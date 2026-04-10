Anaplan annonce ses dernières innovations et applications pilotées par IA pour améliorer la prise de décision en entreprise

Anaplan, plateforme de planification et d’analyse pilotée par l’IA, conçue pour optimiser la prise de décision dans des environnements complexes, annonce aujourd’hui de nouvelles innovations, incluant la disponibilité d’Anaplan CoModeler, Custom Analyst et Agent Studio, ainsi que le lancement de 12 nouvelles applications prêtes à l’emploi, conçues pour répondre à des cas d’usage dédiés. Ensemble, ces innovations combinent des décennies d’expertise métier et d’IA prédictive, générative et agentique directement dans les workflows clés de planification d’entreprise, positionnant Anaplan comme l’infrastructure décisionnelle sur laquelle les entreprises peuvent s’appuyer pour prendre des décisions plus rapides, plus fiables et à grande échelle.



« L’adoption de l’IA pose un nouveau défi critique pour la prise de décision en entreprise : l’IA ne doit pas seulement fournir des réponses, elle doit les calculer avec précision et fiabilité », déclare Adam Thier, Chief Product and Technology Officer, Anaplan. « C’est pourquoi nous avons conçu notre plateforme comme un moteur de calcul reliant chaque choix opérationnel à son impact financier. Cela permet à nos clients de visualiser l’impact complet d’une décision avant de la prendre, et ainsi de réagir plus rapidement aux changements du marché et de saisir des opportunités invisibles pour les autres. »



Anaplan associe la puissance des modèles de langage (LLM) à un moteur de planification fiable, afin de garantir des calculs précis, traçables et auditables. Grâce à des technologies de machine learning éprouvées, une logique métier claire et des calculs en temps réel, Anaplan fournit des analyses fiables et exploitables. Avec plus de dix ans d’expertise en finance, supply chain, ventes et planification des effectifs, Anaplan apporte à l’IA le contexte nécessaire pour comprendre les données de l’entreprise et permettre des décisions rapides, précises et éclairées.



Parce qu’Anaplan est profondément intégré aux systèmes et aux processus de l’entreprise, il génère en continu des données de scénarios propriétaires qui permettent d’obtenir des insights plus rapides et de prendre des décisions avec davantage de confiance. De nombreuses organisations leaders dans le domaine de l’IA, telles que Amazon Web Services, Google, NVIDIA, Microsoft, OpenAI, ServiceNow ou encore Salesforce, s’appuient sur la plateforme de planification et d’analyse de scénarios pilotée par l’IA d’Anaplan pour prendre leurs décisions les plus complexes et stratégiques.



L’IA au service de chaque fonction de l’entreprise



Après l’introduction en décembre d’agents intelligents basés sur les rôles, le lancement d’aujourd’hui étend les capacités IA d’Anaplan avec de nouvelles innovations conçues pour générer immédiatement des gains de productivité tout en accélérant la création et le déploiement d’agents IA sécurisés, adaptés aux besoins spécifiques des entreprises :



Anaplan CoModeler : un agent IA intelligent conçu pour les responsables de la planification d’entreprise, qui facilite la création, l’extension et l’optimisation des modèles de planification de façon rapide et cohérente.

Anaplan Custom Analyst et Agent Studio : une boîte à outils puissante qui réduit le temps de développement tout en garantissant un contrôle total lors du déploiement d’assistants IA personnalisés. Elle permet d’exploiter l’IA générative et conversationnelle pour obtenir immédiatement des insights à partir de modèles sur mesure.



« CoModeler agit comme une véritable extension de notre équipe lors de la création de formules complexes », explique Gary Loveday, Planning Systems and BI Manager, Sky. « Il permet à notre équipe de gagner un temps considérable et aide les nouveaux concepteurs de modèles à progresser plus rapidement et avec davantage d’assurance. »



« CoModeler génère en quelques minutes des plans de mise en œuvre complets pour les tâches courantes, met en lumière des opportunités d’optimisation que nous aurions pu manquer et produit une documentation claire, adaptée à chaque fonction. Il prend en charge les tâches les plus lourdes, ce qui nous permet de concentrer notre temps et notre expertise sur des développements plus complexes et à forte valeur ajoutée », explique Lucy Crampton, Head of Planning chez Virgin Media O2. « Il propose également des approches alternatives pour les solutions complexes, nous permettant d’accélérer la mise en œuvre avec plus de rapidité et de confiance. »



Applications prêtes à l’emploi, illustrant l’expertise métier



Anaplan annonce également le lancement de 12 nouvelles applications, spécialement conçues pour répondre aux besoins des responsables finance, ventes, supply chain et ressources humaines. S’appuyant sur plus de dix ans d’expertise en planification d’entreprise, ces applications intègrent les meilleures pratiques métier et ont été conçues pour accélérer le retour sur investissement, limiter les risques d’implémentation et maximiser l’impact lorsqu’elles sont utilisées de manière interconnectée.



