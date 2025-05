Cloudera lance un outil de visualisation unifiée des données alimenté par l’IA dans les datacenters sur site

Cloudera, la seule véritable plateforme hybride de données, d’analyse et d’IA du secteur, annonce le lancement de son outil Cloudera Data Visualization, qui étend ses fonctionnalités d’IA aux clients travaillant dans des environnements sur site.



Cette nouvelle offre consiste en un outil d’IA très performant, qui démocratise les enseignements sur l’ensemble du cycle de vie des données. Grâce à Cloudera Data Visualization, les data engineers, les business analysts et les data scientists peuvent communiquer, collaborer et partager des enseignements en toute simplicité, sans compromettre la sécurité ou la gouvernance des données, grâce au langage commun de la visualisation.



Les entreprises peinent souvent à visualiser correctement les données, en raison de la présence de silos sur plusieurs plateformes, d’intégrations complexes et de restrictions en matière de gouvernance des données. Sans cette vision unifiée, la visualisation des données peut être incomplète ou erronée, ce qui se traduit souvent par une prise de décision inefficace.



Désormais disponible sur site, Cloudera Data Visualization offre des fonctionnalités d’IA sécurisées et intégrées, natives à la plateforme Cloudera. Cet outil permet aux entreprises d’effectuer des visualisations en libre-service dans des environnements multicloud et hybrides, ainsi que dans l’ensemble du cycle de vie des données. Les utilisateurs peuvent ainsi libérer toute la valeur de leurs données sur site grâce à des images intuitives et prêtes à l’emploi, ainsi qu’à des requêtes en langage naturel. Grâce à Cloudera Data Visualization, les entreprises peuvent ainsi gagner en rapidité, en efficacité, et améliorer la collaboration au sein de leur structure.



« Alors que les entreprises continuent de donner la priorité aux environnements multicloud et hybrides, elles ont besoin de voir que leurs données font partie d’un ensemble plus vaste », déclare Leo Brunnick, Chief Product Officer chez Cloudera. « En associant des enseignements AI-driven, une infrastructure sécurisée et une collaboration fluide au sein d’une plateforme unifiée, les utilisateurs peuvent identifier les pièces manquantes du puzzle de leurs données, où qu’elles se trouvent. Il ne s’agit pas seulement de voir les données : il s’agit surtout de voir comment elles s’assemblent pour fournir des enseignements critiques pour l’entreprise ».



Les principales caractéristiques de Cloudera Data Visualization sont les suivantes :



Des images prêtes à l’emploi : l’utilisateur peut utiliser un builder intuitif par « glisser-déposer » ou choisir parmi une large gamme d’options d’extensions personnalisées pour créer des graphiques ou des diagrammes pour tous les cas d’usage – qu’il s’agisse de l’évolution de la fidélité client ou de décennies de tendances commerciales –, le tout sur une seule et même plateforme.



Des outils d’IA intégrés : tire le meilleur parti de l’IA dans les workflows de BI grâce à AI Visual, un outil d’IA intégré à Cloudera Data Visualization. L’utilisateur peut ainsi débloquer facilement des rapports visuels et structurés à l’aide de requêtes en langage naturel et d’accéder encore plus facilement à des enseignements basés sur l’IA.

Un builder d’applications prédictives : crée des applications uniques grâce à cette fonctionnalité innovante et préconstruite avec des modèles de Machine Learning mis à disposition dans Cloudera AI, ainsi que des modèles dans Amazon Bedrock, OpenAI et Microsoft Azure OpenAI.

Une sécurité à l’échelle de l’entreprise: tire parti des données d’entreprise à partir de n’importe quel emplacement, sans les déplacer, les copier ou créer des failles de sécurité, grâce à la fonction de sécurité intégrée dans Cloudera Shared Data Experience (SDX).

Une gouvernance robuste : dispose d’un contrôle total sur les données utilisées pour l’imagerie grâce à des fonctionnalités de gouvernance avancées.



« En s’intégrant directement à la plateforme unifiée de Cloudera, les utilisateurs bénéficient d’une expérience cohérente, d’une collaboration optimisée et d’une exploration complète du cycle de vie des données, tout en conservant un contrôle total sur leur propre infrastructure », commente Sanjeev Mohan, Industry Analyst. « Désormais, les utilisateurs de Cloudera peuvent visualiser et partager des eneignements en toute sécurité dans leur environnement sur site, ce qui permet à leurs équipes de gagner en agilité et d’être mieux informées dans leur prise de décisions ».