Aiven annonce le lancement d’Aiven for AlloyDB Omni disponible sur tous les Clouds

Aiven, la plateforme unifiée pour diffuser, stocker et servir des données sur n'importe quel cloud et partenaire 2025 de l’année de Google Cloud, annonce la sortie de sa solution Aiven for AlloyDB Omni.



Cette solution pour les entreprises, compatible avec PostgreSQL Open Source, est entièrement gérée par Aiven et optimisée pour les applications utilisant des algorithmes de recherche sémantique améliorées grâce à l’IA. Disponible sur AWS, Azure et Google Cloud, la solution offre des performances élevées et une latence réduite, une grande fiabilité, et une flexibilité avec un déploiement en moins de 15 minutes. Les entreprises peuvent désormais implémenter de la recherche vectorielle dans n’importe quel environnement cloud avec simplicité et efficacité.



Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à des réglementations complexes, à des dépenses cloud grandissantes, et au challenge de gestion des bases de données sur différents clouds. En parallèle, les applications exigent des bases de données capables de gérer des charges de travail transactionnelles, analytiques et des recherches vectorielles, tout en évoluant rapidement, ce qui se traduit par des ré-architectures coûteuses. Aiven for AlloyDB Omni répond à ces défis d’infrastructure en garantissant une disponibilité de 99,99 % et des plan de reprise après sinistre (disaster recovery plans) permettant de produire des applications de recherche résilientes, améliorées grâce à l’IA, tout en pouvant migrer de cloud à volonté. La plateforme d’Aiven simplifie la gestion, la sécurité et la conformité à la réglementation en vigueur tout en maintenant la compatibilité PostgreSQL — facilitant ainsi l’utilisation et la croissance à l’échelle de tous vos workloads IA.



« Google Cloud soutient une approche ouverte du multi-cloud, et notre partenariat avec Aiven en est l’illustration. Aiven for AlloyDB Omni réunit la base de données haute performance de Google Cloud avec la plateforme de gestion de données de pointe d’Aiven, permettant aux entreprises de déployer facilement des applications alimentées par l’IA, quelle que soit leur stratégie cloud. »— Andi Gutmans, Vice-Président des Bases de Données, Google Cloud« Ce partenariat est une avancée majeure pour les clients qui recherchent la rapidité, la flexibilité du multi-cloud et la fiabilité nécessaires pour faire évoluer en toute confiance leurs projets IA. »



Cette solution permet aux organisations de créer des applications de recherche sémantique performantes, évolutives et intelligentes. Les développeurs bénéficient d’outils simplifiés et les entreprises peuvent gérer des opérations de données complexes sur plusieurs clouds avec une disponibilité garantie et une protection des données sur toutes les infrastructures.



« L’IA transforme les industries, et les bases de données doivent suivre le rythme, »— John Kennedy, Responsable des Bases de Données, Aiven. « Disponible sur tous les principaux clouds, Aiven for AlloyDB Omni offre aux développeurs la performance, l’évolutivité et la flexibilité nécessaires pour alimenter des applications IA tout en gardant le socle PostgreSQL qu’ils connaissent et en lequel ils ont confiance — sans restrictions liées au cloud ni complexité opérationnelle aditionnelle.Grâce à la rapidité, la fiabilité et la flexibilité des services d’ Aiven, les entreprises peuvent aller plus vite, optimiser les performances et faire évoluer les opérations IA sans limites. »



Comment Aiven for AlloyDB Omni offre rapidité, évolutivité et prépare le terrain pour l’IA de manière optimale



● Le choix du cloud — Les développeurs peuvent exécuter des opérations transactionnelles, analytiques et alimentées par l’IA sur n’importe quel cloud.



● Flexibilité et opération à l’échelle — Aiven for AlloyDB Omni est capable de gérer la croissance des volumes de données et du trafic utilisateur, sans compromis sur la rapidité ni la fiabilité.



● Des applications alimentées par l’IA / le Machine Learning (ML) — Grâce à la recherche vectorielle intégrée,possible grâce à l’intégration avecVertexAI de Google Cloud etdes modèles de référence (LLMs) comme OpenAI et Hugging Face, Aiven for AlloyDB Omni accélère le développement IA/ML, permettant aux développeurs de créer des agents IA générative et des applications offrant des informations en temps réel et une prise de décision plus rapide.



● Pour des analyses en temps réel — Aiven for AlloyDB accélère les requêtes analytiques sans ralentir les opérations transactionnelles, grâce au moteur de données “en colonnes” intégré d’AlloyDB Omni, garantissant des insights instantanés pour une prise de décision rapide.