Accélérer la croissance rentable pour les équipes finance et le bureau du CFO



Project Cost Planning : relie directement les dépenses des projets à la stratégie financière, avec une visibilité en temps réel sur les budgets, les échéances et l’allocation des ressources, pour maintenir les investissements sur la bonne voie et maximiser le retour sur investissement (ROI).

Profitability Analysis : offre une transparence instantanée sur les coûts, les retours et la performance grâce à des modèles flexibles et adaptables, permettant aux dirigeants de tester des stratégies d’allocation, d’évaluer les risques et d’optimiser les résultats avant d’engager des capitaux.

Subscription Revenue Planning : unifie les objectifs financiers et l’exécution commerciale sur une plateforme unique pour élaborer des prévisions plus précises, modéliser les revenus récurrents avec exactitude et stimuler une croissance prévisible et durable.

Consensus Margin Planning : rapproche finance et supply chain en alignant les objectifs financiers top-down avec la réalité opérationnelle, afin de protéger les marges, maximiser la rentabilité et prendre des décisions plus confiantes et basées sur les données.

Software Spend Optimization : permet aux équipes IT et finance de maîtriser les dépenses en logiciels et d’aligner les investissements technologiques sur les priorités business, grâce à une centralisation des contrats, une gestion proactive des renouvellements et une planification de scénarios puissante.



Renforcer la résilience des opérations pour les responsables supply chain et retail



Trade Promotion Management : planifie et exécute de manière stratégique les promotions retail, avec une visibilité claire sur les dépenses et la performance, permettant aux équipes d’allouer les budgets plus efficacement et de maximiser le retour sur investissement des promotions.

Spend Analysis and Forecasting : automatise l’analyse des écarts et fournit des prévisions de dépenses précises avec une visibilité en temps réel sur les facteurs de coût, améliorant le contrôle financier et la prévisibilité.

Assortment Planning : définit une stratégie d’inventaire pré-saison précise en alignant le mix produit pour chaque magasin ou canal, afin de répondre à la demande locale et maximiser le taux de rotation des stocks.

Allocation and Replenishment Planning : assure une exécution précise en cours de saison en prévoyant la demande au niveau des emplacements et en générant des recommandations d’inventaire qui réduisent les ruptures, protègent les marges et garantissent que le bon produit se trouve au bon endroit, au bon moment.



Aligner les talents sur la stratégie pour les responsables RH et de la gestion des effectifs



Contact Center Planning : comprend la capacité des centres de contact et élabore des plans de staffing qui équilibrent le niveau de service, maîtrisent les coûts de main-d’œuvre et comblent les écarts de compétences.

Project Resource Planning : optimise l’allocation des talents grâce à une visibilité sur la demande et l’offre de projets, garantissant que les projets complexes sont livrés dans les délais, dans le respect du budget et avec un haut niveau de qualité.



Assurer des revenus fiables pour les responsables commerciaux et marketing



Sales Forecasting : permet des prévisions go-to-market précises et intelligentes grâce à des modèles de scénarios dynamiques et une visibilité en temps réel du pipeline, donnant aux leaders les moyens de générer un revenu prévisible et reproductible.



« Nos applications sont optimisées pour exploiter pleinement l’IA et reposent sur des décennies d’expertise métier », explique EJ Tavella, EVP et GM of Integrated Business Applications chez Anaplan. « Chaque application prend en compte la complexité et les décisions stratégiques propres aux entreprises. En combinant expertise métier et IA, nous offrons à nos clients bien plus que des insights : nous leur permettons de prendre des décisions rapides, éclairées et efficaces »



L’annonce d’Anaplan marque un tournant dans l’évolution de l’IA en entreprise. Les organisations qui créeront le plus de valeur ne se contenteront pas d’adopter l’IA, elles l’intégreront profondément à leurs processus décisionnels. Grâce à une plateforme unifiée, une nouvelle suite d’applications métier spécialisées et des décennies d’expertise en planification, Anaplan redéfinit la manière dont l’IA permet de prendre des décisions plus efficaces et à grande échelle.