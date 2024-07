Castorama choisit Sightness pour le pilotage de sa data transport

Comme nombre de distributeurs, Castorama a fait un constat : en bénéficiant d’une vision exhaustive, l’entreprise peut optimiser la gestion de sa data transport de marchandises. En effet, un manque de visibilité engendre de nombreuses répercussions, tant sur la qualité du service fourni que sur les coûts induits à l’activité de transport.



L’entreprise a ainsi choisi la solution Sightness, plateforme analytique couvrant les trois leviers majeurs de la performance transport : qualité, coût et empreinte écologique. A travers le déploiement de la solution, Castorama cherche à améliorer la gestion de sa data transport et, grâce à une meilleure visibilité, obtenir une meilleure compréhension de la performance réelle de cette activité pour en optimiser la qualité et les coûts.



« Nous avons opté pour la solution de Sightness pour sa rapidité d’implémentation ainsi que la fiabilité et la précision des données. Cette solution va nous permettre de piloter et d'optimiser nos transports de marchandises tout en réduisant nos coûts et en améliorant la qualité de service de transport et de livraison, ce qui aura un impact positif sur l’expérience client » explique Mathieu Cornille, Head Of Supply & Logistique Castorama.



Castorama a aujourd’hui déployé deux modules de la solution : Cost et Quality. Le module Cost permet à l’entreprise de réaliser un contrôle exhaustif et automatisé de l’ensemble de ses factures transport, la génération de ROI par la captation des écarts de factures, un pilotage plus fin des opérations et des coûts. Quant au module Quality, il confère à Castorama une vision précise de la qualité de service de ses transporteurs et du respect de la promesse faite à ses clients en termes de délais et de conformité de livraison.



« Nous avons rapidement observé les premiers bénéfices de la solution, ne serait-ce que sur la maîtrise de nos coûts transport réalisée grâce à la captation des écarts de factures » conclut Mathieu Cornille Head of Supply & Logistique.