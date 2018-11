Avec Orange Business Services, Enedis accélère sa stratégie industrielle pour les réseaux électriques intelligents de demain

Enedis, 1er distributeur européen d’électricité, a fait confiance à Orange Business Services afin de l’accompagner dans son projet industriel de transformation des réseaux de distribution d’électricité, en réseaux électriques intelligents. Dans le contexte de la transition énergétique caractérisé par le fort développement de la production décentralisée d’énergies renouvelables variables (éolien, photovoltaïque) et l’émergence de nouveaux usages comme l’autoconsommation ou la mobilité électrique, équiper les réseaux d’électricité des meilleures technologies télécoms et numériques permet de répondre à la complexité croissante des besoins du système électrique.



Un réseau électrique plus efficace grâce aux données

Orange Business Services connectera à terme plusieurs centaines de milliers d’objets communicants répartis sur les équipements des réseaux de distribution électriques dans tout l’Hexagone et plus de 3 000 sites industriels d’Enedis. Ils permettront à Enedis de développer considérablement la collecte des données sur les flux d’énergie, la surveillance de l’état en temps réel des postes de transformation électrique, les automatismes d’auto-cicatrisation en cas de défaut et les capacités de gestion à distance (maintenance et exploitation) pour l’ensemble du réseau électrique.

Ces solutions contribueront notamment à garantir globalement et localement le bon équilibre entre production et consommation d’énergie, enjeu majeur pour le développement des énergies renouvelables.



Des réseaux télécoms résilients et sécurisés pour garantir la qualité de service

Le savoir-faire d’Orange Business Services dans l’intégration et le management d’infrastructures dédiées et sécurisées ont été des critères déterminants dans le choix d’Enedis. Orange Business Services assurera l’exploitation, la maintenance et la supervision de l’ensemble du réseau de communication privé d’Enedis (WAN) qui connectera ses sites industriels et tertiaires.

Conçue pour tirer le meilleur parti des réseaux d’Orange Business Services, en associant des infrastructures fixes et mobile, cette solution se caractérise par une disponibilité renforcée, en phase avec les enjeux d’Enedis. Le cloisonnement des réseaux et le support 24h/24 et 7 jours sur 7 d’une équipe d’experts d’Orange Cyberdefense permettront de conforter la sécurité des systèmes d’Enedis.



Accompagner les nouveaux usages

Enedis avait besoin d’un réseau télécom adapté qui soit un véritable socle technologique pour soutenir le développement en cours des nouveaux usages numériques et offrir également à ses salariés des modes de travail adaptés.

Le réseau WAN permettra notamment la généralisation de nouveaux systèmes de maintenance prédictive en transportant les données de capteurs déployés sur les organes clés des sites industriels ou encore d’offrir aux techniciens un véritable bureau mobile en proposant l’accès en wifi à leur environnement de travail (outils d’exploitation et de collaboration) directement depuis les sites industriels.



« Le projet avec Enedis est une illustration concrète de l’évolution majeure que connaît la transformation digitale des entreprises, qui s’enrichit grâce aux données pour créer plus de valeur et créer de nouveaux usages. Nous sommes fiers de participer avec Enedis à la modernisation des réseaux de distribution d’électricité, qui deviennent encore plus performants au service de la transition énergétique, et stimulent ainsi le développement des territoires. », déclare Helmut Reisinger, Directeur Général d’Orange Business Services.



« Le développement des réseaux électriques intelligents est une priorité majeure pour Enedis. Au-delà de ce contrat avec Orange Business Services, il s’agit d’un véritable partenariat industriel permettant tout à la fois de renforcer et sécuriser notre trajectoire industrielle de déploiement des technologies Smart Grids, au service de la transition énergétique, et de contribuer également à la transformation numérique de nos métiers. », ajoute Philippe Monloubou, Président du Directoire Enedis.