osapiens lance deux nouvelles solutions pour simplifier et rendre les reportings ESG plus transparents pour les entreprises

osapiens, le leader SaaS des solutions pour la croissance durable des entreprises, annonce le lancement de deux nouveaux produits : le osapiens HUB Reporting Cockpit et le osapiens HUB for Disclosure Management. Ces nouvelles briques technologiques vont enrichir le osapiens HUB, la plateforme évolutive et optimisée par l'IA qui offre une suite de plus de 25 solutions intégrées pour contribuer à la gestion durable, la conformité et la transparence des entreprises.



Reporting Cockpit et Disclosure Management : deux nouvelles solutions développées pour rendre les reportings plus simples et transparents

osapiens continue d'étendre les capacités du osapiens HUB, sa plateforme logicielle modulaire alimentée par l'IA qui offre actuellement plus de 25 solutions dédiées, avec le lancement de deux nouveaux modules : le osapiens HUB Reporting Cockpit, pour avoir des données plus unifiées, et le osapiens HUB for Disclosure Management, pour rendre le travail de reporting plus transparent.



Bien que de nombreuses entreprises répondent déjà aux exigences de reporting actuelles en matière de développement durable, la plupart continuent de s’appuyer sur des processus manuels, parfois obsolètes et fragmentés. C’est une approche coûteuse, sujette aux erreurs et aux risques. Avec Reporting Cockpit intégrée au osapiens HUB, l’objectif est de proposer aux organisations une solution pour consolider leurs données provenant de systèmes internes, de feuilles de calcul et de sources externes au sein d’une plateforme centralisée. Les avantages de ce module sont :



La collecte centralisée des données : une source unique et fiable pour les informations provenant des systèmes internes et externes.

Un suivi plus structuré : avec un reporting cohérent, des indicateurs clés de performance (KPI) dans des référentiels tels que GRI, SASB, TPE/PME ou encore l’empreinte carbone de l’entreprise en question.

Une collaboration fluide et une intégrité des données : des responsabilités claires, avec des contrôles qualité intégrés, et des mécanismes de validation automatisés qui garantissent la transparence des rapports.



La deuxième solution osapiens HUB for Disclosure Management, vient renforcer le travail établit par Reporting Cockpit, qui apporte une base de données solide et fiable, en allant plus loin : proposer la transformation automatique des données en rapports conformes aux différentes réglementations. Cette fonctionnalité permet d'éliminer une étape administrative encore trop manuelle et complexe, qui est une problématique particulièrement lourde pour les entreprises de type PME/TPE. Les avantages de ce modules pour les entreprises sont :



Apporter plus de flexibilité : pour avoir des rapports adaptés à l'évolution des exigences, des publics ou des demandes de données, sans intervention informatique externe.

Une conformité automatisée : avec le balisage XBRL intégré, celui-ci garantit le respect des exigences CSRD et réduit les tâches manuelles.

Simplifier la dernière étape de reporting : faciliter l’export des rapports aux formats prévus pour les soumissions officielles aux autorités de régulation.



osapiens mise sur l’innovation pour renforcer son accompagnement stratégique en matière de croissance durable auprès des entreprises



Avec le déploiement de ces deux nouveaux modules, l'objectif est d’offrir aux entreprises des solutions concrètes et clé en main pour automatiser les exigences complexes en matière de reporting et de garantir la conformité aux réglementations qui sont en constante évolution. Ces innovations établissent de nouvelles normes à l'échelle européenne, créant une transparence sur l'ensemble des chaînes de valeur et permettant aux entreprises de toutes tailles de transformer leurs obligations de reporting en véritable valeur ajoutée.



En couvrant l'intégralité du processus de reporting, osapiens entend réduire considérablement la complexité de ces tâches. Grâce à la modularité de ces solutions, les entreprises peuvent intégrer uniquement les fonctionnalités nécessaires à leurs enjeux stratégiques. Le osapiens HUB permet aux organisations de standardiser leurs données d'entreprise et de chaîne d'approvisionnement et de les centraliser sur une plateforme unique pour les rendre exploitables.



« Chez osapiens, nous poursuivons notre mission qui est de simplifier la complexité pour les entreprises. Trop d'organisations sont aujourd’hui encore confrontées à des feuilles Excel et à des systèmes parfois déconnectés, ce qui leur coûte en ressource de temps, d’argent et de précision. Grâce à ces nouveaux modules, nous voulons offrir plus de clarté et d’efficacité dans les processus de reporting, essentiels pour la pérennité des entreprises. », Alberto Zamora, cofondateur et PDG d'osapiens.