AdvanThink, leader de la détection d’anomalies en temps réel annonce son offre Data et IA dédiée au Secteur Public et au Régalien

AdvanThink accélère son développement et innove aujourd’hui en annonçant une offre dédiée au Secteur Public, dans un contexte où la sécurité des données publiques et la création d’une Intelligence Artificielle éthique est au cœur des préoccupations européennes.



Cette offre vient compléter celles qui font le succès de l’éditeur depuis plus de 35 ans, dédiées notamment aux secteurs de la Banque (détection de la fraude aux paiements bancaires en temps réel), la Santé (Bio Analyse) ou encore de l’Industrie.



Disponible dès aujourd’hui, l’offre « AdvanThink Secteur Public » s’appuie sur des enjeux cruciaux pour le Secteur Public :



S’outiller : grâce à Amadea, la plateforme de Data Science d’AdvanThink pour des résultats fiables et rapides sur la totalité des données traitées, avec une approche optimisée des ressources (IA frugale)



Être accompagné : grâce à l’expertise des Data consultants d’AdvanThink dans le domaine et les données du Public, qui accompagnent déjà nos clients dans la mise en place de projets Data et IA



Un cadre souverain et de confiance : grâce à une approche qui promeut la transparence et l’explicabilité des modèles, au service d’une IA de confiance



Les cas d’usages comprennent le pilotage et l’évaluation des politiques publiques, la détection de fraudes ou encore l’efficacité opérationnelle via la Data. Nul doute que l’expertise de 35 ans d’AdvanThink dans la détection de fraudes aux paiements bancaires viendra nourrir les enjeux des institutions publiques dans ce domaine.



Cette offre accompagne déjà le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère du Travail, le ministère de l’Intérieur, la Préfecture de Police ou encore l’INPI.



« Je suis très heureux d’annoncer le lancement de cette offre dédiée au Secteur Public et au Régalien. Depuis plusieurs mois, nous travaillons à offrir un maximum de valeur au Secteur Public en unissant nos forces au service d’une offre qui allie la performance de notre plateforme de Data Science et l’expertise d’Invenis dans l’accompagnement des projets publics. Le tout dans un cadre 100% souverain, sécurisé, de confiance », commente Brice Perdrix.