afin que les consommateurs puissent prendre des décisions mieux informées pour protéger leurs données et leur portefeuille», conclut Lesieur.











Prix et disponibilité:



iagree AI est disponible aujourd’hui en version Beta gratuitement pour les navigateurs basés sur Chromium (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, ...).



Inscrivez-vous à la version bêta ici et recevez une «clé» dans les 48 heures.



L’interface est uniquement en Anglais mais l’algorithme est capable d’analyser des Conditions Générales en Français.



https://www.iagree.ai/download