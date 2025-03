Appian dévoile la dernière version de sa plateforme pour une expérience de Data Fabric et d'IA plus rapide et plus puissante

Grâce à l'architecture d'IA améliorée de la plateforme, les entreprises peuvent désormais classer ou extraire des données de centaines de millions de pages par an grâce aux compétences de l'IA. Même les applications traitant de gros volumes de documents connaîtront désormais moins de retards et de goulots d'étranglement, grâce à des capacités de traitement améliorées pouvant traiter jusqu'à 75 fois plus de documents par heure.



"Les résultats obtenus dans le cadre du programme bêta ont dépassé nos attentes”, a déclaré Rob Turverey, directeur de l'apprentissage et de la prestation chez Groundswell. “Nous espérions une amélioration de 50 % et avons été ravis de constater une amélioration 5 fois supérieure ! Nous pensons que ces augmentations de performance auront un impact important sur nos clients."



Les améliorations apportées à l'architecture Data Fabric dans la version 25.1 permettent une plus grande évolutivité et de meilleures performances dans l'ensemble des applications et dans Process HQ. Les mises à jour comprennent :



Amélioration des performances des sites et applications Appian : les participants au programme bêta d'amélioration de la data fabric ont constaté des performances 5 à 10 fois plus rapides pour les requêtes complexes sur des types d'enregistrements comportant des millions de lignes, certaines requêtes étant jusqu'à 40 fois plus rapides.



Amélioration de l'évolutivité de la data fabric : les utilisateurs peuvent synchroniser jusqu'à 10 millions de lignes dans chaque type d'enregistrement et stocker des données non structurées dans des champs d'enregistrement pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de données.



Protection complète au niveau des champs : les nouvelles configurations de sécurité au niveau des champs offrent un contrôle et une conformité accrus, complétant les paramètres de sécurité existants au niveau des enregistrements dans les applications et Process HQ.



"Nous avons participé au programme bêta de ces nouvelles améliorations de la structure de données afin d'évaluer les performances de nos ensembles de données à volume élevé avec les informations de la structure de données”, a déclaré Michael D'Itri, responsable des données et des outils de développement sans fil chez TELUS. “Nous avons été très satisfaits des performances et, par conséquent, nous nous engageons à investir davantage dans les capacités de la structure de données Appian cette année."



Appian 25.1 permet également aux utilisateurs d'ajouter des indicateurs clés de performance (KPI) pour les processus aux tableaux de bord, ce qui permet aux organisations de centraliser les informations provenant des aperçus des processus et des aperçus des data fabrics. Les utilisateurs peuvent glisser-déposer les KPI des processus sur le tableau de bord pour visualiser toutes les données pertinentes en un seul endroit et relier chaque KPI à un processus pour une navigation rapide.



La plateforme Appian permet déjà de créer facilement des interfaces utilisateur intuitives et riches en informations. Cette version apporte des améliorations aux composants qui enrichissent l'expérience utilisateur, notamment des grilles modifiables, la mise en forme des formulaires et des composants d'enregistrement.



“Pour que l'IA soit utile, il faut l'intégrer aux processus métier”, a déclaré Michael Beckley, CTO et fondateur d'Appian. “Appian 25.1 rend l'IA utile en combinant de grands modèles de langage avec le moteur de processus à mise à l'échelle automatique d'Appian, leader de sa catégorie, et la structure de données unique d'Appian.”



M. Beckley a ajouté : “Les data fabrics sont de plus en plus privilégiées dans les piles d'IA des entreprises, mais la plupart sont optimisées pour un accès en lecture seule et ne s'adaptent pas bien aux écritures de plus de 2 000 lignes par enregistrement. Pour Appian 25.1, la data fabric d'Appian lit et écrit nativement 10 millions de lignes par enregistrement, ce qui permet d'intégrer de manière fiable l'IA dans les processus critiques de tous les secteurs.”