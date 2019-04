ABBYY lance la plateforme Vantage pour fournir des facultés cognitives aux solutions d’automatisation intelligente

ABBYY, le spécialiste de solutions et de services de traitement intelligent du contenu, annonce le lancement de Vantage, la première plateforme d'entreprise intégrant des compétences cognitives proches de l’intelligence humaine, aux technologies d'automatisation tels que le RPA (Robotic Process Automation) et le BPA (Business Process Automation). Cette nouvelle technologie s’adresse aux professionnels des secteurs de la finance, de l’assurance, du transport, de la logistique, de la fabrication ou encore du secteur juridique. Des entreprises clientes et partenaires comme MSD, Symphony Ventures, RoboRana et RPAbox, participent d’ores et déjà au programme d’implémentation anticipé.



Vantage apporte un changement profond dans la manière dont les entreprises peuvent traiter les informations et permet d’optimiser les processus de traitement de contenu. Les technologies d’automatisation intelligente se voient donc dotées de facultés cognitives leur permettant d’être plus performantes dans l’exécution de leurs tâches. En combinant les qualités de l’OCR, du Machine Learning et de l’IA, Vantage dote les entreprises d’une nouvelle « main d’œuvre digitale » disposant des capacités nécessaires pour prendre des décisions stratégiques les plus adaptées.



D’après les conclusions du récent rapport de Forrester intitulé « Prédictions 2019 : Intelligence Artificielle », plus de 40 % des entreprises ambitionnent de bénéficier d’une véritable « main d’œuvre digitale » en combinant les caractéristiques inhérentes à l’intelligence artificielle et aux technologies d’automatisation. Selon les prévisions de l’institut de recherche, le marché des RPA (Robotic Process Automation) devrait peser 1,7 milliards de dollars en 2019 et 2,9 milliards en 2021. Vantage se positionne comme une solution aux défis rencontrés par les différents logiciels de traitement de contenu existants, tels que la perte de temps liée à leur installation et à leur configuration, le manque de données de formation, la nécessité d’experts qualifiés dans le domaine ainsi que la difficulté pour implémenter la technologie au niveau global de l’entreprise sans engendrer des coûts considérables.



« Pour la première fois, les entreprises sont en mesure d’implémenter des technologies d’automatisation avancées sans nécessairement disposer de l’expertise technique associée. ABBYY transforme la façon dont les entreprises accélèrent leur transformation digitale en fluidifiant l’adoption des technologies basées sur l’intelligence artificielle et la capture de données. Vantage fournit aux professionnels une nouvelle solution clef en main qui accélère l’automatisation des processus et permet de réduire le temps nécessaire à leur déploiement. Cette technologie plus intelligente s’installe et se paramètre plus aisément tout en offrant de nouvelles compétences cognitives. Vantage redonne ainsi un second souffle à la façon dont sont utilisées et déployées les compétences cognitives au sein des entreprises. », confie Anthony Macciola, directeur de l’innovation chez ABBYY.



Vantage simplifie le traitement de contenu (documents, formulaires, images et courriels) par le biais d’un ensemble de compétences cognitives qui permet à la « main d’œuvre digitale » d’identifier un document, d’en comprendre le contenu, d’en extraire les informations pertinentes et de les traiter, avant de le classifier correctement. Ces facultés sont articulées autour de diverses technologies telles que la reconnaissance de texte, la classification et l’extraction de données, combinées au Machine Learning. Une technologie qui s’adapte à tout type de flux de documents ou encore d’opérations commerciales comme le traitement d’une demande de prêt ou la réclamation liée à un contrat d’assurance.



« Les entreprises sont en quête d’une l’approche plus efficace pour déployer un processus d’automatisation reposant sur l’intelligence artificielle. L’avènement de la RPA a permis aux décideurs de réaliser qu’ils ont également besoin de l’intelligence artificielle pour bénéficier d’une gestion efficiente du contenu structuré comme non structuré. Avec des solutions telles que Vantage, ABBYY répond pleinement aux nouveaux besoins du marché. », souligne Sarah Burnett, Vice-Présidente et Analyste au sein du Groupe Everest.



Vantage s’intègre facilement aux principales plateformes de RPA telles que Blue Prism ou UiPath. La plateforme peut également être utilisée par les éditeurs de logiciels indépendants (ISV), les intégrateurs systèmes, les BPO et les professionnels de l’IT qui ont besoin de ces nouvelles compétences. Il s’agit de la première solution sur le marché conçue pour augmenter les compétences de la « main d’œuvre digitale » en lui permettant de comprendre et de traiter plus rapidement le contenu de façon automatisée. Pour la première fois, ces capacités peuvent être adoptées et mises à l’échelle au niveau global d’une entreprise.



Disponibilité et prix

Vantage est disponible dès maintenant via le programme d’implémentation anticipé et sera officiellement disponible en Q2 2019 sur www.abbyy.com/vantage.



La plateforme offre un modèle de tarification et de licence basé sur le volume de transactions de documents, les utilisateurs peuvent rapidement déterminer le coût et le retour sur investissement.



Vantage est une plateforme de services composée à 100 % d'interfaces HTML, ne nécessitant donc aucune installation interne.