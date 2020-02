Coronavirus: utilisation d'Operation Dashboard for ArcGIS pour la communication grand public

Cette technologie éprouvée, démontre dans ce cadre particulier, son efficacité et sa robustesse. A l’heure actuelle et sur une période d’environ 15 jours, ces Dashboard géographiques ont été vus dans leur ensemble plus de 200 millions de fois dans le monde en proposant une information actualisée et en temps réel.De nombreux médias nationaux français ont ainsi repris dans leurs sites ces Dashboard afin d’illustrer leurs articles.Principaux Dashboard partagés sur ce sujet et réalisés par :earlyAlert et disponible en français https://bit.ly/2uurjvJ Johns Hopkins CSSE https://bit.ly/2S7XfPv Organisation Mondiale de la Santé (WHO) https://bit.ly/2UyTMv8