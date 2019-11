ABBYY optimise la technologie de Machine Learning de sa plateforme FlexiCapture pour accroître ses performances de traitement des contenus d'entreprise

ABBYY, le spécialiste de solutions d'intelligence digitale, annonce des gains de précision et de rapidité de traitement des contenus d'entreprise grâce à la technologie de machine learning (ML) de sa plateforme FlexiCapture 12. Cette plateforme unifiée de traitement intelligent des documents peut être déployée sur site, dans le cloud ou appelée par les développeurs au moyen d'un SDK ou d'API RESTful.



FlexiCapture s'adresse aux entreprises qui peinent à capturer et transformer les contenus non structurés des documents, formulaires et courriers, en données structurées signifiantes afin d'automatiser leurs opérations dans le cloud ou sur site. Tous les documents en lien avec les résultats et l'expérience client sont concernés : factures, réclamations, ouverture de compte, documents d'enregistrement de nouveau client, bons de commande, lettres de transport et contrats.



« Optimisée par les technologies de ML et IA, ABBYY FlexiCapture est la plateforme la plus complète, robuste et technologiquement avancée actuellement disponible en soutien des stratégies numériques des entreprises », commente Bruce Orcutt, vice-président senior en charge du marketing produit chez ABBYY. « Nos clients et partenaires traitent davantage de transactions plus rapidement, avec moins d'erreurs, ils améliorent le service client, réduisent les coûts et prennent de meilleures décisions. »



ABBYY teste également l'application à FlexiCapture de la technologie de traitement du langage naturel en vue d'étendre les fonctionnalités de capture aux documents non structurés. Les données non structurées seront ainsi plus faciles à comprendre, analyser et utiliser grâce à la structuration permise par la classification des contenus et l'extraction logique d'entités.



Selon Cognilytica, jusqu'à 90% des contenus d'entreprise sont non structurés avec une progression de 65% par an. Les analystes prétendent que la plupart des données non structurées ne sont au final pas analysées et que l'on perd ainsi de précieuses informations faute de pouvoir les extraire facilement. Des tests réalisés en interne par ABBYY démontrent que, grâce aux technologies ML et IA, FlexiCapture 12.3 peut atteindre un degré de précision supérieur à 93% avant de transmettre les données à des solutions d'automatisation RPA (robotic process automation), solutions de gestion des processus métier (BPM) et moteurs de traitement des contenus.



Cette nouvelle version propose d'autres améliorations de performance :



- Gain de 50% du niveau de performance global de la plateforme FlexiCapture 12.3 pour les petits lots (3 à 5 pages) et de 10% pour les lots importants (100 pages)

- Meilleure qualité d'extraction des données des factures grâce au réseau neuronal modernisé

- Meilleurs taux d'extraction et meilleure qualité de traitement des tableaux complexes grâce à de nouvelles méthodes de machine learning





ABBYY est reconnu par Everest Group comme un leader dans l'édition 2019 de son étude PEAK Matrix™ Assessment des produits IDP (Intelligent Document Processing) de traitement intelligent des documents. Pour Everest Group, IDP regroupe les logiciels ou solutions conçus pour capturer les données des documents, les catégoriser et extraire les données utiles, ensuite traitées au moyen de technologies IA.



« Nos investissements continus dans l'intégration de technologies IA à FlexiCapture afin d'améliorer les performances confortent notre position de leader du marché du traitement intelligent de documents », ajoute Bruce Orcutt.