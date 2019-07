Capgemini lance une nouvelle plateforme technologique destinée à aider les entreprises à déployer l'automatisation intelligente rapidement et à grande échelle

Capgemini annonce le lancement de sa plateforme d'automatisation intelligente, « Capgemini Intelligent Automation Platform » (CIAP), conçue pour permettre aux entreprises un déploiement rapide de l'automatisation à grande échelle. Cette plateforme technologique agnostique intègre l'intelligence artificielle et gère déjà plusieurs projets à travers le monde. Elle permet aux clients de piloter l'innovation et la transformation au sein de leur entreprise avec rapidité et flexibilité, à moindre coût.

Alors que l'automatisation pourrait permettre des économies de l'ordre de 32 à 165 milliards de dollars dans les secteurs de l'automobile, du commerce de détail, des utilities et de l’industrie manufacturière, seules 16 % des entreprises mettent actuellement en œuvre des cas multiples d’utilisation à l’échelle (1), selon la récente étude de Capgemini « Reshaping the future: Unlocking automation's untapped value ». La CIAP est une plateforme « plug and play (2) » conçue spécifiquement pour permettre aux entreprises de passer du stade d’initiatives ne ciblant que les opérations, et aux bénéfices limités, au profit d’une approche globale d'automatisation intelligente, permettant le déploiement de projets à plus forte valeur ajoutée.

Grâce à la CIAP, l’automatisation est intégrée de bout en bout, aussi bien dans les applications que dans les opérations informatiques et commerciales, afin d'accélérer les process au sein de l’entreprise et d’en optimiser l’excellence opérationnelle. La plateforme CIAP complète la suite Automation Drive de Capgemini et s’intègre au portefeuille de services du Groupe. Son « Fast Track Hub » compte de nombreuses ressources réutilisables et standards, des cas d'utilisation et des robots permettant de réaliser de grandes économies d'échelle lors de chaque déploiement.

La CIAP tire parti de l'évolutivité et des innovations permises par un environnement cloud. Sa tour de commande s’appuyant sur l'intelligence artificielle et l’analytique permet de surveiller, d'analyser et de contrôler en temps réel, 24 h/24 et 7j/7, les performances des robots, et d’améliorer ainsi l’efficacité.

« Les platesformes d'automatisation intelligente tout-en-un et disponibles sur le cloud représentent de nouvelles opportunités pour le marché de l'automatisation. Elles aident les entreprises à automatiser leur process, qu'il s'agisse du traitement de données structurées ou non structurées, provenant des opérations ou des départements IT », déclare Sarah Burnett, analyste chez Everest Group. « L'évolution de l'automatisation intelligente intervient à un moment où la complexité technologique est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises. Une plateforme tout-en-un basée sur le cloud pourrait être une réponse à ce problème. »

Des clients du Groupe en Amérique du Nord et dans la région EMEA (3) bénéficient déjà des services de cette plateforme qui leur permet de saisir plus rapidement les opportunités qu’offre l’automatisation intelligente.

« L'automatisation intelligente est essentielle pour l'avenir de toute entreprise », déclare Ashwin Yardi, directeur général de Capgemini en Inde, directeur de l'industrialisation et de l'automatisation, et membre du Comité exécutif du Groupe. « Elle contribuera à créer les conditions d’optimisation de l’efficacité des entreprises et à faire émerger de nouvelles opportunités permettant d’accélérer leur croissance et de mener leur transformation digitale. La plateforme d'automatisation intelligente de Capgemini permet de passer d'initiatives isolées et à valeur limitée à une approche unifiée à l'échelle de l'entreprise, axée sur l'automatisation. »

« Le lancement de la CIAP marque un tournant : renforçant les capacités de Capgemini en matière d'automatisation intelligente. Elle constituera une composante clé de notre offre de services et permettra à nos clients de lever les freins au changement et de tirer parti des avantages de l'automatisation à grande échelle tout en gérant les risques ; maximisant les performances des applications, de l’informatique et des opérations de l'ensemble de l’entreprise », ajoute-t-il.

Pour le développement de la plateforme CIAP, Capgemini s'est appuyé sur son expérience dans la conduite de programmes d'IA auprès de plus de 600 clients à travers le monde et se présente désormais sur le marché comme une solution éprouvée et mature, bénéficiant des compétences de plus de 30 000 professionnels et spécialistes mondiaux en automatisation.



(1) « À l'échelle » désigne les mises en œuvre qui vont au-delà des projets pilotes et des projets d'essai, et qui sont adoptées à plus grande échelle dans toutes les business units, services ou zones géographiques.

(2) Le Plug and Play permet une mise en œuvre requérant un minimum d'intervention de la part de l'utilisateur, sans installation de logiciel dédié, et donc en minimisant les erreurs de manipulation et de paramétrage.

(3) EMEA (Europe Middle East & Africa) est une appellation qui désigne la région économique regroupant les pays d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique.