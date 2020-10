kShuttle lève 5 millions d'euros pour accélérer le pilotage de la performance financière

Auto-financé depuis sa création par ses fondateurs et ses salariés, kShuttle annonce avoir bouclé une levée de fonds de 5 millions d’euros pour accompagner et accélérer son développement. Cette augmentation de capital est réalisée avec ODYSSEE Venture à hauteur de 3 millions d’euros de capitaux propres, complétée de 2 millions d’euros de prêt bancaire d’aide au développement.



UNE PÉPITE DE LA FRENCH TECH AU SERVICE DE LA PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE.



Fondé en 2016 à Paris par des experts de la finance d’entreprise et de l’informatique B2B, kShuttle est un éditeur de solutions logicielles destinées au pilotage de la performance financière et extra- financière des entreprises. La société fournit une plateforme unique de pilotage de l’efficacité opérationnelle et de gestion des risques pour concevoir et digitaliser de manière collaborative tous les processus EPM (Enterprise Performance Mangement), BI (Business Intelligence), GRC (Gouvernance, Risques et Conformité), ou encore ESG (Environnement Social Gouvernance) et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).



Ména Dogan, Fondateur et Président de kShuttle, déclare : « La société est considérée par le marché comme le trublion français des solutions logiciels EPM. kShuttle s’est imposée sur le Reporting IFRS 16 comme le leader en France. Nous comptons faire de même pour devenir le leader dans le pilotage de la performance extra-financière, de la RSE et de l’ESG. Cette levée de fonds valide notre vision et renforce notre capacité de développement en Europe et aux Etats-Unis. »



« Nous sommes fiers d’accompagner kShuttle pour ce premier tour de table. Dotée d’un management de qualité et de solides fondamentaux technologiques, la société s’est imposée comme un acteur incontournable sur les processus EPM, IFRS 16 et ESG. Sa traction commerciale soutenue témoigne du fort besoin de marché sur les solutions de pilotage des critères ESG, qui représentent des enjeux cruciaux pour les entreprises. Ce financement place kShuttle dans une position idéale pour affirmer son leadership et accélérer son développement en France et à l’international », commente ODYSSEE Venture.



kShuttle disrupte les méthodes de travail et les technologies traditionnelles, qui fonctionnent en silos, pour fournir une nouvelle génération d’outils garantissant la transparence, la cohérence des données et l’efficacité des processus tout en réduisant drastiquement le TCO (Total Costs of Ownership).

Les solutions métiers de kShuttle collectent les données financières et extra-financières afin de garantir la mise en conformité des processus de l’entreprise avec les différentes réglementations et pour en piloter la performance opérationnelle.



kShuttle connait une forte croissance et a de solides ambitions sur le marché français et international, qui représente déjà 15% de son chiffre d’affaires.

Parmi ses clients, kShuttle compte de grands groupes comme Carrefour, BNP Paribas Assurance, Bolloré, Michelin, Schneider ou Safran et des entreprises du mid-market comme Picard, Guerbet, Afflelou, bioMérieux ou Orpéa.



De nombreux partenariats ont été signés en France et à l’étranger avec des acteurs leaders dans leur domaine et reconnus en tant que tels. L’entreprise intervient dans près de 70 pays au travers de ses clients et partenaires.



« Dans le contexte actuel, notre plateforme logicielle a le vent en poupe : l'institut de recherche Verdantix estime que le marché mondial des logiciels EHS (Environmental Health and Safety) devrait passer de 1,35 milliard de dollars en 2020 à 2,2 milliards de dollars en 2025. Nous avons l’ambition de devenir le n°1 sur le marché des outils numériques de pilotage de la performance extra-financière à l’horizon 2023 » déclare Gilles Charonnat, Associé et Directeur commercial



UNE ENTREPRISE AMBITIEUSE, ENGAGÉE ET RESPONSABLE.



kShuttle regroupe des expériences métiers variées issues d’éditeurs de solutions logicielles, du monde de la finance ou de celui du développement durable et se positionne au plus près des besoins clients.



kShuttle renforce son équipe avec le recrutement d’une douzaine de nouveaux collaborateurs, dont 5 directeurs de pôles, expérimentés et reconnus :

• Corinne Le Caignec prend la direction des solutions RSE/ESG/HSE

• Diane Couturier prend la direction du département Advisory

• Marie Jacob prend la direction du Marketing

• Olivier Bennardo prend la direction du département Architecture & Systèmes

• Caroline Ballade prend la direction des Alliances



L’entreprise compte ainsi plus de 70 collaborateurs à ce jour et prévoit de doubler l’effectif d’ici 3 ans.



L’excellence, première des deux valeurs de l’entreprise, est portée par l’ensemble des collaborateurs et se concrétise par la qualité des solutions délivrées. Celles-ci concurrencent avantageusement celles des gros acteurs américains et allemands. Cela a permis à kShuttle de connaitre entre 2016 et 2019 en moyenne 50% de croissance par an.

La bienveillance est la seconde valeur de l’entreprise. kShuttle a ouvert son actionnariat aux collaborateurs en 2018, ils détiennent aujourd’hui près de 5% du capital. Une manière transparente et efficace d’impliquer les équipes et de les motiver pour l’objectif commun : la réussite et le développement de l’entreprise.

Les solutions de pilotage et de valorisation des actions RSE et ESG, cœur de métier de kShuttle, engagent les collaborateurs dans une cause commune en faveur du développement durable et de la protection des biens communs. Ces objectifs, au cœur des préoccupations de la société, donnent du sens à l’engagement de ses collaborateurs. Toutes les équipes de kShuttle sont convaincues qu’il est possible de réconcilier la croissance et la performance des entreprises avec un développement durable de leurs activités.